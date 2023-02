TV 2 kunne søndag fortelle om hvordan nordmenn har valgt å trosse Utenriksdepartementets reiseråd og dra til St. Petersburg for å oppfylle drømmen om barn.

I det norske fagmiljøet møter russlandreisene til O.L.G.A-klinikken skepsis.

Blant annet fra overlege Camilla Kleveland, som jobber på fertilitetsseksjonen ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Hun reagerer på O.L.G.A-klinikkens babygaranti. Den innebærer at kunden skal få et levende født barn etter endt behandling ved klinikken, eller pengene tilbake.

– Jeg tenker den markedsføringen er ganske aggressiv, sier Kleveland.

Hun ser likevel for seg at klinikken tjener nok penger til å ha sine ord i behold.

– De driver butikk, og det gjør ikke vi.

– Uheldig

Kleveland oppfordrer barnløse som ikke kan eller vil ha hjelp i Norge, til å søke hjelp andre steder enn Russland.

– Jeg tenker det er ganske «risky» for dem å reise dit, sier Kleveland, og utdyper:

– Det er uheldig å reise til Russland slik som situasjonen er nå. Dersom man ønsker behandling i andre land enn Norge av en eller annen grunn, så finnes det andre gode alternativer i Europa.

DRIVER IKKE BUTIKK: Camilla Kleveland er overlege på Fertilitetsseksjonen ved St. Olavs hospital i Trondheim Foto: Frank Lervik / TV 2

Overlegen mener det er viktig å undersøke litt rundt lovverket for donorbruk i det landet man ønsker å bruke, med tanke på antall familier og vilkårene donorer er rekruttert under.

Hun trekker fram Finland og Spania som andre alternativer i utlandet.

Advarer

Også Gynekolog Liv Bente Romundstad ved Spiren Fertilitetsklinikk i Trondheim advarer mot å reise til Russland uten å ha vurdert mulighetene i Norge.

– Den store ulempen er at vi i Norge mister kontrollen på den behandlingen som foregår.

I tillegg til å være gynekolog på Spiren har hun en bistilling som forsker på Senter for Fruktbarhet og Kvinnehelse ved Folkehelseinstituttet, og sitter i Helsedirektoratets Bioreferansegruppe.

«MISTER KONTROLLEN»: Gynekolog Liv Bente Romundstad ved Spiren fertilitetsklinikk i Trondheim mener det er klare ulemper ved å få hjelp med assistert befruktning i Russland. Foto: Frank Lervik / TV 2

Hun understreker at den faglige seriøsiteten er godt ivaretatt om man velger å gå til behandling i Norge og mener det norske lovverket ivaretar både hensynet til det fremtidige barnet, de som donerer og mottar kjønnsceller på en tryggere måte enn hva tilfellet er i enkelte andre land.

– Det er en offensiv markedsføring fra utenlandske klinikker som lokker norske par og damer til sine klinikker med eksempelvis udokumenterte behandlinger som bruk av antibiotika, blodfortynnende og hormonbehandling utover det som er anbefalt, sier Romundstad.

– Ryddig i Norge

Etter endringene i den norske bioteknologiloven trådte i kraft for to år siden har det blitt lovlig med eggdonasjon i Norge. Enslige kan ikke benytte seg av eggdonasjon, men kan få assistert befruktning med sæddonasjon, fram til aldersgrensen på 46 år.

TILLAT I NORGE: I 2021 ble eggdonasjon lovlig i Norge. Totalt finnes det fem fertilitetsklinikker i Norge som tilbyr eggdonasjon i dag. Foto: Frank Lervik / TV 2

Men noen liberaliseringer til tross; det er fortsatt et sprik mellom hva som er tillatt i Norge og hva som er tillatt i Russland. Blant annet kan single og par som besøker O.L.G.A-klinikken få muligheten til å benytte seg av:

Dobbeltdonasjon. Det vil si at både sæd og egg er fra en donor.

Eggdonasjon og embryodonasjon frem til kvinnen fyller 50 år.

Gentesting, såkalt PGT-A, av alle embryoer før de settes inn i livmoren til kvinnen.

– Denne prøven har ikke vist i studier at den gir flere fødte barn, men kan gjøre kvinnen gravid raskere, fordi man vet hvilke egg man skal sette inn først, sier overlege Kleveland.

Ønsker norsk dobbeltdonasjon

Ordliste Blastocyst - befruktet egg på 5-6 dagersstadiet. Embryo - betegnelse på et foster i tidlig stadium av svangerskapet. Oppstår når blastocysten fester seg i livmorslimhinnen. PGT-A - En biopsi av blastocysten der resultatet sier noe om antall kromosomer. Dette er for å unngå å sette inn et befruktet egg med et kromsomantall som vil ikke vil medføre graviditet eller vil ende i en spontanabort, at foster dør i livmoren eller at kvinnen føder et svært sykt barn. Dobbeltdonasjon er assistert befruktning med bruk av både donert egg og sæd. Embryodonasjon er donasjon av overtallige embryoer etter befruktning utenfor kroppen i forbindelse med assistert befruktning. Kilder: St. Olavs hospital, Store norske leksikon, Helsedirektoratet

Romunstad mener Norge med fordel kan liberalisere lovverket noe mer, og også tillatte dobbeldonasjon.

– Dobbeldonasjon er en behandling som norske kvinner og par fortsatt ikke kan gjøre i Norge. Dette kan gjøres mer kontrollert i Norge, og jeg ønsker derfor en lovendring for å kunne hjelpe de som trenger dette, sier Romundstad.

Kleveland ser ingen grunn til å følge etter lovverket i Russland, og mener det norske regelverket gir gode rammer for ulike typer assistert befruktning, blant annet rundt donasjon.

– Det er et ryddig regelverk i Norge med et begrenset antall familier man kan gi barn til. Det oppleves fint for mottakerne, med tanke på at disse barna får halvsøsken. Da er det greit for de barna det gjelder at det er begrenset antall, og at det ikke stadig dukker opp nye halvsøsken, mener hun.

I Norge kan en sæddonor gi oppgav til barn i maksimalt seks familien, og man kan donere egg inntil tre ganger.

– Ikke risikabelt

Det er Dr. Olga Zaytseff som driver den russiske klinikken.

Zaytseff viser til at det er en øvre grense på seks donasjoner per kvinne i Russland, men når det doneres til små land som Norge, er begrensningen to donasjoner. Sæddonorer har ikke de samme begrensningene.

Til Klevelands uttalelse om reiserisiko, viser Zaytseff til at opp mot 130 pasienter månedlig reiser fra Europa til O.L.G.A-klinikken, selv etter krigens utbrudd.

– Nei. Det er absolutt ikke risikabelt, mener hun.

Klinikken bistår sine pasienter med et medisinsk visum, som Zaytseff sier gjør det er mulig å passere grensen uten problemer.

Hun er heller ikke enig i at babygarantien ren markedsføring.

FRA ST.PETERSBURG: TV 2 intervjuet Zaytseff over Skype fra St. Petersburg. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Zaytseff mener garantien gir pasientene grunnlag for nytt håp fordi klinikken selv tar en økonomisk risiko, og dermed er like investert som pasienten i babyprosjektet.

– Dette er ikke en markedsføringsstrategi. Dette er å gi pasientene det de vil ha. De vil ikke ha en positiv graviditetstest, ikke bare et begynnende svangerskap – men en baby. Det er det eneste ønskede resultatet for en kunde, sier Zaytseff.