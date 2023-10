Kontroll- og konstitusjonskomiteen utelukker ikke at det kommer flere oppfølgingsspørsmål til Erna Solberg, eller at ektemannen Sindre Finnes kan bli invitert til høring.

Det er flere ting som står på ønskelisten til kontroll- og konstitusjonskomiteen, i det Erna Solberg skal levere inn svar på spørsmålene rundt ektemannens mange aksjehandler under hennes periode som statsminister.

– Jeg vil trekke fram Hydro-saken, der Hydro fikk en konsesjon som var veldig gunstig for dem, som var ganske politisk betent i sin tid, sier stortingsrepresentant for Rødt, Seher Aydar, til TV 2.

Nettopp fordi at ektemannen Sindre Finnes hadde mange aksjer i samme selskap på samme tid, legger hun til.

Aydar er medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen, som nå skal vurdere om svarene fra Solberg er tilstrekkelig.

HØRING: Seher Aydar i Rødt ønsker å invitere både Erna Solberg og Sindre Finnes til høring i kontrollkomitéen. Foto: Ole Berg-Rusten

Dette vil kontrollkomiteen ha svar på

Solberg satt som statsminister i mange år, noe Aydar mener gir et potensiale for ganske mange habilitetsbrudd.



– Det er viktig for kontrollkomiteen å vite hvor stort omfang dette er snakk om. Om det er et par brudd eller om det er ganske mange brudd, sier Grunde Almeland, stortingsrepresentant for Venstre og medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen, til TV 2.

Oversikt, relevans og alvorlighetsgrad er også faktorer som stiller sterkt for vurderingen til kontrollkomiteen.

– Vi trenger også å få vite om det er noen vedtak som er blitt gjort, som er ugyldige i dag, sier Aydar, og legger til:

– Og vi trenger å få vite - både hvor stor omfanget er, men også i bedre grad - hvilke hull vi har i praktiseringen av regelverket, som vi er nødt til å tette, for sånn kan vi åpenbart ikke ha det i fremtiden.

OPPDRAG: Grunde Almeland (V) sier oppdraget til kontrollkomiteen er å vurdere hvordan habilitetsregelverket følges av regjeringsapparatet. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Kan bli flere runder

Både Aydar og Almeland forventer at Erna Solberg legger alle kortene på bordet, men utelukker ikke at komiteen vil bli nødt til å gå flere runder.

– Det er hun nødt til å gjøre av respekt for tilliten til demokratiet, som vi er nødt til å bygge opp igjen, sier Aydar, som er tydelig på at hun mener Solberg ikke har opptrådt veldig tillitvekkende.

Selv om fristen for å svare kontrollkomiteen er tirsdag, så er det likevel opp til medlemmene å vurdere om informasjonen fra Solberg er tilstrekkelig.

Det kan ifølge Almeland bli diskutert på et møte 10. oktober, men det kan også bli flere skriftlige runder med spørsmål og svar.

– Uansett, så blir det relevant å stille ganske klare oppfølgingsspørsmål basert på den redegjørelsen i den høringen vi har varslet at det skal være i starten av november, sier han.

Alt avhenger av hvilken informasjon kontrollkomiteen får fra Solberg.

AKSJEHANDLER: Flere av medlemmene i kontrollkomiteen ønsker å høre fra Sindre Finnes. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Åpner for Finnes-høring

– Er det aktuelt å invitere Finnes til høring når det skal skje i november?

– Det er noe av det kontrollkomiteen må diskutere og jeg vet at flere medlemmer i kontrollkomiteen har ytret ønske om det, sier Almeland.

Stortingsrepresentanten er tydelig på at han - og Venstre - mener det i all hovedsak er Erna Solberg som står ansvarlig, og som kontrollkomiteen derfor må forholde seg til på en høring.

Aydar er enig i at det i hovedsak er Solberg som skal stilles til ansvar, men tar likevel til orde for at Finnes kan bli invitert inn til høring for å redegjøre for handlingene sine.

– Nå er det mer interessant, og vi ønsker fortsatt å invitere han for å høre hvor stor rolle han har spilt, både i oppnevnelser, men også i aksjehandelen, sier Rødt-politikeren.

– Det alle viktigste for oss, er å ha det som bakgrunn for å kunne stille Erna Solberg spørsmål og ansvarliggjøre henne, for det er hun som til syvende og sist er ansvarlig, legger hun til.



Solberg svarer

På spørsmål fra TV 2, om Solberg vil klare å svare på alt kontrollkomiteen har spurt om, svarer hun:

– De har bedt om en litt generell redegjørelse for saken, så det skal jeg klare å gjøre. Om det betyr at man er tilfreds med svarene, det får vi se, sier Solberg.

– Kjenner jeg kontroll- og konstitusjonskomiteen rett, så kommer det sikkert flere spørsmål, legger Høyre-lederen til.