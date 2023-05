– Ganske åpenbart at det skyldes noe annet

STANSET: Under pandemien ble screeningprogrammet for brystkreft stanset i lengre perioder. Det kan nå ha fått konsekvenser. Foto: Christine Olsson/TT / NTB

I 2022 fikk 38.265 nordmenn en kreftdiagnose. Det er en økning på 699 krefttilfeller fra året før.

Det viser nye tall fra Kreftregisteret som kom denne uken.

Under pandemien gikk færre til legen, og blant annet mammografiprogrammet ble satt på pause. I flere byer, opptil flere måneder.

– Vi konstaterer at oppgangen både i 2021 og 2022 er noe høyere enn det som var normalt før pandemien, sier kommunikasjonsleder i Kreftregisteret, Elisabeth Jacobsen, til TV 2.

Grafen under viser hvordan antall nye kreftdiagnoser i Norge stadig har økt de siste fem årene.

Unngikk legen

Kreftregisteret peker på at etterslep sannsynligvis er en av årsakene.

– Men også at folk har vært mer forsiktige enn vanlig med å gå til lege, sier Jacobsen.

Under pandemien hadde TV 2 en større kartlegging, hvor vi stilte en rekke spørsmål til over 1500 mennesker.

28 prosent av disse svarte i 2021 ja på følgende spørsmål:

«Har du hatt plager som du under vanlige omstendigheter ville gått til legen med, men som du på grunn av pandemien ikke har søkt hjelp for?»

Det er særlig brystkreft og føflekkreft som øker mest i 2022.

Brystkreft øker med 4,5 prosent, mens føflekkreft øker med 20 prosent.

– Økningen i melanom (føflekkreft) er dramatisk. Her mistenker vi nok også at noe av økningen kan handle om at folk ventet litt med å gå til lege med hudforandringer i 2020 og 2021 – særlig hvis forandringene ikke var særlig plagsomme, sier Jacobsen.

VIKTIG: Dersom man opplever hudforandringer, er det viktig å oppsøke legen. Illustrasjonsfoto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Ikke normalt

Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, sier de har fryktet at pandemien ville gi utslag på kreftstatistikken.

– En helsekrise som pandemien gjør utslag på statistikken. Det ser vi også i andre land, sier hun til TV 2.

At antall føflekkreft-tilfeller har økt med 20 prosent, er ikke normalt, ifølge Stenstadvold Ross.

– Da er det ganske åpenbart at det skyldes noe annet, og vi tror blant annet at det er pandemien, sier generalsekretæren.

KONSEKVENSER: Kreftforeningen har vært redd for at pausen i screeningprogrammet for brystkreft skulle få konsekvenser. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Skummelt

Stenstadvold Ross sier at mange har vært redd for å oppsøke et presset helsevesen med en hudforandring, fordi det ikke oppleves så viktig.

– Har du en hudforandring, MÅ du gå til legen med det. Det tror vi at for få gjorde under pandemien, og vi skulle ønske at dette tallet så helt annerledes ut, sier hun.

For å forhindre et alvorlig utfall av føflekkreft er diagnosetidspunkt svært viktig.

– Det som er skummelt er om den rekker å spre seg, sier Stenstadvold Ross.

Klar beskjed

Kreftforeningen understreker at det er vanskelig å slå fast at hele oppgangen skyldes pandemien.

– Men når man har stanset mammografiprogrammet for eksempel, er det nærliggende å tro at dette får konsekvenser.

Stenstadvold Ross er opptatt av å formidle viktigheten av å oppsøke lege.

– Man skal ikke kvie seg for å gå til legen, selv om man opplever at helsevesenet er presset.