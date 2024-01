Gambler du her, kan det koste deg dyrt

RISIKO: Store mengder snø er til glede for noen, og til bekymring for andre. Foto: Lise Åserud / NTB

Snøen kan være vakker, men den kan også gjøre stor skade. Nå kan det bli kritisk for enkelte.

Onsdag var det fullstendig snøkaos på Østlandet. På årets første dager fikk Sørlandet enorme og unormale mengder snø.

Torsdag er det vestlendingenes tur.

I vest er farevarselet for snø nå oppgradert til oransje nivå, noe som betyr at det ventes svært mye snø.

SNØKAOS: Oslo sentrum snødde igjen onsdag denne uken. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

TV 2s væranker Ane Nyrerød regner med at torsdagen blir kaotisk på Vestlandet.

– Vi må 13-14 år tilbake for å finne like mye snø her, sier Nyrerød.

Og de store snømengdene kan bli kritiske for enkelte.

– Vi er nå bekymret for at det er veldig mye snø på manges tak, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Dårlig kombo

Når det også nå meldes om varmegrader, skjer det ting med snøen, som Clementz ser at kan føre til større skade.

– Først mye snø og deretter regn er en dårlig kombinasjon, for da blir snøen veldig tung. Og tung snø kan påvirke konstruksjonen på hytter og hus, som kanskje ikke tåler denne tyngden.

PASS PÅ: Sigmund Clementz i If ber folk være ekstra på vakt i disse dager. Foto: Lage Ask / TV 2

De siste dagene er det blitt målt rekordmye snø flere steder i landet. Blant annet var snødybden i Skien onsdag morgen på 135 centimeter, det er en tangering av rekorden fra 2018.

Men mye snø skaper også problemer.

Hver vinter får flere bygninger i Norge skader på grunn av for store snømengder på taket.



– Hvor mange hus blir ødelagt på grunn av tung snø her i landet?

– Det varierer veldig fra år til år og hvor i landet. Noen år er det mange tak som får delvis skader, mens noen tak kollapser helt, sier Clementz.

De takene som kollapser helt er som regel hytter, fordi det der ikke er noen til stede hele tiden som kan følge med på snøtyngden og måke jevnt og trutt.

– Har du hytte, bør du virkelig tenke på dette nå, sier forsikringseksperten.

Hvor mye tåler taket?

Forsikringsselskapene ser at det oftest går galt der det er spinkle konklusjoner. For eksempel tåler ikke takoverbygg på terrassen like mye som taket på selve huset.

Hvor mye taket ditt tåler, avhenger av hvor gammelt huset ditt er. Nye tak tåler mer snø enn eldre.



KRITISK: For mye snø på hus- og hyttetak kan skade konstruksjonen. Foto: If

– Hvilke signal bør man se etter?

– Man bør heller lytte. Dersom du hører at det begynner å knirke eller smelle i huset eller hytta di, så kan det tyde på at konstruksjonen har en for høy belastning.

Dersom dører og vinduer går tregere enn vanlig, kan det være et varsel om at du har for mye snø på taket ditt.

– Får du disse varslene, bør du virkelig opp på taket eller få andre til å måke for deg.

SNØRIK VINTER: Annekset på denne hytta har nesten forsvunnet i snømengdene. Foto: Privat

Pass på!

Dersom du skal opp på taket er det veldig viktig at du gjør det på en forsvarlig måte, og tenker sikkerhet først.

Man bør ikke gå opp på taket dersom man ikke føler seg trygg eller kan sikre seg forsvarlig.

Tips ved takmåking Vurder hvor snøen havner når taket ryddes. Sjekk at tilstøtende tak- og veggkonstruksjoner tåler den ekstra belastningen.



Unngå å lage renner i snølaget på tvers av takfallet. Dette kan føre til at det blir ustabilitet i snøen på taket og at store snømengder kan settes i bevegelse samtidig.



Har snøen langs veggene fonnet seg helt opp til taket må du være forsiktig med å sette inn maskinelt utstyr for å fjerne snø på bakken. Samme forhold som under pkt. 2 kan oppstå, og snømengden på hele takflaten kan dermed bli satt i bevegelse.



Unngå at store snømengder kommer i bevegelse samtidig. En wire som føres gjennom snølaget kan fjerne mye snø, men en rask avlastning kan sette en konstruksjon i svingninger som den ikke tåler.



Taket bør måkes jevnt. Skjevbelastninger kan være mer kritisk enn en større, jevnt fordelt belastning. Unngå å fjerne snøen helt ned til tekningen, det er lett å skade papp-, plate- og taksteinstekninger. La det være igjen noe snø på taket (10 - 20 cm). Kilde: SBE Råd om snø på tak

– Ha alltid noen på bakken som kan følge med på deg, og eventuelt varsle om noe skulle skje. Dersom du ikke vil måke taket selv, finnes det vaktmestertjenester som kan gjøre dette for deg mot betaling, sier Clementz.



Har du ikke alliert deg med en hyttenabo eller en fastboende, og veiene opp til hytta er stengt, så kan noen tenke: «Ja, ja, jeg har jo forsikring».

Men det kan hende forsikringen ikke dekker dette.

– Forsikringen dekker i utgangspunktet skader som dette. Men man har en plikt selv til å forebygge eller minimere skader. Dersom det viser seg at man har vært grovt uaktsom, har forsikringsselskapet anledning til å gjøre en avkorting slik at man må betale deler av regningen selv, sier Clementz.