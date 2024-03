Fyrøya solgt for langt over prisantydning

SOLGT: Øya Skalmen og fyrstasjonen ble i dag solgt for 1,2 millioner kroner. Foto: Frode Pilskog, Kystverkmusea/Viti

Denne øya og fyrstasjonen ble solgt for 1,2 millioner – mer enn det dobbelte av prisantydningen.

Etter en hard runde mellom fem budgivere, fikk Andreas Bjarøy tilslaget på Skalmen fyr for 1,2 millioner kroner. Prisantydningen var 490.000 kr.

– Kona er fra Smøla og vi har vært mye og fisket rundt Skalmen fyr. Da denne muligheten dukket opp syntes vi begge det var et spennende prosjekt, forteller Bjarøy til Tidens Krav.



Han er nå kreativ leder av Bjarøy-gruppen, og har spesialisert seg på håndtering av konkursbo.

Øya Skalmen og ligger sju kilometer vest av Smøla på Nordmøre. Neste nabo i vest er Island. Båt eller helikopter er nødvendig transportmiddel.

– Vi kommer hovedsakelig til å benytte oss av sjøveien. Men jeg har helikopterlappen og tilgang på helikopter, opplyser Bjarøy til lokalavisa.



Pusses opp

Eiendommen er på 40.000 kvadratmeter og en fyrstasjon fra 1907 i heller dårlig forfatning. Den nye eieren er innstilt på å bruke millionbeløp på å sette fyret tilbake i original stand.

– Alle parter er strålende fornøyd med handelen, sier eiendomsmegler Morten Boxaspen Høvik i Eiendomsmegler 1 i Kristiansund til TV 2.



Det er Kystverket som selger denne spesielle eiendommen. Her bodde det folk frem til 2002 mens selve fyret ble lagt ned i 2008.



Men for den nye kjøperen er ikke bare å legge ut på tur til fyret akkurat når han og familien vil: Skalmen ligger i et naturreservat med rikt fugleliv og all ferdsel på øya er forbud fra 1. mai og i tre måneder.