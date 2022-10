Fyrer løs mot kong Harald: – Usmakelig

Torsdag kveld var 169 stortingsrepresentanter, regjeringen og andre representanter fra det offentlige Norge samlet til den tradisjonsrike stortingsmiddagen på Slottet.

Før gjestene fikk servert en fireretters middag, gikk kongen på talerstolen. Han er kjent for å holde taler som blander alvor og humor inn i hverandre, og torsdagens tale var intet unntak.

– Lært av Stortinget

Det siste halve året har Norges innbyggere måttet tåle skyhøye strømregninger, noe som har gått hardt utover manges lommebøker.

Strømprisene har også ført til at mange har vært nødt til å ta grep. Det gjelder også Stortinget og Slottet.

Kongen åpnet derfor talen med å dra en vits om strømkrisen.

– Det er mulig at dere vil oppleve en noe dunkel belysning her i kveld. Det er ikke fordi vi er blitt mer lyssky, men fordi vi må spare på strømmen. Her har vi lært av Stortinget, så det kan være at det også blir noe kjøligere i tussmørket, sa kongen innledningsvis før han fortsatte:

– Hos dere har vel temperaturen sunket betraktelig etter at Stortings-badstuen ble stengt. Akkurat den sparemuligheten har dessverre ikke vi. I stedet utreder vi muligheten for å legge Dronningens overskuddsenergi i kabler, slik at vi unngår å fyre opp Slottets kakkelovner.

Hardt ut mot kongen

På sosiale medier er reaksjonene på kongens tale delte.

Mens noen hyller kongen for å være både folkelig og humoristisk, syntes andre at måten kongen fleipet med strømkrisen på var usmakelig.

– Kongen fleiper med høye strømpriser, mens folk som virkelig sliter med de samme prisene betaler hans strømregning. Usmakelig, skriver debattredaktør og kommentator i Avisa Nordland Børre Arntzen på Twitter.

Til TV 2 utdyper han:

– Jeg synes det ser veldig ovenfra og ned ut å stå stivpyntet på slottet med masse stivpyntede gjester, samtidig som du fleiper med høye strømpriser – utgifter som skaper store problemer for folk flest, sier Arntzen.

Delte meninger

Han mener talen er direkte usmakelig, og ikke en «såkalt folkekonge verdig».

– Han burde i stedet ha forsøkt å fleipe med hvordan gjestene hans – Stortinget – kan forsvare det som har skjedd, sier Arntzen.

Andre derimot er mer fornøyd med innholdet i talen.

– Flotte taler fra både kongen og stortingspresidenten. Jeg er glad for å leve i et land der våre øverste sprer humor og tanker om fellesskap, og ikke hat og konspirasjoner slik som i det store landet i øst, skriver en annen.

TV 2 har vært i kontakt med kommunikasjonsavdelingen på Slottet, som svarer følgende på kritikken:

– Takk for henvendelsen og for utdyping av hva saken gjaldt. Vi har ikke noe ønske om å kommentere det.