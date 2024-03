Fyller 75 år: – Ville vært en lyn forbanna rapper

TRONDHEIM (TV 2): Trønderrockens far sier at hadde han vært ung i dag, ville han vært en sint rapper. Men Åge Aleksandersen kan berolige folk med at han har ingen planer om å bli pensjonist på heltid.

Vi møter rockelegenden i skrivestua hans. Den ligger i et tårn på havna i Trondheim sentrum. Her kan han skue over byen og Trondheimsfjorden, samt både fremover og tilbake i tiden som sangskriver og artist.

Torsdag 21. mars 2024 blir han 75 år. Men han ligger ikke på latsiden. På bursdagen lanserer han helt fersk musikk. Sangen «Ugress og Villskudd» er Åge og Sambandet sammen med den tidligere Tungtvann-rapperen Jørgen Nordeng.

VILLE VÆRT SINT RAPPER: Åge Aleksandersen og Jørgen «Joddski» Nordeng gir ut musikk sammen. Foto: Cornelius Poppe/ NTB

– I grenseland livsfarlig



Bursdagsbarnet sier med sin karakteristiske hese, men klokkeklare engasjerte stemme, at hadde han vært ung i dag ville han vært sint rapper.

– Jeg har alltid vært fascinert av det derre. Hadde jeg vært 20 år i dag, hadde jeg vært en lyn forbanna rapper.

Den som holder Åge i ørene er hans datter, Line Sofie. Men 75-åringen innrømmer at det ikke er bare bare å ha henne som manager. På telefonen har han henne lagret som «Åge-plager», forteller han, før han bryter ut i latter.

– Hun er jo manageren min. Det er i grenseland livsfarlig. Det er sykt mye styr rundt denne Åge-figuren så det er bra at noen passer på meg.

FAMILIÆR SJEF: Line Sofie er pappa Åges manager Foto: Frank Lervik / TV 2

– Det tok fullstendig av i 1984

Få om ingen i Norge kan se tilbake på en lignende musikalsk karriere her i landet.

Lille Åge kom til verden i Namsos 21. mars 1949.

Den musikalske karrieren begynte med rockebandet Mads Incorporated i 1965 som vant Namdalsmesterskapet i pop i 1966.

Dette ble avløst av bandet Whoopee Choop. De kom på andreplass i trøndersk mesterskap. I 1969 ble bandets navn endret til Prudence.



Begrepet trønderrock oppsto med Prudence da bandet utviklet seg i en stadig mer rocka retning.

Prudence takket for seg i 1975 med albumet «Takk te dokk» som blant annet inneholdt «Æ e trønder æ».

I 1975 kom debutalbumet «7800 Namsos» med klassikeren «Langt igjen til Royal Albert Hall».

Året etter flyttet Åge til Trondheim hvor han startet bandet Sambandet.

I 1980 kom albumet «Ramp», og Åge begynte for alvor å bli allemannseie. Plata ble også premiert med Spellemannprisen sammen med Sambandet.

I 1984 tok det av for alvor på albumet «Levva livet!».

På albumet «Levva livet!» ble sangen «Lys og varme» en stor hit. Den sangen forandret livet totalt over natta forteller Åge.

– Jeg vant Spellemannprisen i 83, men på sendinga i 84 spiller vi «Lys og varme». Fra neste dag forandra livet seg fullstendig. Det hadde gått bra før det også, solgte bra med plater, men hele verden eksploderte på sett og vis.

Går i studio med Sambandet

Nå går det mot slutten for samarbeidet med Sambandet. Sluttdato er allerede satt.

Lørdag 6. september, på Lerkendal stadion, spiller Åge og Sambandet sammen for siste gang.

GÅR MOT SLUTTEN: Åge og Sambandet går i studio i november, og spiller for siste gang sammen på Lerkendal. Foto: Frank Lervik / TV 2

Alt har sin tid, sier han, men pågangen og etterspørselen etter billetter var så stort at det holdt ikke med en siste konsert. Først ble det en ekstra konsert dagen før, så ble det enda en til dagen før det også.

Så avslutningen på Åge og Sambandet blir tre fullstendig utsolgte konserter på rad.

Før den tid avslører Aleksandersen at han og bandet går i studio sammen til høsten for å spille inn et nytt album.

– Planen min nå er å gå i studio sammen med Sambandet i November å spille inn en plate. Ikke noe takk for oss, men å gjøre det sånn som vi gjorde det før.

Se hele intervjuet med trønderrockens far her: