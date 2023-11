Fyllekøyrde med høgrefoten i gips

Han hugsar ikkje kvifor. Men ei sein juninatt i sommar sette mannen i 20-åra seg bak rattet på bilen sin.

I passasjersetet sat ein kompis. Sjåføren var langt frå edru. Likevel køyrde han av garde kort tid etter klokka 03.20.

Det gjekk gale.

I høg fart skar bilen av vegen, gjennom eit gjerde og eit straumskap, før den stogga opp i ein privat hage.

«Det står fram som tilfeldig at utforkøyringa ikkje førte til personskade», slår dommarane i Sogn og Fjordane tingrett fast.

Hugsar ingenting

Dei har no dømd mannen i 20-åra for fyllekøyringa i sommar.

Den kvelden og natta hadde han og fleire vener vore på konsert og seinare på pub i Høyanger i Sogn.



I retten fortalde mannen at han var «svært rusa» og ikkje hadde særleg med minner frå kvelden.

Han erkjente likevel straffskuld og meiner det må vera han som køyrde bilen då den hamna utfor vegen og inne i hagen.

Etterpå skal mannen først ha forlate ulukkesstaden før han returnerte etter kort tid med endå ein kamerat.

Då ville dei forsøke å taue bilen ut av hagen.

Noko uvanleg syn

Det var på det tidspunktet, ca. klokka 03.57, at politiet dukka opp.



Der fann dei mannen i 20-åra sitjande i førarsetet på bilen, som hadde motoren i gang og trekktauet allereie festa.

Men dei kunne også sjå at mannen hadde gips på høgrefoten, frå like under kneet og ned til tærne.

Altså var ikkje berre mannen full under køyreturen. Han hadde også sett seg bak rattet med ein broten ankel.

Høg promille

Tingretten meiner det er éin av fleire skjerpa omstende ved bilturen:

To og ein halv time etter ulukka viste ein blodprøve at mannen hadde ein promille på 1,96.

Mannen har truleg heldt for høg fart etter forholda, sidan utforkøyringa skjedde på tørr asfalt og på ei rett og oversiktleg strekke.

På grunn av den gipsa høgrefoten meiner dommarane mannen «ikkje kunne reknast som skikka til å køyre på ein trygg måte», særleg ikkje sidan han «i tillegg var påverka av alkohol».

HØG FART: Det var lange bremsespor på staden for utforkøyringa i Høyanger. Foto: Politiet

Mistar lappen

Mannen i 20-åra er dømd til fengsel i 28 dagar.

Han må også betale ei bot på 42.500 kroner, og dessutan 10.000 kroner i erstatning til huseigaren som fekk hagegjerdet sitt øydelagd.

I tillegg må han klare seg utan førarkort i to år og tre månadar.

– Tingretten har lagt seg på riktig nivå både når det gjeld straffutmålinga og erstatninga. Dommen blir ikkje anka, seier forsvarar Synne Cathrin Øren til TV 2.

Til retten fortalde mannen at han på ulukkestidspunktet var inne i ein vanskeleg periode grunna alvorleg sjukdom i nær familie. Han har redusert alkoholinntaket sitt kraftig etter ulukka, fortalde han også.

I formildande retning trekkjer tingretten fram at mannen har erkjent det som skjedde og tatt ansvar for handlingane sine.