Fylkesvei delt i to: – Begynte å sprake under meg

NATURKREFTER: Fylkesveien har bukket under for de store vannmassene. Foto: Privat

Uværet «Hans» har for alvor nådd Norge. Store nedbørsmengder og betydelig flomfare fører til utfordringer flere steder i Sør-Norge.

Det fikk Rune Stenslette i Innlandet fanget på film mandag ettermiddag.

– Skummelt

Han ble ringt opp fra lokalavisa med spørsmål om han kunne dra til Austsidevegen i Begnadalen for å ta bilder.

Der hadde fylkesvei 2458 Nordre Grimsrud rast sammen som følge av de store vannmassene.

Veien er blitt delt i to.

– Det som var skummelt var at det begynte å sprake under meg mens jeg filmet. Asfalten begynte å sprekke. Da tenkte jeg at «her er det bare å komme seg unna», forteller Stenslette til TV 2.

Bilder fra stedet viser hvordan veien har kollapset. Store vannmengder renner som en elv gjennom fylkesveien, og veien har sprukket opp ytterligere.

– Blir klemt sammen

Han observerte ingen materielle skader utenom hullet i veien. Et hus like ved veien står uberørt.

– Jeg er sikker på at hullet er fem meter bredt og over fem meter dypt. Det er så harde vannmasser at veien bare blir klemt sammen, sier han.

KOLLAPS: Rune Stenslette oppholdt seg ikke lenge på skredstedet – av frykt for at veien skulle kollapse ytterligere. Foto: Privat

Stenslette sier det var skader flere steder på veien, men at det ikke bor mange i området der veien har rast, og at de som bor der ikke er fullstendig isolert som følge av skadene.

Mette Brunes i vegtrafikksentralen opplyser til TV 2 at de er kjent med raset og at veien er stengt.

Sendt ut nødvarsel

Flere politidistrikter har mandag sendt ut nødvarsel til innbyggere i kommuner som kan bli rammet av ekstremværet «Hans».

Politidistriktene Øst, Innlandet, Vest og Trøndelag har så langt sendt ut nødvarsel. Nødvarslene sendes ut på vegne av statsforvalterne.

Både Gjøvik og Søndre Land kommune i Innlandet har også sendt SMS i forbindelse med ekstremværet «Hans» og bedt folk vurdere om de må oppholde seg utendørs.

Det er fremdeles Innlandet fylke og de nordre delene av Buskerud som ligger an til å bli hardest rammet av uværet Hans – først og fremst med kraftig nedbør. Det er ventet at uværet skal fortsette tirsdag.