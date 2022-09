Fylkesordfører stiller ikke til gjenvalg: – Alt for tøft

– Før sommeren var jeg motivert til å være en av toppkandidatene for Arbeiderpartiet i Finnmark. Det er jeg ikke nå lenger. De siste månedene har egentlig bare vært triste, innleder Bech (Ap) et Facebook-innlegg mandag.

Han forteller at han har slitt med angst og angstanfall, og følt seg trist og deprimert. Årsaken er debattklimaet i kommentarfelt og på sosiale medier.

– Jeg har latt alt som blir skrevet gå inn på meg, og det har til tider resultert i angstanfall. Angstanfallene har kommet på fly, på kontoret og ute på byen, skriver Bech.

Han fortsetter innlegget med å fortelle at anfallene har resultert i dårlig humør og at han har såret mennesker han er glad i.

– Derfor vil jeg heller trekke meg litt tilbake. Slik at jeg kan bruke mer tid på meg selv, og finne tilbake gnisten og gløden som gir energi til å drive med politikk.

Bech har vært politiker for Arbeiderpartiet i flere år, og overlevde angrepet på Utøya 22. juli 2011.

– Det føles som et nederlag. At jeg skal la trollene vinne. At jeg skal la kommentarfeltet gå inn på meg. Jeg har alltid sagt det motsatte. At haterne ikke skal vinne. Sånn føles det nå, skriver han.

– Etter å ha diskutert med noen av mine nærmeste og drøftet med meg selv har jeg gitt beskjed til nominasjonskomiteen i Finnmark Arbeiderparti at jeg ikke vil være toppkandidat i Finnmark. Jeg har stilt meg til disposisjon for lista. Men akkurat nå er ikke jeg toppkandidaten Arbeiderpartiet i Finnmark trenger. Eller fortjener, avlsutter Bech.

TV 2 har kontaktet Bech, men Bech har ikke besvart henvendelsen.