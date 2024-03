Fylkeskommunen ber barn ta alternative veier til skolen

KRISTIANSAND: Et barn er bekreftet omkommet etter å ha blitt påkjørt av et vogntog i Kristiansand torsdag morgen. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Et barn i skolealder omkom etter å ha blitt påkjørt av et vogntog i Kristiansand torsdag morgen. Allerede for et år siden ble sikkerhetstiltak vedtatt for fotgjengerfeltet på ulykkesstedet.

Arbeidet starter over påske, bekrefter fylkeskommunen.

– Vil dere sette inn strakstiltak på stedet i ukene inntil utbedringen starter?

– Vi har alternative veier som fører fram til undergang og skole, hvor skolebarna kan gå. Vi vil komme med en anmodning om å bruke de alternative veiene nå i denne perioden, svarer samferdselsdirektør Ola Olsbu i Agder fylkeskommune til TV 2.

Han poengterer at det bare er én uke før skolene tar påskeferie.

– Det er selvfølgelig litt lengre å gå, men det er et trygt og godt alternativ, sier Olsbu.

De alternative veiene går ned mot og langs elva, forbi brannstasjonen, forklarer samferdselsdirektøren. Disse gangstiene har underganger som lar barna krysse under både E18 og Torridalsveien, hvor ulykken skjedde.

– Anmodningen gjelder i den grad man føler at krysningspunktet er utrygt for den aktuelle eleven. Det er skiltet, belyst og et normalt fotgjengerfelt. Dette er ikke et punkt som skiller seg vesentlig fra andre overganger, sier Olsbu i Agder fylkeskommune.

Foto: Terje Frøyland / TV 2

– Komplisert trafikkbilde

Olsbu sier anmodningen derfor i størst grad barn som er mindre modne, og viser til at det er barn på mange ulike årstrinn som har skolevei til Lovisenlund skole.

– Noen er modne, noen er umodne, og det er et komplisert trafikkbilde, sier samferdselsdirektøren.

Over flere år har beboere i området med jevne mellomrom klaget på trafikksikkerheten knyttet til Torridalsveien. Det har blitt arrangert markeringer etter ulykker, og det er sendt brev om manglende fortau og bekymringsmeldinger knyttet til fart på stedet.

I mars i fjor, vedtok bystyret i Kristiansand å redusere fart på stedet, og å heve hele fotgjengerfeltet for å sørge for at fartsgrensen på 50 km/t blir opprettholdt ved veiovergangen.

Ifølge Olsbu viser fartsmålinger på stedet at det jevnt over ikke er mye høyere fart enn fartsgrensa på stedet per i dag.

– Trafikanten vil ha enda større oppmerksomhet på å overholde dette når det er mer enn bare et malt fotgjengerfelt, sier han, med henvisning til de nært forestående planene om utbedring på stedet.

Minnemarkering ved skolen

Rektor ved Lovisenlund skole, Cecilia Mossige Johansen, sier skolen i dag har hatt minnemarkering for 1. - 4. trinn og 5. - 7. trinn.

– Det er fantastisk gode voksne som tar godt vare på barna. Vi har hatt en minnemarkering i dag på skolen som har vært utrolig flott, forteller rektoren.

Dagen etter tragedien har skolen inne PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) og helsesykepleier på alle trinn, særlig på 2. trinn hvor barnet var elev.

– Det har vært gitt rom for å tegne og gjøre andre ting i etterkant av minnemarkeringen, sier hun.

Skolen er fremdeles i sjokk, men Mossige Johansen sier de forsøker å legge til rette for at elevene skal kunne snakke om det som har skjedd og komme med spørsmål de måtte ha.

– Det har nok ikke gått opp for mange. Det er små barn, og de går mye inn og ut av sine følelser, sier rektoren.