– Jeg tror den blir liggende her hele vinteren, den kommer ikke ut nå lenger. Skøyteentusiasten Jeroen peker på en skygge i Mjøs-isen.

– Kom, så skal jeg vise dere noe spesielt!

TV 2 er egentlig ute for å intervjue skøyteentusiasten Jeroen Oostendorp om hvor glad han er for sprengkulda som gjør at Mjøsa blir omgjort til Norges største skøytebane. Men i isen ligger noe som ikke kom seg unna da isen la seg.

– Her ligger det en gjedde, peker han og begynner å børste bort litt snø som har samlet seg over et felt i isen.

Isen inne ved stranda på Vingnes ved Lillehammer har lagt seg med ekspressfart. Kulde ned mot 20 minusgrader har gjort at isen allerede er godt over 25 cm tykk.

– Kanskje den var for sein til å flytte på seg, eller kanskje den er blitt kastet i vannet, jeg vet ikke, sier Jeroen.

Han konkluderer med at gjedda nok blir liggende der over vinteren, hvis ingen hakker den løs.

Ville ikke spist den

Men om noen skulle la seg friste til å hakke løs gjedda for å lage gjeddekaker, kommer professor Trond Haugen ved seksjon for økologi og naturforvaltning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås med en advarsel.

USIKKER DØDSÅRSAK: Gjedda kan ha blitt fanget under jakt på småfisk under isen, eller dødd av andre årsaker, sier professor Trond Haugen ved NMBU. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Hvis gjedda var i live da den frøys inne kan den sikkert spises, men i og med at vi ikke veit dødsårsak ville jeg styrt unna, skriver Haugen til TV 2.

– Gjedda kan jo ha dødd før den frøys fast.

Han forteller at gjedder kan søke inn på svært grunt vann under isen for å jakte etter småfisk som ofte trekker inn på grunna om natta.

MERKER GJEDDE: Trond Haugen er professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Her merker han gjedde under feltarbeid. Foto: Stian Stensland

Professoren har ikke hørt om tidligere tilfeller av at gjedde fryser fast under slike forhold. Men i grunt vann og bakevjer kan det bli lite oksygen under isen.

Gjedder, som er store fisk, tåler dette dårlig og trekker da ofte inn på grunt vann der det er mer oksygen og kan etter hvert dø på grunn av oksygenmangel.

Dette skjer imidlertid vanligvis på ettervinteren.

SISTE HVILESTED: Hit kom gjedda. Nå ligger den fastfrosset i isen ved mjøsstranda på Vingnes ved Lillehammer. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– I og med at dette er i Mjøsa kan vi se bort fra oksygensvinn. Mest sannsynlig har den dødd av andre årsaker og tilfeldigvis drevet inn mot land og fryst fast, skriver Trond Haugen.

– Hos voksne gjedder er naturlig dødelighet på ca 20-30 prosent i året, så dette kan være helt naturlig.

Haugen ville vært mer bekymret om det ble funnet mange døde gjedder.

Ble jaktet med klubbe

– Fun fact, eller kanskje ikke så fun for gjedda, fortsetter Haugen:

LYSER ETTER GJEDDE: Her får man et inntrykk av størrelsen på gjedda som er frosset inn i isen i Mjøsa. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Når gjedda søker inn på grunn og jakter, har man tidligere fanget dem (og lake) ved å slå ei stor klubbe i isen, eller eventuelt skyte med rifle. Dette slår gjedda i svime og man kan så bore hull og ta den opp før den våkner til igjen.

Og for den som måtte lure:

– Frossen gjedde kan ikke svømme videre etter opptining. Så det blir ikke noe Istid-film av dette.