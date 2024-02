Funn i politi-undersøkelse vekker bekymring

Undersøkelsen ble gjennomført av Politiforum i fjor, og resultatene ble presentert i september. Nesten 3000 politiansatte svarte på spørreundersøkelsen.

Der kommer det fram at seks av ti ansatte mener politiet preges av en fryktkultur



Søndag fortalte TV 2 om en politileder i Oslo politidistrikt, som det er varslet om minst ni ganger siden 2014. Alle varslene TV 2 kan dokumentere gjelder fryktkultur, utfrysning og det de ansatte har opplevd som mobbing under mannens ledelse.

TV 2 har intervjuet syv tidligere ansatte på den aktuelle enheten. Alle sammen forteller at de forsøkte å si ifra på ulike måter, uten at de opplevde at det ble tatt synlige grep.

Oslo politidistrikt og HR-direktør Anne-Cecilie R. Kran mener derimot at det er tatt en del grep rundt den aktuelle lederen, og peker blant annet på at han har fått leder-coaching.

– Svekker politiets tillit

Ifølge Politiforums undersøkelse er ikke TV 2s kilder de eneste som har følt på frykt i politietaten.

58,6 prosent av respondentene svarte at de mener politiet er preget av en fryktkultur når det gjelder å ytre meningen sin internt eller eksternt.

– Resultatene i denne undersøkelsen vil jeg karakterisere som meget bekymringsfulle. Her må noe gjøres for å endre kultur og ytringsklima, sier Rune Glomseth.

BEKYMRET: Rune Glomseth ved Politihøgskolen mener Politiforums undersøkelse gir grunn til bekymring. Foto: Trond Lillebo

Han er førsteamanuensis emeritus på Politihøgskolen i Oslo, og forsker blant annet på politiledelse og politikultur. Glomseth har også skrevet boken «Politiledelse – En helhetlig modell» sammen med Tor Håvard Berntzen.

– Denne studien og dens funn var og er fortsatt svært viktig. Den er viktig for politiet, for etatens ledere, for politikere, media og for folk flest, sier han til TV 2.

Spørreundersøkelsen er under et halvt år gammel, og Glomseth mener den er like aktuell nå som da den ble publisert i høst.

– Fra tid til annen kommer det frem informasjon eller brokker av informasjon om hendelser i politiet som handler om ledelse, kultur, tillit og kritikkverdige forhold knyttet til dette. Dette, de kritikkverdige forholdene, svekker politiets legitimitet og tilliten folk har til politiet, sier Glomseth.

Flertallet vurderer å slutte

De 3000 respondentene i undersøkelsen utgjør godt over ti prosent av alle norske politiansatte. Glomseth mener dette er en solid svarprosent.

– Spørsmålet er om ansatte i politiet som ikke besvarte undersøkelsen ville ha svart vesentlig annerledes enn de som faktisk svarte. Jeg tror ikke det, sier forskeren.

ANONYM: TV 2 har intervjuet syv tidligere ansatte ved Felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt. Alle sammen sier at de byttet jobb på grunn av arbeidsmiljøet. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Han mener resultatene er meget entydige og klare. Det er særlig svarene på fire av spørsmålene han biter seg merke i:

At flere enn halvparten av de spurte svarer at det ikke er rom for å ytre seg fritt i politiet.

At nær 60 prosent svarer at de har unnlatt å ytre seg av frykt for konsekvenser for egen karriere.

At nesten 90 prosent svarer at de selv har blitt stanset eller forsøkt stanset fra å gi en faglig ekstern uttalelse.

At nærmere 60 prosent av de spurte sier at de har vurdert å slutte i politiet i løpet av de to siste årene.

Jobber med nytt rigg

TV 2 har spurt om å få et intervju med politidirektør Benedicte Bjørnland eller noen andre i Politidirektoratets ledelse. Det har Politidirektoratet sagt nei til.

I en epost til TV 2 skriver Frode Aarum, seksjonssjef for Arbeidsrett i Politidirektoratet (POD), at det nå jobbes med å videreutvikle varslingsrutinene i politiet.

– Mandatet er å se på forbedringspunkter og jobbe fram et forslag til et annet rigg for varslinger. I denne gjennomgangen er det også et stort fokus på ytringsklimaet, skriver Aarum.

DIREKTORATET: Politidirektoratets kontorer på Majorstuen i Oslo. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Siden 2016 har Politiets Fellesforbund frarådet alle sine medlemmer mot å varsle om kritikkverdige forhold. Årsaken er at de mener den fysiske og psykiske belastningen er for stor for den som varsler.

– Vårt mål er at samtlige fagforeninger ved arbeidets slutt vil konkludere med at de anbefaler sine medlemmer om å varsle hvis de opplever kritikkverdige forhold, skriver Frode Aarum i POD.

– Medarbeidere i politiet skal kunne si ifra om kritikkverdige forhold uten å risikere konflikter og gjengjeldelse, legger han til.

– Tillit er limet

Glomseth mener man må erkjenne at arbeidsmiljøet og kulturen i politiet må settes i sammenheng med ledelsespraksis.

– Videre om politiets toppledere har evne til å lede, og om de evner å støtte eller faktisk støtter sine ansatte på en god og akseptabel måte i krevende situasjoner.

Han legger til:

– Jeg mener norsk politi har alminnelig dyktige leder ledere i de fleste roller og på de fleste nivåer. Men jeg ser hva et stort antall politiansatte har svart i denne undersøkelsen. De er nok ikke umiddelbart enige med meg her.

Han mener ledelse, kultur og tillit alltid har vært, og vil være et særdeles viktig tema i politiet. Både eksternt og internt.

Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Tillit er limet innad i politiet i relasjonene og interaksjonene mellom medarbeidere og ledere. Det er også limet mellom politiet og samfunnet.

Avslutningsvis legger han til at enhver medarbeider har forskjellige forventninger og krav til ledelse, og at godt lederskap derfor er et subjektivt fenomen.

– Uten tillit kan ikke ledere påvirke sine medarbeider uten bruk av rå makt, sier Glomseth.

Professor: – En utfordring

Professor Brita Bjørkelo har doktorgrad i arbeids- og organisasjonspsykologi og jobber som professor ved Politihøgskolen.

For tiden forsker hun på mangfold, varsling og mobbing.

Alle de ni varslene TV 2 kan dokumentere mot den samme lederen ved Oslo politidistrikt beskriver et dårlig arbeidsmiljø preget av ulike former for mobbing og trakassering.

PROFESSOR: Brita Bjørkelo ved Politihøgskolen. Foto: Privat

– Jeg synes det er bra at dere har fått innsyn og kommet langt i å beskrive hva som faktisk har skjedd, basert på det dere har fått innsyn i. Det er et godt tegn, at man har kommet dit at det i større grad deles hva som har blitt gjort, sier Bjørkelo til TV 2.

– Så er det jo det som er trist å lese. Hvordan det over tid og på mange ulike måter er fremmet ønsker om en endring.

Hun legger til:

– På bakgrunn av informasjonen fra dere kan det se ut som de ulike partene har en lik opplevelse av at det har vært grunn til å jobbe med arbeidsmiljøet, men ulike opplevelser av om man har sikret et forsvarlig arbeidsmiljø eller ikke som et resultat av de tiltakene som har blitt igangsatt.

– Er systemene for varsling i politiet verre enn i andre etater?

– Utgangspunktet er at det er en utfordring å få ansatte til å si ifra i politiet som alle andre steder. Forskjellen er at politiet har en fagforening som fraråder medlemmene sine å si ifra, sier Bjørkelo.

Likevel er Bjørkelo glad for at det fortsatt er ansatte i politiet som velger å si ifra.

– Uten at ansatte på innsiden sier ifra om kritikkverdige forhold som gjelder borgere eller egne ansatte, er dette informasjon som ikke er mulig å gjøre noe med. Målet er jo å gjøre noe med det som er kritikkverdig. Det er ikke det å si fra som er poenget, avslutter hun.