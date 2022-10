Funn fra flere personer på åstedet og Birgitte Tengs

STAVANGER (TV 2): Et DNA-bevis kommer til å avgjøre om Johny Vassbakk (52) blir dømt for drapet på Birgitte Tengs eller ikke. Enkelte bilder fra åstedet kan få stor betydning.

Et Y-kromosom, som med svært stor sannsynlighet tilhører Vassbakk, ble i 2019 funnet i forbindelse med nye analyser av strømpebuksa Birgitte Tengs hadde på seg da hun ble drept.

Det store spørsmålet er hvordan dette havnet der.

– Det kan ha flere alternative forklaringer, og det kommer til å bli et sentralt tema, sier Vassbakks forsvarer, advokat Stian Kristensen.

TILTALT: Johny Vassbakk ble mandag tiltalt for det uløste drapet. Saken kommer opp for retten om kort tid. Foto: Privat

Statsadvokat og aktor i saken, Thale Thomseth, sier at de ikke ville ha tatt ut tiltale dersom de ikke følte seg sikre på at Vassbakk er skyldig i drapet og at de kunne kan bevise det.

Funn fra flere

I TV 2s arkiver ligger det flere bilder som er tatt av en fotograf på åstedet.

Der ser det ikke ut til at politiet bruker beskyttelsesutstyr. Man ser også at en hund som ligger på en presenning ved åstedet.

HUND PÅ PRESENNING: Bilder som dette, tatt på åstedet på Karmøy kort tid etter drapet, kommer til å få betydning i rettssaken mot Johny Vassbakk. Foto: TV 2

TV 2 får opplyst at det på åstedet og på den avdøde jenta ble funnet tekniske spor fra flere personer, blant annet politifolk som jobbet på åstedet.

Forsvarer Kristensen vil ikke kommentere dette i detalj, men sier:

– Åstedsdisiplin vil være relevant for oss. Det gjelder hvordan politifolkene opptrådte, hva de hadde på seg, eller hva de ikke hadde på seg, sier Kristensen.

FORSVARER: Advokat Stian Kristensen representerer Vassbakk i saken. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Hva tenker du om hunden som ligger på en presenning?

– Det er et godt eksempel på at åstedsdisiplinen ikke var god.

Hans poeng er at nye DNA-analysemetoder er svært sensitive, og at man dermed må være langt mer forsiktig nå enn man måtte i 1995.

GAMLE SUNDVEG: Åstedet ble ikke håndtert på en måte som ville tålt dagens retningslinjer, mener tiltaltes forsvarere. Foto: Jan-Petter Dahl / NTB

Bestrider handlingsrelevans

Politiet har tidligere argumentert med at DNA-funnet er såkalt handlingsrelevant. Med det mener de at sporet ble avsatt under drapshandlingen.

I tiltalen er det beskrevet hva påtalemyndigheten mener skjedde med Tengs:

«Natt til lørdag 6. mai 1995, i og ved Gamle Sundveg på Karmøy, tok han kvelertak på Birgitte Tengs og slo henne gjentatte ganger i hodet med eller mot en stein. Hun ble påført et stort antall skader, blant annet kjevebrudd, omfattende skallebrudd og utbredte knusningskader i hjernen. Hun døde som følge av hodeskadene». Rogaland statsadvokatembeter, 17. oktober 2022

OFFERET: Birgitte Tengs (17) ble drept på Karmøy i mai 1995. Foto: Privat

Vassbakks forsvarere har spurt seg om hvordan gjerningsmannen kan ha avsatt så lite DNA, gitt den brutale handlingen de mener har funnet sted.

– Vi mener ikke at DNA-et er avsatt under drapshandlingen, men jeg vil komme mer tilbake til dette i retten, sier Kristensen.

Opptatt av mulige kontaktpunkter

Forsvareren har også flere spørsmål knyttet til hvor sterilt strømpebuksa er blitt oppbevart hos politiet de siste 27 årene.

En annen utfordring, er å forsøke å finne sannsynlige kontaktpunkter mellom Vassbakk og Tengs.

Sagt på en annen måte: De leter etter alternative steder de to kan ha møttes, bevisst eller ubevisst, og der DNA kan ha blitt oversmittet.

– Det sier seg selv at det er svært vanskelig å finne denne typen bevis etter så mange år. Det man vanligvis kan bruke til å tidfeste ting, for eksempel sporing av telefon, kinobilletter, bompassering eller vitner, er nesten umulig å ettergå fordi denne informasjonen i liten grad finnes lenger. Det byr på store utfordringer.

Vil ikke forhåndsprosedere

Statsadvokat Thomseth sier at de ikke hadde tatt ut tiltale dersom de ikke mente at de hadde rett mann.

Hun ønsker ikke å kommentere hvor godt beskyttet hun mener politifolkene som jobbet på åstedet var, men sier at dette blir sentralt for retten.

– Slik du ser det, er DNA-beviset forsvarlig oppbevart?

– Vi hadde ikke tatt ut tiltale hvis vi ikke hadde ment det, sier Thomseth.

AKTOR: Statsadvokat Thale Thomseth skal føre saken for retten. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Hvorfor mener dere at DNA-beviset er sterkt?

– Det vil jeg ikke gå inn på nå, og det handler selvfølgelig om at vi ikke skal gå ut og forhåndsprosedere saken i media, sier hun.