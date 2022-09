Funn av drivende båt – søker med helikopter

En båt ble funnet drivende i Barmfjorden i Stad kommune. Det er iverksatt et større søk med redningshelikopter og redningsskøyte.

– Motoren var nede og varm, så da blir vi mer bekymret. Personen som observerte båten så ingenting i sjøen rundt den, sier redningsleder Siv Namork ved Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS) til NTB.



Namork sier til TV 2 at de har kommet i kontakt med eieren av båten. Vedkommende opplyser at han ikke har brukt båten.

– Det er observert en person antageligvis i denne båten. Vi har ikke nøyaktig klokkeslett på denne observasjonen, sier Namork.



Redningsmannskapene holder også muligheten oppe for at vedkommende som har blitt observert i båten har gått i land, og at båten har driftet bort etter dette.



– Vi fortsetter søket, også blir det tatt vurderinger fortløpende, sier Namork.



Brannvesen og politi på stedet deltar også i søket. Politiet understreker at det så langt ikke er personer som er savnet.

Det er snakk om en liten motorbåt. HRS meldte om funnet på Twitter klokka 9.24.

