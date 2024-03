Nille spår rekordår for salget av påskepynt. Framtiden i våre hender er kritisk til utviklingen, og mener mye av pynten er unødvendig juggel.

Hvert år fylles butikkene med knallgule påskeeffekter:



Kyllinger og påskeegg, så vel som servietter, lys, puter og servise med eget påskedesign.

Nå spår Nille rekordår for påskesalget, og flere butikkjeder erfarer at kundene kjøper mer pynt for hvert år som går.



Det får lederen av miljøvernorganisasjonen Framtiden i våre hender til å reagere.

PYNTEDILLA: Et syn som får pyntehjertet til å krible hos mange nordmenn. Her i en Nillebutikk. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Rekordår

TV 2 har snakket med butikkjedene Nille, Kid, og Søstrene Grene. Alle sier at påskesalget går bra, og anslår at det vil bli lite varer til overs.

– Vi ligger an til å sette ny rekord i årets påskeomsetning, sier daglig leder i Nille Kjersti Hobøl.



Hobøl har merket seg at påskevarene er ekstra populære i år.



– Jeg tror det kommer av at verden har blitt mer urolig. Folk setter mer pris på tiden med familie og hygge, og mange har et behov for å gjøre mer ut av høytiden, sier Hobøl.

Øker bestillingene

Butikkene bestiller nye påskevarer hvert år. Det som er til overs kan selges året etter, ifølge Hobøl.

Når salget går bra, bestilles det opp en større mengde til neste år, sier Irene Bakkelid, som er daglig leder i Søstrene Grene.

– Vi legger alltid opp til at vi skal øke fra år til år. Det er vanlig, sier Bakkelid.

MASSEPRODUKSJON: Hos Nille kommer pyntegjenstandene fra flere land, blant annet India og Kina, ifølge daglig leder Hobøl. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Vi har bestilt litt mer påskepynt hvert år de siste årene, sier Hobøl i Nille.

– Men vi er grunnleggende opptatt av kvalitet, og ønsker å lage påskevarer du kan ta frem år etter år, legger hun til.

Ingen av butikkene vil dele salgstall med TV 2.

– Fullstendig unødvendig



Lederen i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, mener utviklingen er uheldig.

– Påskepynt i seg selv er det ingenting i veien med, men det siste vi trenger er plastræl som er produsert for ikke å vare, sier Bakken Riise.

– Det er mye juggel, sier hun.

Hun trekker frem at pyntegjenstandene vi putter i hjemmene våre ofte er laget av ikke-bærekraftige materialer, som plast.



KRITISK: – Fra et miljøperspektiv er mye av påskepynten fullstendig unødvendig, sier Anja Bakken Riise. Foto: Jan Helge Rambjor/TV2

– Dette er ikke den største miljøtrusselen i Norge, men mye av denne plastpynten føyer seg i rekken av en bruk-og-kast-kultur som er dårlig for miljøet, sier lederen.

Riise er ikke kritisk til at folk liker å pynte i høytidene, men mener mye av påskehyggen kan skapes med det man allerede har.

– Man kan hente opp påskepynten fra året før, male egne påskeegg sammen med barna eller finne kvister med gåsunger i en park, sier hun.



TRADISJONSRIKT: Påskepynten er vel så fin hjemmelaget, mener Anja Bakken Riise. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Og hvis du skal kjøpe noe, velg gjerne ting av naturbaserte og varige materialer, sier Bakken Riise.

Derfor pynter vi

Trenden med at vi kjøper mer pynt, også ut over den klassiske påskepynten, har forsterket seg de siste årene, mener Anders Fjeld, som er administrerende direktør i Kid.

HYGGE: For mange er påskeserviettene prikken over i-en på påskebordet. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Vi ser at forbrukerne bruker mer penger på å pynte hjemme. Hjemmehyggen, den gode følelsen av å komme hjem, har styrket seg siden før covid, sier Fjeld.

Nina Vogt er ekspert på forbrukeratferd og høyskolelektor ved Institutt for markedsføring på BI. Hun er ikke overrasket over utviklingen.

– Markedsføring av påskepynt i butikker og nettbutikker bidrar helt klart til å øke populariteten og etterspørselen etter dekor og pynt, sier Vogt.

TILBUD: Påskevarene har blitt solgt til gode priser i ukene før påske. Her fra Kremmerhuset. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Videre forklarer hun at pynting har vært en del av menneskets kulturhistorie i tusener av år.

– Ønsket om å skape vakre og innbydende omgivelser er en universell menneskelig trang som går tilbake til urtiden, sier hun.



– Det kan være at i perioder med uro og usikkerhet, slik vi nå opplever verden, kan noen mennesker søke trøst og trygghet i sine hjem og nærmiljøer, sier Vogt.