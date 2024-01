FORBANNET: Eggprodusent, bonde og Farmen-vinner Halvor Sveen mener det er tullete at Norge betaler eggprodusenter for å la være å produsere i stedet for å legge opp til eksport. Foto: Privat

Den siste måneden har det flere steder vært mangel på egg i butikkene. Nortura, som eier Prior, har skyldt på at en svak norsk krone har ført til ekstra høy etterspørsel etter norske egg.

TOMT: Tomt for flere eggprodukter på Kiwi Byporten i Oslo fredag forrige uke. Foto: Oddvar Sagbakken Saanum / TV 2

– Kombinert med et sykdomsutbrudd i europeiske hønsegårder har det ført til at mange matvareprodusenter, som normalt bruker å importerte egg, har valgt å kjøpe norske egg i stedet for å importere, sa konserndirektør Kjell S. Rakkenes i Nortura til TV 2.

Betalte for å få færre egg

Eggbonde og Farmen-kjendis Halvor Sveen er hoppende uenig.

Han sier til Nettavisen at en av grunnen til eggmangelen er grepet Nortura valgte å ta for et drøyt år siden. Den gang var det overproduksjon. Da valgte Nortura å betale flere bønder for å droppe eggproduksjon for å hindre overproduksjon.

Tretten eggprodusenter fikk i gjennomsnitt rundt 800.000 kroner hver av Nortura Totalmarked for å legge ned i ett år. Vedtaket ble gjort av omsetningsrådet for landbruksprodukter.

Nå er det i stedet blitt eggmangel.

– Det er jo behov både for egg i Sverige og Danmark, men i Norge hadde vi nok produksjonskapasitet. Men da betalte staten eggprodusentene 846.000 kroner for å ikke produsere egg, sier Sveen til TV 2.

Han mener situasjonen kunne vært unngått ved legge til rette for eksport av overskuddet av egg i stedet for å betale for å legge ned produksjon.

– Det er jo det som er fullstendig galskap, at det ikke er noen som faktisk kan ta tak i det og få til den avtalen, sier Sveen.

GLISSENT: Egghyllene hos Rema 1000 Torggata i Oslo sentrum fredag kveld forrige uke. Foto: Oddvar Sagbakken Saanum / TV 2

– Vi vet at det er mangel på egg på verdensmarkedet og det siste året nå så har Norge tatt ned produksjonskapasitet. Da er det noe som er riv ruskende galt.

Situasjonen er snudd på hodet

Sveen vet ikke hvorfor Norge ikke har noen eksportavtaler for egg med EU-landene. TV 2 har sendt forespørsler til både Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet, foreløpig uten å få svar.

En forklaring kan være at det tidligere ikke har vært en problemstilling, fordi det kostet mer å produsere egg i Norge enn i EU-landene. Men på grunn av Euro-kursen er situasjonen en annen i dag.

– Den siste prisen jeg hørte på egg i EU-landene var 34-35 kroner kiloen. Og vi som produserer i Norge har 21 kroner for den beste sorteringen, sier Sveen.

ETTERTRAKTET: Konserndirektør i Nortura, Kjell S. Rakkenes, peker på svak norsk krone og sykdomsutbrudd som årsaker til eggmangel. Foto: Erik Edland / TV 2

Han mener overproduksjonen egentlig aldri har eksistert. Det var et problem fordi matindustrien tidligere har importert eggmasse, som var litt behandlet, i stedet for å kjøpe egg fra Norge.

Situasjonen har endret seg når krona har svekket seg mot euroen.



– Så da begynte industrien å kjøpe egg i Norge, fordi det er billigere, og da tok de de eggene som egentlig skulle ut i markedet i Norge, hevder Sveen.

Spår fortsatt eggmangel

Direktør for Totalmarked i Nortura, Ole Skulberg, innrømmer overfor Nettavisen at det fortsatt vil være et stramt eggmarked i Norge utover i året dersom industrien ikke begynner å importere egg igjen.



– Man er altså avhengig av at den norske matindustrien importerer egg dersom man skal unngå eggmangel, sier han.



Konserndirektør Kjell S. Rakkenes i Nortura sier til TV 2 at de jobber med å gjøre det billigere å importere egg.



– Et av de viktigste tiltakene vi har arbeidet med, og fått gjennomslag for, er tollnedsettelse på importegg slik at matvareindustrien kan bruke importerte egg og forbrukerne får norske.