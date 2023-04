Full skjæring mellom russ og fylke: Takker nei til milliongave

Vestland fylkeskommune ga to millioner kroner til russen for en tryggere russefeiring, men ett krav fra russebussene veltet hele opplegget.

– Vi synes det er synd at noen få busser blokkerer for at 3000 russ i Bergen skal få et trygt sted og feire, sier opplæringssjef Bjørn Lyngdal i Vestland fylkeskommune til TV 2.

Tidligere i år skapte Vestland fylkeskommune store reaksjoner etter at de bestemte seg for å gi to millioner kroner til vestlandsrussen som et prøveprosjekt.

Pengene skulle gå til at russen kunne samle seg til en tryggere fest i Hordnesskogen, men nå snur fylket.

STRAKK SEG LANGT: Bjørn Lyngedal er fylkesdirektør for opplæring og kompetanse i Vestland fylkeskommune. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Det var Bergens Tidende som omtalte saken først.

Rullekrav gav skjæring

Det viser seg nemlig at flere av bussene i Vestland ikke vil gå med på fylket sine krav om at kun russen skal ha tilgang til festområdet.

– Vi har skjønt at russen har et rullekonsept der de kan ta med seg yngre og eldre personer på festen, men det aksepterer verken vi eller politiet, sier Lyngedal.

PENGESTØTTE: Vestland fylkeskommune ga to millioner kroner for at russen kunne ha et trygt sted å feire russetiden i helgene. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Årsaken er faren for inntrengsel av personer som kan misbruke unge jenter, selge dop eller ødelegge feiringen på annet vis.

– Vi hadde det siste møtet med russebussene i forgårs, og da ble det klart at russen ikke ønsket begrensningen vår. Russepresidenten prøvde å få med seg bussene på forslaget vårt, men det lot seg ikke gjøre, sier Lyngedal.

Russebussene med krav

Tidligere år har russen i Bergen blitt jaget vekk fra sted til sted. I flere tilfeller har russen reist flere mil utenfor Bergen for å feste. Gleden var derfor stor da pengestøtten først kom - men nå har dette snudd.

Russepresident Synne Skulstad Birkhaug syns det er trist at russen og fylket ikke har klart å bli enige.

RUSS: Russepresident Synne Skulstad Birkhaug syns det er synd at partene ikke har kommet til enighet. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Det har vært gode diskusjoner, men dessverre har det ikke latt seg gjøre. Russebussene har ønsket å ha med seg venner og kjærester, som både er yngre og eldre, men det har verken fylket eller politiet gått med på, forteller hun.

– Kan dere forstå at folk kan oppfatte dere som utakknemlige når fylket gir så mye penger - og dere takker nei på grunnlag av kun det russebussene ønsker?

– Det kan vi selvfølgelig forstå. Samtidig må jeg poengtere at alle partene har vært veldig tålmodige og hatt gode diskusjoner fra starten av. Men så har russebussene jobbet hardt for dette lenge og ønsker å ta med egne venner, men fått nei.

– Jeg personlig er veldig for dette tiltaket, men vi får håpe det blir en fin feiring for alle likevel, sier Skulstad Birkhaug.

Russebussen «Monroe 2023» i Bergen forteller at russen hadde flere møter med fylket.

– Vi syns det var et bra tiltak, men som dessverre ikke lignet på russetiden slik vi kjenner det. Etter flere møter med både medruss og fylket fant vi beklageligvis ikke en løsning som passet begge parter, sier bussjef Jenny Garmann.

– Dermed valgte vi å takke nei til tilbudet. Vi håper derimot på et godt samarbeid mellom russen og politiet - slik at det skal være en fredelig og kjekk russetid.



– Synd

Det er ikke rent lite Vestland fylkeskommune har gjort for å prøve å skape en trygg feiring for russen.

I tillegg til å bevilge to millioner kroner, har de også skaffet festområde med lovnader om dugnadshjelp fra idrettslaget Bjarg.

KLAR: Om få uker starter russetiden rundt om i hele landet. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

I tillegg stod Røde Kors, politiet og andre klare for å lage en tryggest mulig feiring.

– Opplever du at russen er utakknemlige nå de nå avviser tilbudet deres?

– Jeg vil kanskje ikke kalle det utakknemlig, men vi har virkelig forsøkt å tilrettelegge og strekke oss så langt som mulig. Nå tenker jeg «ok, det gikk ikke», men det er klart at dette er synd, sier Lyngedal.