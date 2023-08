Full priskrig på fisk

Kiwi, Rema og Extra setter ned prisen på all fersk og fryst fisk.

Kiwi sa lørdag til VG at de ville kutte prisen tilsvarende momsen på all fersk og frossen fisk frem til 1. oktober. Det vil si 15 prosent.

Da tok det en drøy time før Rema 1000 var ute med en pressemelding om et fiskepriskutt på 20 prosent.

Kiwi bekrefter at også de dermed kutter med 20 prosent, og Extra bekrefter at de blir med på dansen.

– Våre kunder kan være trygge på at fisk er minst like billig hos Extra, skriver kjededirektør Daniel Kyrre Pedersen i Extra.

Politisk stunt

Både Rema og Kiwi viser til at nordmenn spiser for lite fisk i forhold til Helsedirektoratets kostholdsråd som motivasjon for priskuttet.

Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonsdirektør i Kiwi, sier de med dette vil presse politikerne til å kutte momsen på fisk og dermed bidra til at nordmenn spiser sunnere.

– Vi i Kiwi vet at det som må til for å snu trenden er lave priser. Det har vi bevist gang på gang.

Rema 1000 skriver at de kutter prisen på fersk og fryst fisk, samt fiskeburgere og fiskekaker.

– At vi i et land med så mye flott fisk og sjømat i umiddelbar nærhet ikke spiser mer sjømat, er synd, sier Pia Mellbye, Salg- og markedsdirektør i pressemeldingen.

Fisken har blitt dyrere

Prisen på fisk har økt betraktelig hos dagligvarekjedene i det siste. I en sjekk TV 2 gjorde i januar i år, viste at kiloprisen for lettsaltet torsk på Kiwi hadde økt fra 179 kroner til 299 på tolv måneder.

Aakvaag Arvin sier fisk i utgangspunktet er en vare Kiwi tjener lite penger på.



– Vi har økt prisen på fisk som følge av økte priser inn til oss. Vi har ikke økt prisene mer enn vi har vært nødt til, sier Aakvaag Arvin.

Aakvag Arvin sier kampanjen gir en kjempekostnad for Kiwi, og at fisk i utgangspunktet er en vare de tjener lite penger på fra før.

– Men vi gjør dette for å bevise overfor myndighetene at lavere priser gir økt salg. Samtidig driver vi butikk, og ønsker selvfølgelig å vinne kundene, sier hun.