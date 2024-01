Full melkekrangel:

Meierigiganten Tine har for lite melk. Det gjør at de ikke klarer å produsere nok melkepulver, og må importere fra utlandet.

Melkepulver brukes hovedsakelig som ingrediens i ulike ferdigvarer, og lages ved å dehydrere melk.



Nationen har tidligere omtalt melkemangelen.

Nå raser Q-Meieriene mot Tine, og mener mangelen kunne vært unngått dersom de ble informert om situasjonen tidligere.

– Vi er kjempeoverrasket over at vi får denne informasjonen via media. Hadde våre bønder visst om dette, kunne de produsert mye mer melk, sier Q-sjef Kristine Aasheim til TV 2.

RASER: Kristine Aasheim (t.h.) er kritisk til Tines håndtering av melkemangelen. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Tine mener Q-Meieriene har fått tilstrekkelig informasjon, og sier det er vanskelig å forutsi etterspørselen etter melk.

Les hele svaret til Tine lenger ned i saken.

– Forstår ikke

Tine har rollen som markedsregulator i meierisektoren.



Det betyr at de skal sikre at alle markedsaktører har lik tilgang på informasjon om aktiviteter Tine utfører, som produksjons- og forbruksprognoser.

Q-sjefen mener Tine ikke har innfridd det ansvaret i denne situasjonen.

– Vi lurer på om ikke Tine har lært av smørkrisen, og forstår ikke at de ikke involverer våre 295 melkebønder før de importerer, sier Aasheim.

– Kunne Tine unngått melkemangelen med deres hjelp?

– Det er vanskelig å si siden jeg ikke har oversikt over situasjonen, men hvis vi kunne gitt signaler til bøndene tidligere, så kunne de bidratt.

– Hadde gasset på mer

I Klepp kommune på Jæren er melkebonde Nils L. Salte ute hos kyrne når TV 2 ringer.

KUNNE GITT MER: Nils L. Salte sier han kunne levert 300.000 liter mer melk hvis han fikk lov. Foto: Privat

Han produserer 900.000 liter melk for Q-Meieriene i året, men sier han kunne produsert mer hvis han fikk vite om Tines mangelsituasjon tidlig nok, og fikk lov til å produsere mer enn den nåværende produksjonskvoten.

– Da hadde jeg gasset på mer. Jeg tror jeg kunne klart 150-200.000 liter ekstra, sier Salte til TV 2.

Han produserer også 150.000 liter årlig som gis til kalvene, men sier han kunne gitt dem melkepulver og dermed gitt fra seg totalt 300.000 liter ekstra melk.

Produksjonskvoten for melkebønder settes av landbruks- og matdepartementet etter anbefaling fra Tine.



Solgte 13 kyr

Q-bonde Bjørn Andre Egeland forteller at han solgte 13 kyr i fjor høst, som han kunne fortsatt å ha dersom han fikk lov til å produsere mer melk.

Han hadde ikke fått med seg mangelen hos Tine før nyheten om at de må importere melkepulver kom.

– De holder oss for narr. De kunne frislippet kvoten, eller i alle fall gitt beskjed i august om at produksjonen må opp, sier Egeland.

– Bøndene er nok presset økonomisk for tiden. Det kunne vært en gulrot for å få litt ekstra.

Egeland mener han kunne produsert minst 100.000 liter ekstra ved behov, i tillegg til et par hundre tusen som vanligvis går til kalvene.

KUNNE BIDRATT: Flere av Q-meierienes produsenter mener de kunne levert mer melk. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Fikk ikke ønsket respons

Leder for Norsk melkeråvare i Tine, Johnny Ødegård, forklarer melkemangelen med spesielt tre årsaker:

Sommerens ekstremvær ga dårlige avlinger for bøndene.

Kostnadene for melkeprodusentene har økt, så lønnsomheten ved å øke produksjonen er lavere enn før.

Melkeetterspørselen svinger mer enn man er vant til.

Ødegård forteller at melkeprodusentene har produksjonskvoter å forholde seg til. Disse økes og reduseres etter etterspørselen.

– Færre hopper på muligheten for å øke produksjonen nå. Så vi fikk ikke den responsen på kvoteøkningen som vi vanligvis får, sier Ødegård til TV 2.

ØKT ETTERSPØRSEL: Johnny Ødegård i Tine sier melkeetterspørselen har økt mer enn produksjonen. Foto: TINE

Dermed må Tine ty til importert melkepulver fra Tyskland.

– Det er ikke en ønskelig situasjon, og vil heller ikke være en permanent situasjon. Vi håper å kunne tilby norsk melkepulver til alle kunder så fort som mulig, sier Ødegård.

Avviser hemmelighold

Ødegård avviser Q-sjefens påstand om at de ikke har informert godt nok om melkesituasjonen.

– Jeg tror Q-Meieriene har vært godt orientert om behovet for melk. Vi deler fortløpende prognoser med alle aktørene, og informerer om endringer i kvoter og kvotesystem, sier han.

Han peker også på at Q-Meieriene ikke produserer melkepulver, som er det Tine nå må importere. Det er det kun Tine og selskapet Normilk som gjør.

– Men hadde dere hatt mer melk, så kunne dere produsert mer melkepulver?

– Ja, men jeg tror ikke dette er en diskusjon mellom Q-Meieriene og Tine. Enkelt produsenter mener nok vi burde hatt større kvoter i fjor for å unngå denne situasjonen, sier Ødegård.

MEIERIGIGANT: Rundt 9140 bønder på 7350 gårdsbruk leverer varer til Tine. Foto: Frode Hoff / TV 2

Ødegård mener Tine oppfyller rollen som markedsregulator, men erkjenner at det er krevende.

– Tine har som oppgave å balansere markedet. Jeg mener det fungerer, men det er mer utfordrende jo større svingninger vi har i markedet.

– Har dere ikke lært av smørkrisen?

– Dette er fortsatt biologi. Når svingningene i markedet er sterke, koster det oss veldig mye penger hvis man får for stor produksjon, sier Ødegård.

– Det vi har lært er å være tidlig nok ute med suppleringsimport, slik at forbrukere ikke rammes av ubalansen.



Merker ikke produktene

Ødegård anslår at rundt 1,5 millioner kilo melkepulver må importeres.

Melkepulveret vil hovedsakelig importeres fra Tyskland, hvor det for tiden foregår demonstrasjoner blant bøndene. Ødegård er ikke bekymret for at tilgangen skal påvirkes av det.



– Det er så små kvantum det vi snakker om, sier han.

Om du lurer på om det er norsk eller utenlandsk melkepulver du får i deg i tiden fremover, kan det være vanskelig å finne svar på.

Det kommer nemlig ikke til å komme frem på emballasjen.

– Det er noen utfordringer med å bytte emballasje på veldig kort frist, så det vil ikke uten videre fremgå at det er importert, sier Ødegård.

Han bekrefter at det også vil kunne være importert melkepulver i produkter med «Nyt Norge»-merket, men at det er snakk om veldig små mengder.

«NYT NORGE»: Det kan være importert melkepulver i «Nyt Norge»-produkter fremover. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Ikke fornøyd

TV 2 har sendt flere spørsmål til landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) om melkemangelen og Tines rolle som markedsregulator.



Pollestad svarer at han ikke er fornøyd med situasjonen.

– Jeg har hatt kontakt med Tine i denne prosessen, og gitt utrykk for mitt syn. Jeg er ikke fornøyd med den situasjonen som er oppstått med mangel på melk, sier Pollestad.

– Jeg har forståelse for at oppgaven er krevende, men nå må Tine ta lærdom ha hvordan vi har kommet i en slik situasjon for å unngå at vi kommer i samme situasjon senere. Samtidig må de gjøre det som er mulig for å så raskt som mulig få nok norsk melk.