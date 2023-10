Full krangel om ødelagt mose

I tre år har teateret Yggdrasil brukt friluftsområdet i Storvika i Stjørdal som kulisser og scene for sin oppsetning.

Nå har de imidlertid avlyst årets oppsetning etter full krangel med kommunen om leiepriser og erstatningskrav.



– Kommunen krevde at vi betalte leie for området på forskudd. Det har vi ikke råd til. I tillegg sier de at vi må betale erstatning for eventuell sårbar vegetasjon i område som vi ødelegger, sier en oppgitt teatersjef, Thorunn Wikdahl.



FRIOMRÅDE: Teateret bruker både skogen, fjellet og sjøen i teateroppsetningen i Storvika i Stjørdal. Foto: Yggdrasil teater

Må erstatte mose

Teatersjefen og resten av produksjonsteamet har nå bestemt seg for å avlyse hele forestillingen fordi de ikke vet hva produksjonen vil koste.

– Kommunen har ikke informert oss om hva det koster oss om vi ødelegger litt mose eller river ned en busk. Da er det umulig for oss å vite hva regninga for oppsetninga blir på til slutt. Vi vet jo ikke hvor mye vi kommer til å ødelegge, eller hvor grensene går for at det utløser erstatningskrav, sier Wikdahl.



Friluftsområdet Storvika er åpent for alle og er tilrettelagt med både klatrerute i fjellet, toaletter og grillplass.

Seks profesjonelle skuespillere og et tredvetalls amatører er med i teaterstykket. De 300 som hadde kjøpt billett til torsdagens premiere må bare vente å se om det blir forestilling neste år.

– Det er tungt for oss, men spesielt trist for de yngste skuespillerne som har øvd og sett fram til dette lenge, sier teatersjefen.



Avviser kritikken

Ordføreren i Stjørdal kjenner seg ikke igjen i kritikken, og påpeker at de har gitt økonomisk støtte til teateret i flere år. Ifølge kommunen er det ikke noen nye krav i leiekontrakten i år.

AVVISER KRITIKK: Ordfører i Stjørdal Eli Arnstad tilbakeviser all kritikk fra Yggdrasil teater. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Vi har gitt til sammen 400 000 kroner i støtte de siste to årene og teaterprodusenten har hele tiden vært klar over kravene i leiekontrakten. De er de samme som tidligere år, sier ordfører Eli Arnstad.



I en e-post til teateret har kommunen presisert at mose og sårbar flora/vegetasjon med grunt rotsystem på bergflater, ikke må ødelegges.

– Ingen moseavgift!

Ordføreren påpeker at erstatning for ødelagt natur er standard når det inngås leiekontrakter på alle kommunens friluftsområder.

At de ikke har måttet betale noen erstatning for ødelagt natur tidligere år, mener kommunen teateret bør se på som «goodwill» fra kommunens side.

– Vi har ikke innført noen ny moseavgift i Stjørdal. Poenget er at vi alle er ansvarlig for å ta vare på sårbar natur i det flotte området som Storvika er. Det må også teateret rette seg etter, sier Arnstad.

SÅRBAR: I følge kommunen er mosen og bergfloraen i Storvika sårbar og må behandles med varsomhet. Foto: Frank Lervik / TV2

– Føler oss ikke velkommen

Yggdrasil teater mener det blir tragikomisk når kommunen skryter av å ha gitt økonomisk støtte til teateret, for deretter å kreve inn store deler av denne i leie av området.

Om det blir teateroppsetning neste år er fortsatt i det blå.

– Vi har tillatelse til å være her og å spille teater, men ikke tråkk på mosen eller ødelegg bergvekstene – det umuliggjør at vi er her, rett og slett. Slik det ble i år ble det en veldig spiss tone mellom oss og kommunen. Vi føler oss ikke velkommen her mer, sier teatersjef Wikdahl.