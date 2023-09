Full jubel på borgerlig side: – Brakvalg

Saken oppdateres.

Jubelen sto i taket på Høyres valgvake da prognosene ble publisert: Høyre er det klart største partiet og ligger an til å bli landets største parti for første gang på 100 år, viser TV 2s prognose.

– Det er selvfølgelig utrolig gøy. Vi har gjort et brakvalg, sier Ine Eriksen Søreide (H) til TV 2.

Resultatet legger opp til harde forhandlinger i flere kommuner.

– Først skal det telles ferdig, og så skal det forhandles etter det. Men det er ingen tvil om at dette er en fantastisk dag og en fantastisk kveld, sier Søreide.

Den tidligere utenriksministeren sier de har opplevd god medvind i valgkampen.

– Velgerne har følt at det er noe som står på spill, og da har de også gått til valgurnene og stemme på Høyre, sier hun.

ETTER PROGNOSENE: Jonas Gahr Støre avbildet etter at han så prognosene klokka 21. Foto: Daniel Saanum Lauten / TV 2

Les også: Dette betyr TV 2s prognose.

Slik ser det ut i de største byene, ifølge TV 2s prognose:

Oslo: Valgthriller. Knepent borgerlig flertall. Borgerlig side ligger an til å få 31 mandater, mot venstresidens 28.

Bergen: Borgerlig flertall, men det er jevnt. Borgerlig koalisjon ligger an til å få 35 mandater, og rødgrønn side ligger an til å få 32 mandater.

Trondheim: Borgerlig side får flest mandater (36) i prognosen. Venstresiden ligger an til å få 31 mandater. Men her kan Senterpartiet bli joker.

Stavanger: Høyre og Ap er jevnstore. Begge ligger an til å sanke 22 mandater, ifølge TV 2s prognose.

Tromsø: Også her er det jevnt. Arbeiderpartiet er det største partiet, foran Høyre, ifølge prognosen. Men borgerlig blokk ligger an til å få 23 mandater, venstresiden ligger an til å få 20.

Kristiansand: Høyre stormer fram, ifølge prognosen. Den sittende Ap-ordføreren hevner på 15,2 prosent om prognosen slår inn, mot Høyres 30 prosent.

Bodø: Også her stormer Høyre fram, ifølge prognosen. Høyre ser ut til å få hele 36,6 prosent, mot Arbeiderpartiets 17,9 prosent.

– Fantastisk

Det er også god stemning å spore hos Fremskrittspartiet. I TV 2s prognose får partiet 11,4 prosent. Det er 3,2 prosent bedre enn ved forrige lokalvalg.

– Hvis vi kommer i nærheten av dette resultatet, så blir det bra. Og det er mange som har bidratt til det. Det er helt fantastisk stemning i hele partiet, sier stortingsrepresentant Hans Andreas Limi.

Han sier det blir spennende å følge resultater fra Oslo og Bergen. Han sier han belager seg på en lang natt.

Gjentar poeng

Like god stemning er det ikke på Arbeiderpartiets valgvake.

Arbeiderpartiet går tilbake 2,0 prosentpoeng og ligger foreløpig på 22,8 prosent.

– Vi har en klar ambisjon om å være størst, og hvis ikke vi blir største parti denne gangen, så skal vi sørge for at vi blir det neste gang, sier Arbeiderpartiets nestleder Jan Christian Vestre til TV 2.

– Men hvis dette blir i nærheten av resultatet, mener du det er akseptabelt for Arbeiderpartiet?

– Som sagt, vårt mål er at vi skal være det største partiet, og det mener vi er viktig for å få gjennomført mest mulig av politikken vår.

Erkjenner slitasje

På TV 2s prognose er Senterpartiet det partiet som går mest ned sammenlignet med forrige lokalvalg i 2019. Partiet får 7,8 prosent i prognosen, som er en nedgang på 6,6 prosent fra forrige valg.

Senterpartiet håper imidlertid at valgresultatet blir litt bedre enn prognosen.

– Nå har vi litt is i magen og håper vi skal klatre på resultatene utover kvelden. Det er et resultat som for så vidt er ventet. Vi har større ambisjoner enn en sånn oppslutning. Men det er litt for tidlig å konkludere, sier landbruksminister Geir Pollestad.

Statsråden erkjenner at regjeringsdeltakelsen har noe å si på resultatet.

– Jeg tror vi skal være så ærlig og si at folk har hatt det tøft. Det har vært stigende rente. Det har vært mange ting som regjeringen har hatt nødt til å håndtere, og det har vært en vanskelig tid å styre i. Vi har tatt noen tøffe valg som jeg mener har vært riktig å ta, sier Pollestad.

– Beste valg på 20 år

Det er derimot bedre stemning å spore lenger et godt stykke til venstre på den politiske skalaen.

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes er meget fornøyd.

– Stemningen her er veldig god. Vi ser ut til å gjøre vårt beste valg på 20 år, sier han.

SV fikk 6,8 prosent på TV 2s landsdekkende valgprognose klokken 21. Det er en økning på 0,7 prosent fra 2019.

FORNØYD: Abid Raja er fornøyd med prognosene. Foto: Erlend Sorbo / TV 2

Fryder seg

Venstres nestleder Abid Raja fryder seg over TV 2s prognose.

– Dette føles veldig deilig. Vi ser gode enkeltresultater over hele Norge, sier han til TV 2.

Venstre får 5,0 prosent på TV 2s prognose for hele landet - en økning på 1,1 prosent fra 2019.

Raja mener partiet har økt oppslutningen fordi Venstre-politikere har lykkes med å få fram viktig saker.

Han trekker fram klima og miljø, skole og næringsliv.

– Og så har vi vist at vi ønsker å styre. Vi ønsker å ha makt. Mange Venstre-folk har vært utrolig blide på stand, banket på mange dører og bakt mye muffins og vafler.

– Helt fantastiske tall

Et parti som har pekt seg ut denne valgkampen, er Industri- og næringspartiet (INP).

I Vanylven kommune på Sunnmøre er partiet det største i kommunen, ifølge TV 2s valgprognose. De får hele 19 prosent i prognosen.

– 19 prosent er jo helt fantastiske tall da – 19 prosent, sier partileder Owe Ingemann Waltherzøe til TV 2.

På landsbasis ligger partiet an til å få en oppslutning på 2,6 prosent.

– Jeg tenker at vi fortsatt har mer å gå på og kvelden er ennå ung. Så jeg tror vi kommer til å se i hvert fall tretallet, sier Waltherzøe.