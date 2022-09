Full fyr i industribygg: – Mye sort røyk

Et sagbruk stod i full fyr på Sokna i Ringerike mandag morgen.

Det oppstod full fyr i et bygg i tilknytning til Moelven Soknabruket på Sokna tidlig mandag morgen.

Industrivernet startet slukkingsarbeid på stedet før nødetatene kom frem. Like før klokken 8 er brannen meldt slukket, med noe ulming som fremdeles etterslukkes.

Brannårsaken er ukjent.

Mye sort røyk

– Det brenner godt der. Det skal være snakk om muligens to bygg som brenner, sa politiets operasjonsleder Inge Landsrød til TV 2.

To personer som var i bygget skal ha kommet seg ut, og fremstår uskadd.

Landsrød sier brannvesenet melder at de kan se stor røyksky hele åtte kilometer unna.

Det er mye sort røyk på stedet, som skal sige rett opp, men politiet anbefaler likevel beboere i nærheten å holde vinduer lukket.

Kontroll på personer

Rett over klokken 7 sa vaktkommandør Anders Hæg i Sør-Øst 110-sentral til TV 2 at brannvesenet har kontroll på selve brannen.

Nils Anton Hæhre er daglig leder i Moelven Eidsvold Værk AS. Tidlig mandag morgen var han på vei til sagbruket for å skaffe seg oversikt over omfanget.

– Vi har kontroll på de personene som er der, sa Hæhre.