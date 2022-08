Full fyr fra bygg i Trondheim

Evakuerer nabobygg etter meldinger om røyk i et bygg i Trondheim sentrum.

Det brenner i en ubebodd bygård i Elgeseter gate i Trondheim sentrum.

– Det er full fyr i taket, sier Arnt-Harald Aaslund, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt til TV 2.

Politiet meldte om brannen på Twitter lørdag morgen 06.30. Brannvesenet og politiet var raskt på stedet.

BRANN: Rett før klokka 7 lørdag morgen begynte det å brenne i takkonstruksjonen i denne gamle bygården. Foto: Magne Kråkvik

Det skal være mye røyk fra flere etasjer.

– Nabogårdene har fått varsel om å lukke vinduer, og vi har evakuert nærmeste gård, sier Aaslund.

21 beboere fra nabogården evakuert. Ifølge Aaslund skal det bo mange studenter i området.

– Det er ikke meldt om noen skadde, opplyser politiet.

Bygården ligger i et boligområdet i Trondheim sentrum. Veitrafikksentralen midt melder om at Elgeseter gate er sperret. De anbefaler omkjøring via Strindvegen (Lerkendal), Høgskoleringen (Gløshaugen) og Klostergata (Studentersamfundet).