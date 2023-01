Full fres: – Du må være kjapp

BLIR REVET BORT: Flere butikkjeder venter å gå tomme for snøfresere. Foto: Erik Edland/TV2

Snøkaos og den speilblanke isen de siste dagene førte først til at en rekke butikker merket en kraftig økning i salget av strøsand og brodder.

TV 2 er på plass i en Coop Obs-butikk på Haugenstua i Oslo Gheorghe Speianu og Alexandra Speianu kom for sent i snøfreser-ærendet.

SENT UTE: Butikkmedarbeider Hege Kristin Bergan viser hvilke snøfresere som er tilgjengelig i butikken. Alexandra Speianu og Gheorghe Speianu gikk tomhendt hjem. Foto: Erik Edland/TV2

– Vi trenger jo en snøfreser for å få unna snø, slik at vi kan kjøre ut bilen, sier Gheorghe Speianu.

Noen hadde bokstavelig talt kommet dem i forkjøpet. Varen de hadde kommet for, var utsolgt i siste liten.

Butikkmedarbeider Hege Kristin Bergan forteller at de har solgt over 10-12 snøfresere de to siste dagene.

– Det har vært helt ellevilt salg, konstaterer hun.

Over 100 prosent økning

Hos Obs Bygg har de så langt i vinter sett en økning i salget på snøfresere opp 113 prosent.

– Siden starten av desember har vi hatt en dobling i salget av ulike typer snøfresere, og denne uken har det tatt helt av, sier kjededirektør i Obs Bygg, Espen Braaten, til TV 2.

Nå forventer Obs bygg nye salgsrekorder de neste ukene.

– Vi håper lagerbeholdningen skal ta unna for storinnrykket som pågår for fullt.

Hos hele Coop-kjeden blir også snøskuffer, spader, strø og smelteprodukter revet bort.

SKUTT I VÆRET: Espen Braaten, kjededirektør i Obs Bygg, den snørike vinteren gjør at de opplever salgsrekord på snøredskaper. Foto: Espen Solli

– Dette minner mye om det å bytte til vinterdekk. Vi utsetter det gjerne til siste liten, og enkelte av oss enda noen dager til.

Flere søker etter brukt

Hos Jernia har de også hatt en mangedobling av salget av snøredskaper.

– Noen butikker er utsolgte for spader, skuffer og måker. Disse får vi inn i neste uke, sier administrerende direktør Espen Karlsen.

Men snøfresere derimot kan det være vanskelig å få tak i.

– Det som vi har på lager, er det som er igjen. Går vi tomme for disse, får vi ikke inn flere før neste sesong. De som ønsker å seg snøfresere, må være kjappe, sier Karlsen til TV 2.

FÅ IGJEN: Hos Coop Obs på Haugenstua er det ikke mange snøfresere igjen. Foto: Erik Edland/TV2

Felleskjøpet opplevde stor rush av folk som ville skaffe seg snøfresere.

– Siden vinterværet tiltok for drøye tre uker siden og fram til i dag, har salget av snøfresere og snøredskap tredoblet seg sammenlignet med samme periode for et år siden, sier kommunikasjonsrådgiver i Felleskjøpet, Sigbjørn Vedeld, til TV 2.

– Etterspørselen er svært stor, men vi har foreløpig god tilgjengelighet både på snøfresere og snøredskaper.

Samtidig er det også full fart på bruktmarkedet. Søkeordet «snøfreser» ble søkt 68 000 ganger fra 01.desember til nå på Finn.no.

Ordet er på fjerdeplass på topplisten over søk på Finn.no.

Kan gå tomme

Braaten i Coop Bygg sier at de hadde enkelte leveringsutfordringer forrige sesong.

De neste dagene og i helgen fortsetter snøværet i store deler av landet.

– Med det snøfallet vi har hatt nå, vil vi gå tomme for snøfresere, og vi vil få inn nye. Men det skjer ikke før neste høst, sier Braaten hos Obs Bygg til TV 2.