Fryser Norwegians oppkjøp av Widerøe

Norwegian annonserte i begynnelsen av juli at de kjøper flyselskapet Widerøe. Nyheten kom overraskende på ekspertene i bransjen.

Nå har Konkurransetilsynet fryst oppkjøpet.

De frykter at konkurransen i norsk luftfart vil svekkes, og trenger mer tid til behandlingen, skriver tilsynet i en pressemelding.

– Vår foreløpige vurdering er at det kan være grunn til å frykte at oppkjøpet er negativt for norske flypassasjerer, sier prosjektleder Katrine Amdam.



Konkurransetilsynet varsler en ny vurdering innen 17. november. Siste frist for Konkurransetilsynets gjennomgang er 3. januar neste år.

Til sammen vil Norwegian og Widerøe fly totalt 107 ulike ruter i Norge. Av disse er bare er fem ruter overlappende.

Kjøpesummen er i første omgang satt til 1,125 milliarder kroner.

– Må kanskje ofre noe

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs sier til TV 2 at kjøpestansen neppe kommer som en overraskelse.

– Det lå i kortene at at tilsynet kom til å trenge mer tid til å utrede konsekvensene for norsk innenriksflyvning, sier han.

Flyeksperten har troen på at flyselskapet og Konkurransetilsynet kommer frem til en løsning for å gjennomføre kjøpet, men at Norwegian kanskje må gjøre noen «avbøtende tiltak».

– De må kanskje ofre noe for å balansere den nye konkurransesituasjonen, sier Elnæs.

IKKE BEKYMRET: Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs tror flykonkurransen i Norge vil overleve et eventuelt Widerøe-oppkjøp. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2

Det er for eksempel en mulighet at Norwegian vil måtte gi fra seg såkalte «slots», altså avgangs- og landingsrettigheter, til konkurrentene sine, ifølge Elnæs.

– Tilsynet frykter at oppkjøpet vil svekke flykonkurransen i Norge. Hva legger du i det?

– Vi vet jo ikke noe av detaljene bak tilsynets vurderinger. Samtidig så er det liten sannsynlighet for at SAS vil sitte stille i båten inntil videre.

Flyeksperten understreker at Norge er det viktigste markedet for SAS, og at de allerede er i ferd med å gire opp aktiviteten sin, til tross for at selskapet er under konkursbehandling i USA.

– Jeg er ikke så bekymret for konkurransen. Jeg tror det er viktigere at at Widerøe får en eier som er godt industrialisert, legger han til.

Optimist

Konsernsjef i Norwegian, Geir Karlsen, sier de ser fram til den endelige avgjørelsen til Konkurransetilsynet. Han forsikrer om at målet om å kjøpe Widerøe står fast.

– Basert på realiteten i saken er jeg optimist med hensyn til det endelige utfallet av søknadsbehandlingen, sier Karlsen.

Han legger til at partene har hatt god dialog, og at flyselskapet har levert inn en omfattende dokumentasjon.

– Vi er også kjent med at de har innhentet tredjepartssynspunkter. At Konkurransetilsynet trenger mer tid tolker vi som et resultat av at store mengder informasjon og data skal gjennomgås, sier Karlsen.

SAMARBEID: Konsernsjef i Widerøe Stein Nilsen (t.v.) og konsernsjef i Norwegian Geir Karlsen kunngjorde en avtale om «tettere samarbeid» allerede i fjor. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Foto: Ole Berg-Rusten

Begge selskapene vil fortsette å ha baser, hovedkontorer og ansatte i Norge på samme måte som i dag, ifølge konsernsjefen.

– Widerøe vil bestå som egen merkevare, ha hovedkontor i Bodø og selskapet vil opprettholde eksisterende avtaler med andre flyselskap, sier Karlsen.

Han mener at oppkjøpet vil føre til et bedre og mer helhetlig tilbud for passasjerene.

– Widerøe og Norwegian har i svært liten grad overlappende ruter og utfyller hverandre med ulike flyflåter og ulik operasjon, sier Karlsen.