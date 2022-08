Fryktet huset måtte selges – så fant Malene en løsning

VANSKELIG SITUASJON: For Malene Ottesen toppet utfordringene seg når renten ble satt opp forrige uke. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Den siste tiden har vært preget av usikkerhet for sykepleier og alenemor Malene Ottesen fra Sandefjord.

Høye strømpriser, dyre drivstoffutgifter og en markant renteøkning på toppen av det hele, gjorde at hun plutselig stod i en situasjon hvor hun fryktet at hun måtte selge rekkehuset.

– Bufferen var allerede spist opp av uforutsette utgifter, så det var ikke noe mer å kutte ned. Når en da begynner å skjønne at det siste en har igjen å selge, er bunaden, setter det saken litt i perspektiv, sier 32-åringen.

For å få økonomien til å gå opp har derfor Ottesen nå inngått en avtale om avdragsfrihet på boliglånet med banken.

Opplever stor pågang

Forrige uke hevet Norges Bank styringsrenten med nye 0,5 prosentpoeng til det høyeste rentenivået siden 2011. Sakte, men sikkert følger bankene etter og setter opp utlånsrentene med inntil 0,5 prosentpoeng.

Det kan gi utfordringer for de med boliglån. I utgangspunktet skal alle med boliglån tåle en renteoppgang på fem prosent. Men med en styringsrente som har gått fra null til 1,75 prosent på ett år merker allerede bankene pågang fra lånekundene.

– Sammenlignet med august 2021 så ser vi en økning på 50 prosent flere kunder som ber om avdragsfrihet på boliglånet, sier pressesjef i Danske Bank, Øystein Schmidt.

PÅGANG: Pressesjef Øystein Andre Schmidt i Danske Bank forteller at dobbelt så mange nå spør om avdragsfrihet på lånet, sammenliknet med samme tid i fjor. Foto: Marte Christensen / TV 2

Schmidt forteller at de som tar kontakt med banken nå utrykker bekymring for det høye prisnivået, og at rentene mest sannsynlig skal videre opp. Samtidig er det mange som ikke har lagt av nok penger som nå ønsker å bygge seg opp en buffer.

– I tillegg er det en del kunder som ønsker å øke tilbakebetalingstiden på lånet, sier Schmidt.

Om avdragsfrihet Når man låner penger fra banken, kommer det renter i tillegg. Hver måned betaler man et beløp som består av avdrag og renter. Renter er den kostnaden banken tar betalt for å låne ut penger. Avdrag er nedbetalingen av selve lånet. Avdragsfrihet vil si at du i en periode har muligheten til å kun betale renter, og utsette betalingen av avdragene

Tydelig økning

Også forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea forteller at banken opplever pågang fra folk som ønsker avdragsfrihet på boliglånet.

FASTRENTE: – Har du en sårbar økonomi og behov for forutsigbarhet, kan det være en god grunn til å vurdere fastrente, sier Derya Incedursun, forbrukerøkonom Nordea Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Ja, Nordea har merket en tydelig økning den siste tiden. Fire ganger mer enn normalt. Trolig har dette sammenheng med strømprisen som har fortsatt å øke, samt at flere ser at det kan bli en dyr høst med økte priser på varer og tjenester samt høyere rente, sier Incedursun.

Samtidig sier Incedursun at hun får mange spørsmål rundt det å binde renten.

– Har du en sårbar økonomi og behov for forutsigbarhet, kan det være en god grunn til å vurdere fastrente.

Forbrukerøkonomen mener imidlertid at en bør gjøre en grundig vurdering før en velger å binde renten.

– Vurderer du å binde renten for å tjene på det, bør du trå varsomt. Renten har hatt en fallende trend i flere tiår, så det har ikke lønt seg å binde renta, sier Incedursun og legger til:

– Men historien vet ikke hva fremtiden bringer, og ingen sitter på fasiten, sier Incedursun.

Fant en løsning

For Malene Ottesen ble løsningen for å håndtere de økte utgiftene å søke om avdragsfrihet på boliglånet.

FIKK HJELP: Ved hjelp av hjelp fra banken, kunne Malene Ottesen sette avdragsutgiftene på vent. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Avdragsfrihet var helt nødvendig for meg. Jeg har ikke råd til å betale avdrag når rentene går opp så mye, sier Ottesen.

– Hvis det kan redde meg fra å måtte flytte, så gjør jeg jo det.

Ottesen uttrykker forståelse for at rentene nå settes opp, men minner om at dette kommer samtidig som mange andre utgifter også øker.

– Dette er vanlige folk som sliter, som ikke har levd over evne, men levd fornuftig, sier Ottesen.