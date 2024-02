Fryktet for hyttemarkedet – så snudde det

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp HYTTETUR: Etter et dyrt år, har Eiendom Norge oppsummert hvordan det står til med hyttemarkedet. Her fra Kvamskogen utenfor Bergen Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Det ble solgt flere hytter til over 10 millioner kroner i fjor enn i 2022. En ny gruppe kjøpere har kommet på banen, forteller megler.

Under pandemien var det mange som så sitt snitt til å komme seg inn på hyttemarkedet.

Prisene steg med rundt 30 prosent, men så stoppet prisveksten opp.

I fjor sank gjennomsnittsprisen på fritidsboliger i Norge med 1,2 prosent.

En typisk hytte i Norge koster nå 2.934.029 kroner, ifølge tall fra Eiendom Norge.

– Fritidsboligmarkedet har roet seg etter hytteboomen under pandemien, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

ROLIG, MEN BRA?: Hytteboomen er kanskje over, men er det total krise? Henning Lauridsen i Eiendom Norge er overrasket over tallene. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

Men det er likevel ikke så galt som man kanskje skulle trodd:

– I lys av dyrtiden og de mange renteøkningene er utviklingen i hyttemarkedet påfallende stabil, sier han videre.

– Ingen totalkrasj

Hyttemarkedet har de siste ti årene vært i en sterk vekst, som toppet seg under pandemien.

Men det kan se ut som hytteboomen er over for denne gang. I fjor ble det solgt færre hytter enn på flere år.

– Vi må tilbake til 2015 for å finne tilsvarende volum, sier Lauridsen.



Privatmegleren har 17 prosent markedsandel i hyttemarkedet. Også de har merket at det selges mindre fritidsboliger nå.

– Det var en liten nedgang, men ingen totalkrasj, sier administrerende direktør, Grethe Meier, til TV 2.

Hun legger til:

– Det er nok mange som kjenner på at renten er høy og da er det primærbolig man prioriterer,

PRIORITERINGER: Grethe Meier i Privatmegleren tror folk prioriterer primærbolig fremfor fritidsbolig i dyrtid. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

I tillegg til at det selges færre hytter enn før, har prisene også gått ned.

Men likevel, nedgangen er langt fra så ille som man kunne ventet, sier Lauridsen.

– Utviklingen er overraskende.



Han viser til at leve- og bokostnader har økt de siste årene, og at man derfor kunne ventet en enda kraftige nedgang i hyttemarkedet.

Det er sjøhyttene som har tapt seg mest fra 2022 til 2023, med en nedgang på 4,1 prosent.



Fjellhyttene har gått ned 0,8 prosent i pris, mens innlandshyttene på sin sine har en nedgang på 1,4 prosent.

Fakta om hyttemarkedet i 2023 Det ble i 2023 omsatt 5664 fritidsboliger i Norge, 5,2 prosent færre enn i 2022.

Det ble solgt flest fritidsboliger i Trysil (180), Vinje (115) og Ringsaker (111). Det ble solgt 700 hytter som koster over 5 millioner kroner. Gjennomsnittsprisen for fritidsboliger lå på 2.934 021 i fjor. Det er 1,2 prosent lavere enn 2022. Kystkommunene Moss, Tvedestrand og Grimstad hadde de høyeste fritidsboligprisene. Høyest av fjellkommunene var Øyer (Hafjell m.fl .) Gjennomsnittlig formidlingstid var 73 dager, opp fra 50 dager i 2022. Median formidlingstid var 31 dager. I gjennomsnitt ble fritidsboligene solgt 3,6 prosent under prisantydning. Kilde: Eiendom Norge

Interessen tar seg opp

Dyrere rente til tross, det er spesielt de dyre hyttene som går så det suser.

Under pandemien skjedde det et skifte i antall omsetninger av hytter over fem millioner. Men i årene etter har dette segmentet mer enn doblet i seg i omfang.

– Det er til og med solgt flere hytter over 10 millioner enn i 2022, sier Lauridsen i Eiendom Norge.

Han får støtte fra Meier:

– Vi selger fortsatt flere av de dyreste hyttene.

Og det kan se ut til at det ikke bare er nordmenn som har lagt sin elsk på hytter i norsk natur.

HYTTE PÅ FJELLET: Det er fjellhyttene som har gått minst ned i pris. Her fra Nesfjellet, et området der det har blitt bygget flest hytter de siste årene. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Det kommer en del utenlandske kjøpere. Det kan ha sammenheng med at krona er lav og fordi de ser på Norge som et fantastisk sted å være, sier Meier.

Men Meier tror at også nordmenn etter hvert vil realisere hyttedrømmen i større grad.

– Når renten er mer forutsigbar igjen tar interessen seg opp.

Omsetningen i årets seks første uker har vært litt lavere enn i 2023. Ifølge Lauridsen tyder det på en stabil utvikling i hyttemarkedet framover.

DIREKTØR: Henning Lauridsen er administrerende direktør i Eiendom Norge. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

– Spådommene om at hyttemarkedet skulle få seg en stor knekk på grunn av høyere rente, høye strømpriser og generell usikkerhet har ikke slått til.

Han legger til:

– Slik det står nå, er det salg og byggingen av nye hytter som har tatt den største støyten og ikke brukthyttemarkedet, sier han.