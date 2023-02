Frykter vårens eksamen kan ryke

Sårene stikker fortsatt dypt etter høstens mislykkede lønnsoppgjør. Nå nekter Eirik, Lena og lærerkollegaer over hele landet å ta på seg ekstra-arbeid som sensor.

– Det å være sensor er egentlig en fin oppgave. Man får dra til ulike skoler og treffe andre lærere og elever, og i tillegg får man ekstra betalt, sier Eirik Sognnes (33).

Nå har likevel han og mange kollegaer fått nok.

Da regjeringen avbrøt fjorårets lærerstreik og knuste alt håp om lønnsøkning, rev det en dyp flenge i motivasjonen for yrket han elsker.

– Vi står igjen, helt maktesløse.

MANGEL: En uke før fristen har kun én person meldt seg som sensor fra Olsvik skole i Bergen. Foto: Silje Olderkjær / TV 2

Sensor-nei

I syv år har Sognnes undervist ved Olsvik ungdomsskole i Bergen, og i like mange år har han jobbet ekstra som sensor ved eksamen.

1. mars går fristen ut hos skolene for å melde inn frivillige lærere som kan gjennomføre vårens sensur.

Da vil flere trofaste sensorer TV 2 har snakket med si nei.

– Det handler om å bruke det lille handlingsrommet vi har, og synliggjøre det. Skal vi vise godvilje, så må regjeringen vise en godvilje vi ikke har sett på mange år, sier Sognnes.

FORSKJELL: Nesten ingen lærere ved Olsvik skole har meldt seg opp som sensor. Vanligvis er det en ettertraktet oppgave sier Eirik og Lena, men ikke i år. Foto: Silje Olderkjær / TV 2

Kollegaen Lena Catrin Solberg (37) sier de kjenner mange lærere som nekter å ta på seg sensoroppdrag i år.

– Det er et kraftig signal å sende. Det er viktig at man sier ifra, men jeg har mine tvil om det lyttes til, sier hun.

– Til å grine av

Solberg er veldig glad i læreryrket, og har vært sensor i snart ti år. Nå kjenner hun likevel at strikken er tøyd lengre enn langt.

– Det er en jobb utenfor de hundre prosentene man ellers jobber. Jeg har overhodet ikke gjort dette på grunn av pengene og lønnen, for den er til å grine av.

At Rikslønnsnemnda i forrige uke gav fullt medhold til arbeidsgiverne, var nok et nederlag, sier Sognnes.

– Dette er sjette året på rad vi er lønnstapere, og det gjør meg meget forbannet på egen regjering. Jeg føler den har svekket kraften til arbeidstakerne.

SAMHOLD: Tydelig slagord på veggen ved Olsvik Skole. Foto: Silje Olderkjær / TV 2

Uvanlig tynn bunke

På kontoret borti gangen sitter rektor Kjerstin Valborg Grøtta og ser på bunken med frivillig innmeldte sensorer.

Når TV 2 ringer, kun én uke før fristen 1. mars, teller bunken én person.

– Det er ganske uvanlig. Vanligvis på denne tiden har jeg 14-15 sensorer, for det pleier å være en ganske populær ting. Det er ekstra betalt og faglig utviklende, sier rektoren.

SLUNKEN BUNKE: Rektor Kjerstin Valborg Grøtta ved Olsvik skole sier det er kun én person som har meldt seg opp som sensor i år. Foto: Silje Olderkjær / TV 2

Hvis skolene ikke får nok frivillige sensorer, blir det opp til skoleetaten i kommunen å iverksette tiltak.

– Nå skal vi sende inn listene, så blir det opp til dem hvordan vi gjør det, sier Grøtta.

– Hvilke konsekvenser kan det bli hvis lærere nekter?

– Min bekymring er at elevene ikke får gjennomført eksamen. Jeg har hørt at også andre skoler har utfordrende sensor-situasjon, men fristen er ennå ikke ute.

Myndighetene ba om status

Utdanningsdirektoratet bekrefter overfor TV 2 at det «er økt risiko tilknyttet rekruttering av sensorer» i år.

Derfor har de bedt alle statsforvalterne i landet om å vurdere situasjonen og mulige tiltak for å sikre at elevene får gjennomført årets eksamen.

– Tilbakemeldingene fra statsforvalterne er ganske like rundt om i landet. Statsforvalteren i Vestland rapporterer at tre av fire kommuner har utfordringer med å rekruttere sensorer både til lokalt og sentralt gitt eksamen, skriver avdelingsdirektør Per Kristian Larsen-Evjen i en e-post.

OBSERVERER: Ledelsen ved Utdanningsdirektoratet følger nøye med på risikobildet rundt rekrutteringen av sensorer, skriver de. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Dette kan få betydning

Ifølge ham er det særlig tre faktorer statsforvalterne trekker frem som kan påvirke rekrutteringen.

Dette er misnøye med fjorårets lønnsoppgjør, endringer i eksamen etter nye læreplaner, og at sommerferien starter før fellessensuren noen steder i landet.

Larsen-Evjen skriver at direktoratet må vente til etter fristen 1. mars før man vet om det faktisk blir sensormangel, og hvor stor denne eventuelt blir.

– Statsforvalteren begynner på dette arbeidet i mars.

VEST: Olsvik skole ligger i en av Bergen sine bydeler. Foto: Silje Olderkjær / TV 2

– Lærere søker seg bort

Lokallagsleder Bente Myrtveit i Utdanningsforbundet Bergen er ikke det minste overrasket over sensor-nekten.

– Vi har forståelse for at folk ikke ønsker å ta på seg ekstra arbeid i lys av mangelen på verdsetting som foregår nå, sier Myrtveit med en tydelig henvisning til det mislykkede lønnsoppgjøret.

Hun tegner et bekmørkt bilde av stemningen blant medlemmene deres om dagen.

– Stemningen er på det nivået at det sitter lærere på alle skoler og produserer søknader til andre yrker. Jeg har aldri opplevd lignende, og frykter en kraftig mangel på sensorer, sier Myrtveit.

FÅR TILBAKEMELDINGER: Lokallagsleder Bente Myrtveit i Utdanningsforbundet i Bergen sier velviljen til lærerne er på bunnivå. Foto: Utdanningsforbundet

– Lærerne taper

Den nasjonale lederen for Utdanningsforbundet, Steffen Handal, skriver mandag i en pressemelding at nye TBU-tall nok en gang viser svakest lønnsutvikling for lærerne med 3,3 prosent i snitt.

– Lærene taper på dette, elevene taper, samfunnet taper. I dag står hver fjerde plass på lærerutdanningen ledig. Hver femte person som underviser i landets klasserom mangler lærerutdanning, skriver Handal.

– Er det dette vi ønsker å møte kunnskapssamfunnet med? En skole uten godt utdannede lærere rammer elevenes læring, vår fremtidige konkurransekraft og dermed nasjonen.

DYSTRE SPÅDOMMER: Lederen for Utdanningsforbundet, Steffen Handal, sier lærersituasjonen er prekær. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Ny streik?

Tillitsvalgt Thor Alexander Gamst er en av lærerne som har jobbet aller lengst ved Olsvik skole.

Han sier det er en ny type frustrasjon i dagens lærerrom.

– Det er ganske heftig, ja. Mange føler man ikke blir tatt på alvor eller får respekt for jobben de gjør. Man kan si så mye man vil at det er partene som styrer, men det er politikerne som legger premissene. De må på banen, og ikke la KS holde på som de vil, sier han.

Gamst blir ikke overrasket om lærerne går ut i ny streik til våren.

STREIKET: Lærerstreiken var en av høstens store saker i Norge i fjor. Disse gule vestene ble et kjent syn for mange. Foto: Kåre Breivik / TV 2

– Bekymret for lærerne

Skolesjef Frode Nilsen i Bergen kommune sier de har hørt ryktene om at mange lærere vil la være å melde seg opp som sensor i år.

Samtidig understreker han at det ikke er uvanlig med litt for få sensorer til fristen 1. mars.

– Det er litt tidlig, så vi må ta noen drøftinger og se omfanget.

At mange lærere er misfornøyde tar kommunen på alvor, understreker skolesjefen.

– Vi er bekymret for lærerne sin opplevelse av å ikke bli sett av arbeidsgiver. Der er en misnøye som vi må prøve å svare på, sier han.