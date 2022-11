Frykter utslitte norske soldater

Tillitsvalgte i Forsvaret er bekymret for utslitte soldater som følge av at regjeringen nå har økt beredskapsnivået.

1. november hevet Forsvaret beredskapsnivået. Ordren om å drive mer målrettet virksomhet for å ta vare på nasjonal sikkerhet gikk ut dagen før.

Økt militær tilstedeværelse rundt olje- og gassinstillasjoner er blant tiltakene som er iverksatt, uten at regjeringen legger en krone mer på bordet.

Hva oppjusteringen innebærer i detalj er ikke kjent.

Likevel er en ting sikkert, ifølge fagforeningene: Økt beredskap er med på å videre avdekke mangler i Forsvaret bemanning.

– Spørsmålet er hvor lenge man kan stå i det før arbeidsbelastningen blir for stor, sier Inge Øyen. Han er hovedtillitsvalgt for Heimevernet for Befalets Fellesorganisasjon (BFO).

Heimevernet har de siste årene bistått i ekstraordinære oppdrag. Soldatene tillitsvalgte frykter det kan medføre økt arbeidsbelastning om Forsvaret ikke får midler til å drive oppbemanning. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

– Ganske strekt

– Det er klart at hos noen av avdelingene våre begynner det å bli ganske strekt, fortsetter Øyen.

HEIMEVERNET: Inge Øyen i Befalets Fellesorganisasjon er hovedtillitsvalgt for Heimevernet. Foto: Befalets fellesorganisasjon

Soldatenes tillitsvalgte frykter arbeidsbelastningen kan blir for stor for soldatene.

– Som tillitsvalgt får jeg ofte høre at det er mye å gjøre når oppdrag utfordres av tilgang på personell.

Heimevernet er blant avdelingene som har gjennomført flere ekstraordinære oppdrag over tid.

Ekstraordinære oppdrag

Siden 2018 har Forsvarets heimevernet bistått i flere ressurskrevende og ekstraordinære oppdrag:

Vakthold etter havariet med KNM Helge Ingstad.

Grensekontroll under korona-pandemien.

Vakthold rundt olje- og gassinstallasjoner.

Opptrening av ukrainske soldater.

– Jeg ser en økende tendens til at Heimevernet blir forespurt om støtte i forhold til hva det var for noen år siden, sier avdelingens hovedtillitsvalgt.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har til Aftenposten avkreftet ytterligere bruk av Heimevernet på nåværende tidspunkt.

UKRAINAKRIGEN: Norske instruktører fra Heimevernet og Hæren bistår i opptreningen av ukrainske soldater i Storbritannia til krigen i Ukraina. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Ekstra stor belastning

De siste årene har Heimevernet blitt tildelt ekstra midler; pengene har blant annet vært øremerket øvings- og treningsaktivitet.

Det har medført mer aktivitet per ansatt i Heimevernet, ifølge Befalets Fellesorganisasjon.

– Den økte trenings- og øvingsaktiviteten krever understøttelse fra distriktsstabene, og med tynt bemannede staber vil arbeidsbelastningen bli ekstra stor, sier Øyen.

NATO Den tyske fregatten Mecklenburg-Vorpommern patruljerer ved Sleipner-plattformen i Nordsjøen. Foto: German Navy / Forsvaret / NTB

BFO er konsekvent på at Heimevernet, og Forsvaret for øvrig, trenger penger til å drive oppbemanning, og ikke bare midler øremerket til trening og øving.

Fagforeningen mener ytterligere 400 årsverk må til for å styrke operativ evne og beredskap er nødvendig allerede i 2023. Regjeringen vil ikke gi mer enn 200 årsverk.

Mandag kveld understreket statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til TV 2 at Norge har beredskap til situasjonen vi står i nå.

Økt bekymring

Norges offisers- og spesialistforbund (NOF), som er tilsluttet LO, mener økt beredskap også gir økt bekymring.

– Når vi skal jobbe litt mer og litt raskere, så er vi bekymret for belastningen på personalet over tid, sier Torbjørn Bongo, forbundsleder i NOF:

– Fra før er bemanningen for lav og arbeidsbelastningen for høy. Etter mandagens beskjed, ble ikke den bekymringen mindre.

RESSURSER: Torbjørn Bongo mener bemanningen i Forsvaret er for lav. Situasjonen ble ikke bedre etter mandagens melding, mener han. Foto: Privat

Frykter bølge av oppsigelser

– Hva er du bekymret for at konsekvensen kan bli?

– Hvis vi må stå i dette over tid, er jeg bekymret for at vi kan få en bølge av folk som slutter i Forsvaret, svarer Bongo.

– Kan dere ikke utnytte ressursene mer effektivt?

– Vi står jo allerede i en situasjon hvor vi må gjøre vanskelige prioriteringer. Når noe skal prioriteres opp, må vi vite hva vi skal prioritere ned. Regjeringen og Stortinget må komme med klar prioriteringsliste.

Han viser til arbeidspresset er særlig høyt på hovedkvarteret og staber nå, og at det har vært sånn i et års tid.

– Det kan fort spre seg til andre deler av Forsvaret også.