Frykter tomme hyller – advarer mot å hamstre

25.000 arbeidstakere i LO og YS gikk ut i streik fra klokken 6 mandag.

Det er første gang siden andre verdenskrig at det er tatt ut streik i et mellomoppgjør.

Storstreiken rammer dessuten bredt – alt fra godteriprodusenter, industribedrifter, hotell, ferjesamband og bryggerier.

Sistnevnte mener streiken kan føre til mangel på en rekke produkter innen kort tid.

– Vi rammes hardt. I dag stanset vi all produksjon og utkjøring av våre produkter til restauranter, barer og butikker i hele landet, sier Nicolay Bruusgaard, kommunikasjonssjef i Ringes, til TV 2.

TOMT? Ringnes produserer blant annet Solo. De tror det kan bli tomt for enkelte varer ganske raskt. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Tomt om få dager

Ringnes AS fører blant annet kjente merkevarer som Farris, Imsdal, Pepsi, Carlsberg og Tuborg.

– Vi står selv for lager og distribusjon, i motsetning til konkurrenter som bruker grossist. Sannsynligvis vil det ikke gå mange dager før det er tomt for våre produkter i hyllene, sier Bruusgaard.

Han håper på en snarlig løsning mellom partene.

– Halvparten av medarbeiderne våre er ute i streik. Hvis dette strekker ut i tid, vil det få store konsekvenser for selskapet, sier Bruusgaard.

Hansa Borg har også stanset produksjonen fra mandag morgen. Dette gjelder på Hansa Bryggeri, Borg Bryggerier og CB i Kristiansand. Også hos Aass i Drammen er ansatte tatt ut i streik.

Flere matprodusenter rammes også. Nidar stanser ifølge Adresseavisen all produksjon av sjokolade og søtsaker fra mandag. Kims varsler full stans i snacksproduksjonen på fabrikken på Skreia, ifølge Oppland Arbeiderblad.

Klar oppfordring

Coop forteller at de jobber med å få oversikt over konsekvensene av streiken.

– Vi har en del varer både på lager og ute i butikkene, men det er klart at om streiken blir langvarig vil det på et tidspunkt gå tomt for enkeltprodukter, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen.

IKKE HAMSTRE: Harald Kristiansen i Coop oppforder folk til å handle om normalt Foto: Coop

Han forteller at når knapphet på varer omtales i media, så er det noen kunder som velger å hamstre.

– Oppfordringen til kundene våre må være at de handler som normalt. Da har vi varer en tid fremover og alle får, sier Kristiansen.

At det kan gå tomt for noen produkter, betyr ikke at det blir tomt i hyllene, ifølge kommunikasjonssjefen.

– Coop har med lavpriskjedene Obs og Extra de kjedene med desidert størst utvalg, slik at om du ikke finner favoritten din så vil det være alternativer i våre butikker.

STREIK: Også ansatte i Nidar er i streik, og sjokoladeproduksjonen har stoppet opp. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Forstår folk kan bli urolige

Kommunikasjonssjef i Kiwi, Kristine Aakvaag Arvin, sier at til tross for streik, har de varer på lager for en god stund.

– Vi har godt med varer, både i butikkene og på lager. Hvis alle handler som normalt, vil det være nok varer en god stund, sier Arvin.

Hun sier det vil variere fra vare til vare om når de blir utsolgt.

– Vi forstår at man kan bli urolige når man leser overskriftene. Vi oppfordrer kundene til å lytte til kjedene og handle som normalt, sier hun.

Fra fredag av kan streiken bli trappet opp. Da kan ytterligere 466 YS-medlemmer og 16.561 LO-medlemmer bli tatt i ut i streik.

I så fall rammes blant annet Rema distribusjon, Postnord, Felleskjøpet, Kongsberg Maritime, heisselskapet Schindler, Schenker og SINTEF.