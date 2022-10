Frykter streik: – Blir vi ikke enige, stenger 100 barnehager mandag

Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta forhandler med Private Barnehagers Landsforbund (PBL) hos meklingsmannen denne uken for å forsøke å komme til enighet i årets tarifforhandlinger.

Fristen er satt til midnatt natt til lørdag. Blir ikke partene enige innen fristen, blir 1.007 ansatte i totalt 112 barnehager i Oslo, Østfold, Trøndelag og Vestlandet tatt ut i streik fra mandag 17. oktober.

– Rundt 100 barnehager i Norge blir stengt dersom vi ikke blir enige i meklingen, sier forhandlingsleder for Utdanningsforbundet på PBL-området og nestleder i Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad, til TV 2.

Senest tirsdag kveld ble det avholdt et medlemsmøte for Utdanningsforbundets medlemmer. Skyvulstad opplyser at medlemmene er klare for en eventuell streik.

– Våre medlemmer er klare og motiverte for en eventuell streik, sier han.

– I kontakt med barnehagene

Hos motparten, PBL, er de aktuelle barnehagene som kan bli streike-rammet varslet.

– Vi har kontakt med eierne, og har sammen med dem gått gjennom hvordan de bør forholde seg til det som kan skje. Barnehagene er nå også i gang med å varsle foreldre, sier Espen Rokkan, direktør i arbeidsgiveravdelingen i PBL, til TV 2.

Han opplyser at det ikke er sikkert alle de rammede barnehagene må stenges helt dersom det skulle bli streik.

– En gjennomgang vi gjør nå synliggjør hvordan en streik vil ramme hver enkelt barnehage. Noen ganske få kan bli nødt til å stenge helt, men de aller fleste vil kunne opprettholde en type tilbud. Samtidig vil jo en streik ramme; barnehagene har ikke så mye høyere bemanning enn det som trengs i utgangspunktet, sier Rokkan.

Pensjon viktig tema

Det som skal være en sentral del av årets forhandlinger, er pensjon.

De ansatte mener Private Barnehagers Landsforbund (PBL) løper fra forpliktelsene sine i forbindelse med krav om overgang til Fellesordningen for avtalefestet pensjon (AFP) fra og med neste år.

– Det er et regelrett avtalebrudd når PBL går tilbake på løfter de forpliktet seg til skriftlig i protokoller fra tidligere lønnsoppgjør, sier forhandlingsleder Anne Green Nilsen.

Rokkan, på sin side, sier det ikke er dem det står på når det kommer til AFP.

– Vi har brukt fem år på å komme fram til det som er barnehagepensjon i dag. Det gjenstår noen runder med AFP, det er knyttet til at fremtidens AFP fremdeles er under avklaring av de store aktørene i arbeidslivet, med LO og NHO i spissen. Det er ikke optimalt at vi mangler avklaringer, men det er noe vi rett og slett må forholde oss til, sier han.

Tre av fire private barnehager – 2.066 og 2.881 barnehager – er organisert i PBL. Disse barnehagene sysselsetter over 36.000 arbeidstakere.

Fremdeles håp

Begge parter er foreløpig håpefulle om at man skal komme til en løsning innen fristen.

– Vi går alltid inn i forhandlinger og meklinger med mål om å komme til et resultat. Det viktige for oss er å styrke pensjonen til våre medlemmer i private barnehager, sier Skyvulstad.

– Jeg er alltid positiv, det er alltid håp. VI har over mange oppgjør klart å finne ut av det, enten alene eller med mekler. Så er det flere parter som må snakke sammen og en del som må landes før den tid, sier Rokkan.