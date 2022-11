Frykter stort lager av nytt livsfarlig dop: – Skremmende

En 20 år gammel mann fra Nedre Romerike døde nylig av en overdose av det livsfarlige narkotiske stoffet protonitazen.

Stoffet, som er såkalt syntetisk opioid, kan inntas på mange ulike måter, inkludert som nesespray.

Selv en liten dose av stoffet kan være livstruende.

– Politiets bekymring er at det kan være et eller flere partier av dette stoffet i Norge, og at det kan føre til ytterligere overdoser, sier politiførstebetjent Vegard Brustad til TV 2.

For ingen vet hvor det kommer fra.

SMÅ DOSER: Hittil har det narkotiske stoffet fentanyl vært omtalt som et av de sterkeste, men det nye stoffet protonitazen er ennå farligere. Foto: David Maialetti / NTB.

Utelukker ikke produksjon i Norge

Politiet er tydelige på at bekymringen er basert på en hypotese, og ikke på konkrete avdekkede tilfeller, for det finnes svært lite informasjon om utbredelsen av det farlige stoffet.

– Hvor stoffet produseres er ukjent. Det er ingen indikasjoner på at det produseres i Norge, men det kan heller ikke utelukkes, sier Brustad.

Enn så lenge har politiet kun avdekket to tilfeller i Norge, men helsemyndighetene frykter ytterligere spredning av protonitazen.

– Det er jo en skremmende mulighet at noen nå sitter på et lager av dette stoffet som de har tenkt å selge i Norge, sier overlege Sigurd Hortemo ved Statens legemiddelverk til TV 2.

Hurtigtester avdekker ikke protonitazen

Oslo Universitetssykehus advarte nylig mot protonitazen og varslet Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin, som ønsker at mennesker i Norge er oppmerksomme på det farlige stoffet.

– Det er snakk om livstruende hendelser, skriver senteret.

Det ekstremt potente opioidet oppdages ikke ved vanlige analysemetoder.

– Hvor vanskelig vil det være å avdekke en eventuell økning av dette i Norge?

– Det er utfordrende at hurtigtester ikke fanger opp stoffet, sier Hortemo, og legger til:

– Dessverre er det sånn at økt bruk mest sannsynlig vil vise seg ved meldinger om alvorlige overdoser.

Derfor har helsemyndigheter lagt ut råd om hvordan man skal behandle en forgiftning til bruk for personer som kjøper og bruker opioder.

Fakta om protonitazen i Norge Protonitazen er et syntetisk opioid som ikke er i klinisk bruk, men som selges illegalt.



Det er svært potent, noe som betyr at en liten dose kan gi livstruende effekter som respirasjonsstans og hjertestans.



Stoffet oppdages ikke ved vanlige analysemetoder.

Stoffet kan inntas på mange ulike måter, inkludert som nesespray, og trenger ikke være merket riktig.

Brukere bør ikke innta stoff alene, men være sammen med noen.

Gjentatt dosering ved manglende effekt øker faren for overdose, det vil si at man først tar en dose og etter kort tid en til. Kilde: Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin

Ikke klinisk produsert i Norge

«Protonitazen vurderes som flere ganger mer potent enn fentanyl. Selv en svært liten dose kan gi alvorlige livstruende forgiftninger med CNS-depresjon, respirasjonsdepresjon og hjertestans», står det skrevet på Helsebiblioteket sine nettsider.

– Det ble utviklet som et mulig legemiddel, men det ble aldri tatt i bruk, sier overlege Hortemo, og legger til at Legemiddelverket fraråder bruken på det sterkeste.

Det farlige stoffet selges derfor illegalt i Norge, enten over internett fra utlandet eller gjennom gatesalg.

– Protonitazen kan inntas på mange ulike måter, blant annet som nesespray, og kan være merket som noe annet. Tid før ruseffekt er cirka 20 minutter ved nasal administrasjon og inntil 1,5 timer ved peroralt inntak, skriver Helsebiblioteket videre.

SKREMMENDE: Sigurd Hortemo, overlege i Legemiddelverket, sier at Protonitazem er svært potent og mye kraftigere enn fentanyl. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB.

– Høy oppmerksomhet på stoffet

Faren er at flere tar en ny dose på grunn av sen virkningstid, noe som igjen kan føre til overdose og dødsfall.

– Politiets erfaring med tilsvarende typer stoff, er at dette er stoffer som er lite attraktive i brukermiljø på grunn av høy fare for overdose. Det største farepotensialet er trolig at brukere får i seg stoffet uten at de vet hva det er, sier politiførstebetjent Brustad.

– Dette er alltid en risiko når man kjøper ukjente stoffer, enten det er på nett eller på gata. Stoffet kan bli solgt som noe annet, og selgere kan også være uvitende om hva stoffet inneholder.

Brustad sier likevel at det på nåværende tidspunkt ikke er et omfattende problem.

Enn så lenge er det heller ikke gjort beslag av det livsfarlige stoffet i grensekontrollen, bekrefter Tolletaten til TV 2.

– Tolletaten har høy oppmerksomhet på dette stoffet. Ethvert narkotikabeslag blir rutinemessig rapportert til politiet, sier senior kommunikasjonsrådgiver i Tolletaten, Thore Simenstad, til TV 2.

