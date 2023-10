Frykter søpla vår blir sendt til Sverige

– Det er helt hårreisende og det er på høy tid at man hører på bransjen, sier direktør Marit Storvik i Eidsiva Bioenergi.

Regjeringen har i forslaget til statsbudsjett for 2024 foreslått å heve avgiften på avfallsforbrenning til 882 kroner for hvert tonn fossil CO 2 som slippes ut, en økning på 85,3 prosent.

Storvik frykter økningen både vil føre til at forbrenningsanleggene tappes for penger som skulle vært brukt til å utvikle karbonfangst - og føre til at det blir mer lønnsomt å kjøre norsk søppel med vogntog til Sverige for å brenne det der.

HÅRREISENDE: Direktør Marit Storvik i Eidsiva Bioenergi mener regjeringens forslag til avgiftsøkning er hårreisende. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Når vi sier at det her ikke fungerer etter hensikten, så må man faktisk høre etter, sier Storvik.

Begge parter vil ha ned CO2-utslippene

Det er steile fronter mellom regjeringen på den ene siden som ønsker å øke forbrenningsavgiften på restavfall for å få ned CO2-utslippene og forbrenningsanleggene på den andre siden som ønsker å bruke pengene på karbonfangst, - også for å få ned CO2-utslippene.

FOSSIL CO2: Oljebasert plast i restavfallet står for det meste av de fossile CO2-utslippene fra forbrenningen hos Eidsiva Bioenergi. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Til tross for at svenskene må betale for klimakvoter ved sine forbrenningsanlegg, har de overkapasitet og tilbyr forbrenning til restplasspriser. Det betyr at det er konkurranse om søpla.

25.000 lastebiler i året, eller ett av tre vogntog, kjører allerede over grensen til Sverige med norsk restavfall.

Uenighet om hvem som faktisk forurenser

Det fossile CO2-utslippet kommer i hovedsak fra den oljebaserte plasten som følger med i restavfallet. Regjeringen mener avgiften vil øke viljen til å sortere ut plasten.

Regjeringen mener det er de som brenner avfallet som må betale avgiften.

ØKER AVGIFTEN: Statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad , Ap, ved Klima- og miljødepartementet peker på forbrenningsovnen som kilden til CO2-utslippene. Foto: Erlend A. Sørbø / TV 2

– Det er et veldig viktig prinsipp i klimapolitikken, at den som forurenser er den som skal betale, og da er det selve utslippet som vi nå legger en avgift på, sier statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap) i Klima-og miljødepartementet til TV 2.

Men bioenergidirektøren i Eidsiva er totalt uenig i hvem det er som faktisk forurenser.

– Et veldig enkelt og fint prinsipp er jo å følge forurenser betaler-prinsippet. Det må være de som produserer det avfallet som går til forbrenning som faktisk må betale for den her avgiften, og det har vi prøvd å argumentere for gang på gang, sier Marit Storvik.

Kan glemme karbonfangst

Hun frykter at enda flere søppellass vil bli kjørt til Sverige, at det blir mindre søppel å få tak i for norske forbrenningsanlegg og at det blir mindre penger igjen til å utvikle teknologier som karbonfangst.

TONNEVIS: Kranføreren mater 10 tonn restavfall inn i forbrenningsovnen hver time. Varmen blir til fjernvarme i Hamar. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Nå stopper vi i realiteten materialgjenvinning og utsortering, sier Storvik.

– Vi stopper karbonfangstprosjektet på anlegg som er i gang i dag, og i tillegg så tapper vi energisystemet i en tid der vi trenger mye mer av norsk fjernvarme, så det her går totalt stikk i strid med det man ønsker å få ut av den her avgiften.

Ber finanskomiteen om hjelp

Norsk Fjernvarme, som representerer 50 selskaper som står for fjernvarmeproduksjon i Norge, ber finanskomiteen på Stortinget om hjelp til å stanse regjeringens planlagte økning av forbrenningsavgiften på 85,3 prosent.

I brevet til finanskomiteen ber de Stortinget om å fjerne dagens forbrenningsavgift og endre innretningen på avgiften slik at den gjelder alt norsk restavfall uavhengig av hvor det forbrennes. Og legge til rette for mer, ikke mindre, utnyttelse av overskuddsvarme fra avfallsforbrenning.

MER FORURENSING: Tidligere stortingsrepresentant, Karin Andersen (SV) frykter økt transport av avfall til Sverige vil føre til mer utslipp av CO 2 fra lastebilene. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Tidligere stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) er enig med fjernvarmeselskapene. Hun mener også regjeringen må legge avgiften på de som produserer avfallet og ikke de som brenner det.

– Det er helt riktig at vi må ha avgift på utslipp, men vi må sørge for at avgiften blir slik at vi ikke får mindre fjernvarme og mere utslipp fordi vi kjører søpla til Sverige, sier Andersen.

Vil doble avgiften igjen

Det hører ikke regjeringen på. Planen er å øke avgiften enda mer.

– CO 2 avgift er det absolutt aller viktigste virkemiddelet, sier statssekretær Sjoner Syrstad.

– Avgiften skal bli 2000 kroner (pr tonn fossil CO 2 som slippes ut. red anm.) i 2030, så vi fortsetter opptrappingen på det.

FJERNVARME: Ved avfallsforbrenningsanlegget ved Treørningen utenfor Hamar blir restavfall til varme i husene. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

SVs Karin Andersen frykter økte utslipp fra trailerne som kjører avfallet og nedleggelser av forbrenningsanlegg som ikke klarer seg økonomisk.

– Altså man oppnår det motsatte av det man vil, så jeg regner med at her vil regjeringen altså de må finne en løsning her før vi ender opp med større utslipp og mindre energi, sier Andersen.

– Det er stikk motsatt av alle målene vi har satt oss.