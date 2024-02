Frykter russisk utvikling på Svalbard: – Kan få konsekvenser

– Konsekvensene er flere russere og færre nordmenn på Svalbard. Da kan man tenke seg at Russland vil bruke samme retorikk på Svalbard som de gjør i Ukraina:

«At det egentlig er russere som bor der» og at «vi må ivareta interessene til vårt eget folk».

Det sier Per Arne Totland. Han er en av Norges fremste svalbardkjennere, og frykter nye russiske tendenser på Svalbard.

ENDRINGER: Svalbardkjenner Per Arne Totland mener den russiske tilnærmingen til Svalbard er i endring. Det mener han kan få konsekvenser. Foto: Kjell Ruben Strøm / Pressefoto

– Situasjonen er spent, og det kan få konsekvenser, sier Totland.

Ukraina-sammenligning

Det er ikke nytt at lederskikkelser i Putin-regimet bruker skarpe ord når det gjelder Svalbard.

Visestatsminister Yuri Trutnevs Ukraina-parallell fra et møte om Svalbard i Moskva, er i imidlertid av det skarpere slaget.

Trutnev hevder at russiske rettigheter på Svalbard er truet og at det burde ses på samme måte som «Russlands kamp for suverenitet i Ukraina».

MØRKETID: I gruvebyen Barentsburg er flesteparten av innbyggerne fra Russland og Ukraina. Her fra 7. januar i fjor. Foto: Daniel Cole / AP / NTB

– I dag ofrer våre soldater blod for suvereniteten til landet vårt, og for folks rett til å snakke russisk (…) Jeg mener at arbeidet vårt i regjering på dette området (om Svalbard, journ.anm.), bør behandles på samme måte. Som en kamp for vår suverenitet, en kamp for Russland og russiske rettigheter, sier Trutnev.

Det var The Barents Observer som omtalte Trutnevs uttalelser først.



– Inviterer oligarker og Kina



Totland mener uttalelsen tegner et bilde av hvor spent situasjonen er når det gjelder Svalbard.

– Det er mer spent nå enn under den kalde krigen, sier Totland.

Han mener Norge har grunn til å være mer på vakt nå enn tidligere, med tanke på norsk suverenitet på Svalbard.



– De siste årene har det kommet et nytt russisk lederskap i Barentsburg, som tilsynelatende har som oppdrag å forsterke tilstedeværelsen og skjerpe den russiske profilen, sier Totland.

Han forklarer at det ikke har manglet luftige russiske planer på Svalbard tidligere, men at det ikke har blitt noe av, gjerne fordi det ikke har vært nok statlig økonomisk støtte.



FORLATT: Den russiske bygden Pyramiden på Svalbard ble forlatt på slutten av 1990-tallet. Nå frykter en svalbardkjenner at den russiske befolkningen vil vokse igjen på Svalbard. Foto: Olivier Morin

– Nå ser det annerledes ut. Nå inviteres oligarker og land som Kina til å investere, og da er det snakk om helt andre muskler, sier Totland.

Det mener han kan føre til flere russere og færre nordmenn på Svalbard, i tillegg til mer press på norsk Svalbard-politikk.

– Det vil kunne brukes politisk, og det vil være helt andre krav fra Russland, sier Totland.



– Vi følger nøye med



Statsminister Jonas Gahr Støre besøker onsdag og torsdag Kirkenes i Finnmark. Her besøker han blant annet Jarfjord grensestasjon, like ved grensen til Russland.

På spørsmål om Svalbard og den russiske utviklingen, er det klar tale fra statsministeren:

– Svalbard er Norge. Der bestemmer vi, sier Støre.

GOD KONTROLL: Statsminister Jonas Gahr Støre mener Norge har god kontroll på Svalbard, men følger med på russiske utspill. Her besøker han Jarfjord Grensestasjon utenfor Kirkenes. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Han mener at Norge har god kontroll på Svalbard, selv om Svalbardtraktaten tillater andre nasjoner å drive næringsvirksomhet, deriblant Russland.

– Men det er vi som har ansvaret og suvereniteten, sier Støre.

– Men gang på gang kommer det angrep på Svalbardtraktaten fra russisk side. I hvilken grad bekymrer det deg?

– Vi følger nøye med på det, men vi har god kontroll på Svalbard. Vi prioriterer Svalbard, og nå kommer vi også med en stortingsmelding som oppdaterer det grunnlaget, sier Støre.

– Da er brettet veltet



Totland mener det er økonomiske krefter som vil spille en viktig rolle fremover.

– Hvis man skal frykte Russland på Svalbard, er det ikke av militær art, men av økonomisk art, sier Totland.



I lys av det er det én detalj Totland mener det er verdt å bite seg merke i.

– Tidligere arkitekt bak det russisk-kinesiske samarbeid om nordområdene, Aleksei Chekunkov, er nå minister med ansvar for Arktis. Når han sier at man skal utvikle Svalbard, er det ensbetydende med et samarbeid med kineserne, sier Totland.

Får kineserne fotfeste sammen med russerne og for alvor begynner å investere på Svalbard, mener Totland det blir et helt annet «ball game» i Svalbard-politikken.

– Da er brettet veltet. Tidligere har man tenkt at Russland ikke har ønsket det, men nå ser det ut til å være endret, sier Totland.