Frykter rasering av helsetilbudet i nord

Torsdag var styret i Helse Nord samlet for å behandle administrerende direktør Marit Linds omdiskuterte forslag om retningen for den framtidige sykehusstrukturen i Nord-Norge.

Forslaget er kommet etter helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkols (Ap) bestilling om å vurdere et prekært behov for endringer i den såkalte «funksjons- og oppgavedelingen» for det nordligste av landets fire helseforetak.

OMDISKUTERT: Administrerende direktør Marit Lind i Helse Nord la torsdag fram et omdiskutert forslag for sykehusene i Nord-Norge. Foto: Daniel Berg Fosseng

Helse Nord sliter med enorme underskudd og bemanningsproblemer, noe om gjør at dyre vikarer må leies inn for hundrevis av millioner.

«Framtidsbriller»

I styremøtet torsdag gjentok Lind helse- og omsorgsministerens bestilling, etterfulgt av styreleder Renate Larsens oppfordring til styret om å ta på seg «framtidsbrillene».

– Alt peker i samme retning, og det er tid for handling. Det er ikke et alternativ å ikke gjøre noe, sa Larsen.

– Krevende

Etter flerfoldige timer med opphetet debatt og ønsker om både omformuleringer og utsettelse av hele saken, landet styret på et vedtak med syv mot tre stemmer.

– Det har vært en krevende sak, men vi landet den på en god måte, sa styreleder Renate Larsen, som i denne første runden var fornøyd med å slippe avstemminger over vedtakspunkter som ifølge henne var «veldig like hverandre».

KREVENDE: Styreleder i Helse Nord, Renate Larsen, mener man landet saken om endring i funksjons- og oppgavedelingen på en god måte – i første runde. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Se det endelige vedtaket nederst i saken.

Helt knirkefritt gikk det imidlertid ikke for seg – og ansattrepresentant og konserntillitsvalgt i Fagforbundet, Kari Sandnes fra Lofoten, var blant de største kritikerne rundt styrebordet.

Sandnes mente direktørens innstilling manglet tilstrekkelig medvirkning og forankring. Derfor fremmet hun forslag om å utsette saken, for å sende den ut på en ny og bredere høring.

Sandnes fikk tre stemmer for sitt forslag.

Så ble det stemt over et omforent forslag basert på direktørens innstilling, supplert med innspill fra styret.

Dette forslaget stilte syv av styrets medlemmer seg bak.

– Blir garantert tøft

Styreleder Renate Larsen sier at det i første omgang skal vedtas en innretning som blir retningsgivende for arbeidet som skal gjøres framover.

– Så skal vi bli mer konkrete etter hvert, sa styrelederen.

For det er nå jobben begynner – og til avisa Nordlys sier Larsen at dagens opphetede styremøte viser at det er en stor oppgave Helse Nord nå står ovenfor.

– (...) Vi skal vurdere helheten i regionen. Vi skal ikke begynne å diskutere enkeltting først, og da blir det garantert tøft framover, sier Larsen til avisen.

Frykter for beredskapen

Det er mange som nå frykter for beredskapen og lokalsykehusenes fremtid, og engasjementet i forkant av styremøtet har vært stort.

– Helse Nord legger opp til en rasering av lokalsykehusene og det distriktsmedisinske tilbudet, sier leder for Nasjonalt senter for distriktsmedisin, Anette Fosse til NRK.

Sammen med legeforeningene i Nordland, Troms og Finnmark, og flere titalls kommuneleger i landsdelen, har senteret sendt et åpent brev til styret i Helse Nord, hvor de blir bedt om å forkaste utredningen om en ny funksjons- og oppgavedeling for sykehusene.

Over 200 leger har signert oppropet.

Rasering av helsetilbudet

Aksjonsgruppa Ett sykehus på Helgeland er mildt sagt opprørt over omstillingen som Helse Nord har foreslått.

Sykehuset i Mosjøen står i fare for å miste akutt- og døgnberedskapen fordi administrasjonen i Heleglandssykehuset må spare.

– Dette er en rasering av helsetilbudet i Nord-Norge. For oss betyr det at 17.000 innbyggere i vår region lever i livsfare etter klokken 17 hvis beredskapen vår blir borte, sier Roy Otto Solvang i aksjonsgruppa til TV 2.

– Også fagmiljøet i Mosjøen vil bli rasert når man flytter ut eller legger ned arbeidsplasser, sier Solvang.

Legger man ned denne funksjonen i Mosjøen ser man for seg å spare 45 millioner kroner i året.

Kompetanse forsvinner

Ordføreren i Vefsn, Berit Hundåla (Sp) er også bekymret.

– Helse Nord kommer ikke til å rasere sykehustilbudet i vår landsdel, men prosesser som skal gjennomføres, må foregå i samspill med berørte kommuner. Dette fordi all endring av aktivitet ved sykehusene påvirker kommunehelsetjenesten og våre innbyggere på en eller annen måte, sier Hundåla.

KOMPETANSE FORSVINNER: – Endringer i helsetilbudet må skje i samarbeid med berørte kommuner, sier ordfører Berit Hundåla i Vefsn kommune. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

Forsvinner akuttberedskapen ved Mosjøen sykehus, forsvinner også kompetansen.

– Fagmiljøet ved sykehuset i Mosjøen vil etter hvert rakne, og da mister vi et verdifullt fagmiljø ut av Helse Nord. Erfaringene til nå viser at ansatte søker seg sørover til andre sykehus. Helgelandssykehuset burde heller treffe beslutninger som ivaretar så mange som mulig i våre verdifulle fagmiljø ved våre sykehus, sier Hundåla.

Krever risikoanalyser

Før Helse Nord gjør større endringer i helsetilbudet i Nord-Norge må det gjennomføres risikoanalyser.

Det mener et samlet Nordland fylkesting, som er i Svolvær hvor endringene i Helse Nord blir diskutert.

Politikerne er bekymret for helsetjenestene som vil tilbys fremover.

Det er spesielt befolkningen i distriktene som kan bli rammet.

– Tilbudene i Vesterålen, Ofoten, Lofoten, Salten og Helgeland står alle i fare for å bygges ned eller forsvinne. Når saker som er av vesentlig betydning for alle i Nordland blir utformet og behandlet uten at verken kommunehelsetjenesten, næringsliv, regionale myndigheter, brukere eller arbeidstakere har fått medvirke, så er det svært alvorlig, sier gruppeleder for Arbeiderpartiet i Nordland, Odd Arnold Skogsholm i en uttalelse.

ENIGE: På Nordland fylkesting sitt møte i Svolvær var det bred enighet om at endringene i helsetilbudet i Nord-Norge må risikoanalyses før tiltak blir iverksatt. Foto: Thor Wiggo Skille, Nordland Fylkeskommune

– Vi vet ikke hvordan dette vil påvirke lokalsykehusene og befolkningens helsetilbud, særlig i distriktene. Sikkerhet, beredskap og et likeverdig helsetilbud er en forutsetning for dagens helsetjeneste, sier Beate Bø Nilsen, gruppeleder for Høyre.

Styreleder Renate Larsen forsøker å berolige fylkestinget med at det er først nå man skal i gang med de konkrete tiltakene.

– Nå har vi fått på plass de overordnede målene og hovedaksene som vi skal jobbe innenfor. Framover vi ta tak i enkeltfunksjoner og -tilbud, og også gjøre risiko- og sårbarhetsanalyser med god medvirkning, forsikret styrelederen.

STÅR SAMMEN: Alle partiene og gruppelederne i Nordland står sammen. De er bekymret for helsetjenestene som tilbys fremover. Foto: Thor Wiggo Skille, Nordland Fylkeskommune.