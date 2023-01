Frykter prisøkningen – vil ha momsfritak i seks måneder

«Alle» er spent på den ventede prisøkningen på matvarer onsdag. Nå tar LO-forbundet Handel og Kontor og SV til orde for for ta bort momsen på matvarer.

Fra november 2021 til november 2022 økte matprisene med 12,7 prosent, ifølge SSB.

Onsdag 1. februar justerer dagligvareleverandørene prisene for første gang i 2023. Matvarene kan bli opp mot 10 prosent dyrere. Mange er spent på hvordan prisøkningen kommer til å bli denne gangen.

Staten tjener milliarder på at prisene stiger, og flere toppøkonomer tar til orde for at momsen på mat bør reduseres eller fjernes helt.

Forbundslederen i LO-forbundet Handel og Kontor, Christopher Beckham, foreslår seks måneders momsfritak på mat i første omgang, for å gjøre mat billigere for folk.

– Det er på tide å se på momsen på mat. Vi ønsker at vi tar bort matmonsen for en periode, for vi ønsker å opprettholde arbeidsplassene. Vi ønsker at folk skal få sunn mat på bordet, og vi ønsker å opprettholde kjøpekraften blant folk.

Tiltak for folk flest

Han er ikke redd for advarslene om inflasjon og høyere renter på grunn av kutt i momsen på matvarer.

– Dette vil være en universell ordning, dette vil være bra for at vi klarer å holde hjulene i gang i norsk næringsliv.

– Er det treffsikkert?

– Dette er tiltak for deltidsansatte og gjennomsnittsfamiliene som synes det er vanskelig når prisene går opp. Vi foreslår en midlertidig ordning, og da må regjeringen finne ut hvordan man skal spare inn.

Beckham håper forbrukerne og arbeidsfolk kan få støtte i form av å se at du sparer 15 prosent på kassalappen.

Sosialistisk Venstreparti støtter Handel og Kontor sitt forslag om fritak i seks måneder, og hadde dette i sitt alternative statsbudsjett.

– Dette har vi foreslått for å teste ut om det kommer forbrukerne eller kjøpemakten til gode. Det er grunn til optimisme til at hele eller store deler av kuttet i moms ville komme til forbrukerne til gode, sier nestleder Torgeir Knag Fylkesnes under politisk kvart på NRK tirsdag morgen.

STØTTER: Torgeir Knag Fylkesnes. nestleder SV Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Han innrømmer at det er grunn til å være bekymret for at det kommer kjøpemakten til gode.

– Men moms er noe vi burde vurdere. Det som skjer nå er helt vanvittig, og kjøpekraften blir presset kraftig ned. Noen tjener store penger på det, forteller Fylkesnes.

De to aktørene får også støtte fra sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen.

– Det enkleste er det beste: fjern moms på all mat. Det har vi råd til, har han tidligere sagt til TV2.no.

Han ser for seg at det offentlige selv kan ha gevinster av det, som reduserte innkjøpskostnader for mat i alle offentlige virksomheter som skoler og sykehus, redusert press for støtte til for eksempel landbruket, hoteller og restauranter, og kanskje også reduserte lønns- og trygdekrav.

Kald skulder fra Støre

Forbundslederen Christopher Beckham håper at SV vil gå sammen med Ap og Sp for å få gjennom et slikt forslag. Men han får en kald skulder fra statsminister Jonas Gahr Støre.

Han er ikke enig i at momskutt er noen godt forslag for å løse prisøkningen.

– Det tror jeg ikke er noen god løsning, og ingen varig løsning på et sånt problem. Her må vi gå til kjernen, en konkurranse som virker i dagligvaremarkedet, sette inn innsatsen der.

UENIG: Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte tirsdag Melkøya i Hammerfest. Han er uenig i forslaget til Handel og Kontor og SV. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Statsminister Støre er bekymret for at prisøkningen vil gå ut over folks økonomi.

– Det uroer meg, for mange kan få et anstrengt budsjett.

Han sier at regjeringen følger nøye med på konkurransen mellom dagligvarekjedene, og at denne fungerer.

– Butikkene og kjedene må være ansvaret bevisst. Det er ingen grunn til å ha en økning som er forhåndsvarslet. Dette må vi følge nøye med på, og sørge for at den konkurransen fungerer og at det ikke blir et system der prisene stiger og rammer folk på en urimelig måte.