Frykter omreisende tyver: – Bare skinnet ligger igjen

Da småbruker Tone Sissel Nyland skulle se til sauene sine på beite i Hyllestad i Sogn mandag, manglet et av de unge lammene.

En telefon fra naboen gjorde at hun tok turen til en sidevei nesten en kilometer unna beitet.

Der finner hun det som er igjen av lammet.

– Dyret er flådd. Bare skinnet ligger igjen, sier Nyland til TV 2.

Saken ble først omtalt i lokalavisen Firda.

– Det var ingenting igjen

Nyland var ikke i tvil om at mennesker sto bak da hun fant lammeskinnet langs sideveien.

– Det var ingenting igjen, så det var helt tydelig at det var flådd. Verken hode eller bein var igjen, sier hun.

I tillegg mener hun et menneske må ha lokket til seg lammet ved beitet, som går helt opp til fylkesvegen, og tatt det med seg til sideveien.

HOBBY: Tone Sissel Nyland driver med sauehold på hobbybasis, og har et nært forhold til dyrene. Foto: Privat

– Sauene mine er veldig tamme, så de har nok lokket dem opp til autovernet og løftet lammet over, sier Nyland.

Sauene er en hobby for småbrukeren, som har 25 stykker. Det drepte lammet ble født i vår.

Frykter lammet led

Nyland sier hun frykter at lammet har lidd før det døde.

– Det handler om dyrevelferd. Jeg sender selv dyr til slakt, men dyra skal ha det godt før, sier hun.

– Jeg synes det er veldig trasig, fordi en steller jo og blir glad i disse dyrene, og de blir utrygge på beitet når noe sånt skjer.

Hun sliter også med å forstå motivasjonen til de skyldige.

– De fleste som driver med sau vet at et lam ikke gir store kroner, men de er verdt mye for oss, sier hun.

Ifølge Nyland er det observert en grå varebil i området sent lørdag kveld, som hun mener kan være mistenkelig.

Opprettet sak

Politiet har opprettet sak etter hendelsen, og mener det kan dreie seg om omreisende tjuvslaktere.

Fylkesveien forbi beitet er en vanlig gjennomfartsåre.

– Det er også veldig lite sannsynlig at det er noen i lokalsamfunnet, for det er ikke så stort, sier politibetjent Ingrid Enachescu ved Fjaler lennsmannskontor.

Hun oppfordrer saueeiere i området til å være ekstra på vakt og telle over sauene sine.

– Det vi håper på er at noen som kanskje har sett noe kan melde ifra. Og så er det en veldig spesiell ting å gjøre, så det er merkelig hvis det er første og siste gangen det er gjort, sier Enachescu.

Foreløpig har politiet lite å gå etter, og saueeier Nyland tror det er lite sannsynlig at hun får svar på hvem som tok livet av lammet hennes.

– Jeg tror ikke det er noen sjans for at de finner ut av det, men det er viktig at folk i nærområdet er på vakt og vet at det er noen med intensjoner om å plukke med seg.