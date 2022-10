ETTERFORSKER: Politiets kriminalteknikere har den siste uken gjort flere undersøkelser i mannens bolig. Politiet mener han forsøkte å drepe en tenåring med øks like utenfor. Foto: TV 2

Frykter øksemann kan angripe igjen – ber om fire uker varetekt

For en uke siden ble en mann i 30-årene pågrepet, siktet for å ha angrepet en tenåring med øks. Nå mener politiet faren for gjentakelse er styrket.