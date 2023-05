Frykter nytt sukker-råd kan forvirre

Det kan være helseskadelig å få i seg søtstoff fra for eksempel lettbrus, mener WHO. Norske eksperter mener man må ta det med en klype sukker.

Verdens helseorganisasjon sier at interessen for kunstige søtstoffer har blitt større de siste årene.

Kunstige søtstoffer finnes nå i svært mange matvarer. Alt fra brus, kjeks og meieriprodukter.

Å drikke lettbrus for eksempel kan være «sunnere».

Men WHO advarer mot å bruke kunstige søtstoffer som en måte å holde vekta i sjakk på.



Organisasjonen har utarbeidet nye retningslinjer for bruk av kunstige søtstoffer.

Dette fraråder WHO

De anbefaler følgende:

Ikke bruk kunstige søtstoffer for å kontrollere kroppsvekten eller redusere risikoen for å få sykdommer.

Anbefalingen er basert på en gjennomgang gjort av forskning.

Forskningen tyder på at kunstige søtstoffer ikke gir noen langsiktig fordel ved å redusere kroppsfett hos voksne eller barn.

Langvarig bruk av kunstige søtstoffer kan også gi økt risiko for diabetes type 2, hjerte- og karsykdommer og dødelighet hos voksne, ifølge WHO.

Kritisk til WHO

Så betyr dette at man ikke bør drikke lettbrus for eksempel i det hele tatt?



Jo, det kan du, sier norske eksperter TV 2 har snakket med. De er kritiske til WHO-rapporten.

Jøran Hjelmesæth er seksjonsoverlege ved Hormon, overvekt og ernæringsavdelingen, ved Sykehuset i Vestfold, og professor ved Universitetet i Oslo, og leder av Nasjonalt råd for ernæring.

Han stiller seg kritisk til WHO-rapporten. Han mener retningslinjene må tas med en klype salt – eller sukker.



Overlegen mener det ikke finnes god nok dokumentasjon til å slå fast at kunstige søtstoffer øker faren for diabetes 2 og hjerte- og karsykdommer.

– De mulige negative konsekvensene av kunstige søtningsstoffer som legges fram i rapporten, er også veldig små, mener han.

KRITISK: Overlege Jøran Hjelmesæth er uenig med WHO – som fastslår at kunstige søtningsstoffer kommer med flere bivirkninger. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Man kan hevde at de som drikker lettbrus har økt risiko for de nevnte helsefarene, men det er vanskelig å fastslå at det er på grunn av lettbrusen. Det kan like gjerne være at personer med fedme drikker lettbrus, og da kan fedmen være den viktigste forklaringen, legger han til.

– Lettbrus gir ikke vektøkning

Hjelmesæth har nylig medvirket i en forskningsartikkel der de tok utgangspunkt i noe av det samme kunnskapsgrunnlaget som WHO.

Da konkluderte forskningsgruppen med at man kan gå ned rundt en kilo i vekt ved å erstatte sukker med kunstige søtningsstoffer.

Han mener WHO er føre-var når de fraråder å innta kunstige søtstoffer for å kontrollere vekta. Han på så sin ser mindre grunn til å være bekymret.

LETT: Overlege Jøran Hjelmesæth sier lettbrus er et godt alternativ for de som drikker mye sukkerbrus – men understreker at vann selvfølgelig er det beste alternativet. Foto: Fredrik Varfjell/NTB

Hjelmesæth understreker at han er enig i at lettbrus ikke er anbefalt spesifikt for å redusere vekt.

– Men for de som drikker mye sukkerbrus, er det klart mye bedre å gå over til lettbrus. Og det er ingenting som tyder på at lettbrus i seg selv gir vektøkning.

Frykter forvirring

Klinisk ernæringsfysiolog Marte Ulltang er enig med Hjelmesæth og er kritisk til rapporten.

Hun påpeker at anbefalingen til WHO er betinget, som betyr at det er en «svak anbefaling» fra deres side.

– Å redusere inntaket av sukker ved å innta kunstig søtstoff i stedet kan være fornuftig på kort sikt, men vi trenger flere studier som ser mer på langtidseffektene, sier Ulltang.

Ulltang er seniorrådgiver innenfor kvalitet og pasientsikkerhet i Helse Førde og driver også egen praksis.

Hun viser også til de nordiske kostrådsanbefalingene som er på høring.

EKSPERT: Klinisk ernæringsfysiolog Marte Ulltang. Foto: Privat

Der kommer det fram at det rådes til å begrense inntaket av drikkevarer med søtstoff. Men de sier ikke hvor mye. Det gjør heller ikke WHO i sin rapport, sier Ulltang.

Hun frykter rapporten vil skape forvirring når det gjelder folkehelse.

– Det jeg frykter nå, er at folk tror at man heller bør spise sukker enn å få i seg kunstig sukker. Men det er ikke det de sier, sier Ulltang.

– Svaret er at man heller må redusere sukkerinntaket på det jevne, sier hun videre.

– Sjansen er lav

Ulltang sier at det er viktig å understreke at kunstig søtstoff verken fører til vekttap eller vektoppgang i det store og hele.

– Rapporten viser at sjansen for å få diabetes eller hjerte- og karsykdommer som en direkte konsekvens av kunstig søtstoff er lav, sier hun.

Hun sier at dersom målet er å gå ned i vekt, kan det være en start å kutte ut sukker og erstatte det søte med kunstige søtstoff. Altså å drikke lettbrus i stedet for sukkerholdig brus.

Men hun påpeker at videre vektnedgang krever mer.

– Det er energi inn og energi ut som gir et vektresultat. Men det handler også om atferdsendring over tid, som mange synes er krevende når man skal ned i vekt, sier Ulltang.