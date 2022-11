Frykter minefeller i lik

I Kherson by er det jubelscener, folk klemmer og vifter med ukrainske flagg, etter at byen ble gjenerobret et halvt år etter at den ble okkupert av russerne.

Men selv om ukrainerne jubler, er de samtidig bekymret for hva som venter dem av skjulte feller.

JUBEL: Ukrainere i sentrum av Kherson jubler over at byen deres er frigjort. Foto: Yevhenii Zavhorodnii / AP / NTB

I løpet av krigen har man tidligere sett at russerne har tatt i bruk terrorformer som minelegging av lik.

En form for terror

Oberstløytnant Palle Ydstebø ved krigsskolen frykter at man også vil oppleve dette i Kherson.

– Russerne har nok etterlatt mange miner. Taktiske minefelt er en del av krigføringen som har foregått, så dette er også ukrainernes bekymring nå, sier Ydstebø.

GJENEROBRET: En ukrainsk soldat ved et lager med russisk ammunisjon, som de har forlatt i byen Blahodatne i regionen Kherson. Foto: Valentyn Ogirenko/Reuters

Oberstløytnanten sier at i løpet av krigen er det blitt rapport flere tilfeller av minefeller på lik, men ennå vet ingen hvor mye dette er utført i Kherson.

– Minefeller på lik, som går av når man flytter de døde personene, er en form for terror som er blitt rapportert fra flere steder i Ukraina, sier Ydstebø.

Portforbud og minerydding

Det blir nå sendt inn spesialstyrker i Kherson, med ryddeteam som er spesialister på eksplosiver, samt ingeniørsoldater som kan håndtere minene med tekniske hjelpemidler.

Lederen for provinsadministrasjonen, Jaroslav Janusjevitsj, sier at alt skal gjøres for å gjenopprette et normalt liv i området.

Han sa i en video, som er lagt ut i sosiale medier, at det er innført portforbud mens miner ryddes, og at bevegelser inn og ut av området er begrenset.

Mens mineryddingen pågår jobbes det med å bygge opp igjen byen.

Demonstranstiv effektivitet

President Volodymyr Zelenskyj sier at russerne har ødelagt all infrastruktur i Kherson. Både kommunikasjonslinjer, vann- og varmeforsyning samt strømproduksjonen ble ødelagt før russerne flyktet.

ØDLEGGELSER: Russiske soldater ødela så mye som mulig før de flyktet fra Kherson. Nå jobbes det effektivt med å gjenoppbygge området som har vært okkupert et halvt år. Foto: Valentyn Ogirenko/Reuters

Men lokale myndigheter er allerede i gang med reparasjoner.

– Ukrainerne har vist at de er ganske effektive til å reparere og bygge opp igjen det russerne ødelegger i missilangrep. Effektiviteten er demonstranstiv. Det siste jeg så nå er at posten er på vei inn til Kherson, i tillegg vil forretninger og supermarkeder også åpne igjen ganske raskt, sier krigseksperten og legger til at tankegangen om å komme tilbake til normalsituasjonen er en holdning ukrainerne har vist gjennom hele krigen.

– Er det fare for at russerne kan komme tilbake til denne regionen?

– Nei, ikke slik det ser ut nå. Russerne har planlagt og forberedt denne utrekningen i et par uker, de har nå etablert seg godt på sørsiden av elven med store skyttergravsystem. Der planlegger de antageligvis å bli over vinteren. Det å krysse en slik elv mot en motstander på andre siden, er noe av det verste man kan gjøre. Så det tror jeg ikke vi vil få se, sier oberstløytnanten.

– De har én klar fordel

Ydstebø sier at det er helt åpenbart at ukrainerne vil fortsette å angripe russerne, men på hvilken måte de vil angripe framover avhenger av flere faktorer.

– Hva som skjer videre nå kommer an på ukrainernes strategi, hvilke styrker de har tilgjengelig og styrkeforholdet mot russerne. Men uansett så er det ukrainerne som har initiativet og kan legge føringer for hvordan krigen skal gå videre i vinter.

Krigseksperten tror at Ukraina og Russland er ganske jevne i antall soldater. Men ukrainerne har én klar fordel.

– Ukrainerne er bedre trent, de har adskillig bedre ledelse, samt at de har mye mer motiverte soldater og er mye mer på offensiven og har det momentumet for å komme videre.

Ledelse basert på frykt

Ydstebø sier at den russiske militære ledelsen ikke er spesielt god, fordi den er ekstremt spesialisert og toppstyrt. Det tillates ikke initiativ nede i rekkene.

– Når ting går galt, blir folk passive og venter på nye ordre. Da kan ukrainere, som har en mye mer desentralisert ledelse der det oppmuntres og tas initiativ på lavt nivå, kontre dette. Vi så dette egentlig fra krigens første dag, da russiske kolonner rullet inn. Da de fikk problemer og stoppet, fikk ukrainerne muligheter og tvang russerne over på defensiven ganske raskt.

FORSKJELLER: Oberstløytnant Palle Ydstebø sier at ukrainske soldater er bedre trent enn russiske og de har adskillig bedre ledelse. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Vil ikke russerne prøve å lære av ukrainernes system, og prøve å sende makten lenger nedover i rekkene også?

– Antageligvis ikke. Dette er omtrent 400 år med institusjonalisert sentralstyring, der de leder basert på frykt. Det verste en russer kan gjøre er å gjøre sjefen sin sint. Så det er ikke noe grunnlag i det russiske systemet. Då må man endre hele det russiske samfunnssamfunnet og kulturen, og det tar litt lengre tid, sier oberstløytnanten.