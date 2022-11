Frykter matkrise: – Det er ikke trygt i dag

Matsikkerhet kommer til å være en av hovedsakene til MDG framover, varsler Hermstad, som er innstilt som ny leder i MDG.

– Verden er i en veldig usikker og sårbar situasjon, hvor Putin bruker mat som våpen, rett og slett, sier Hermstad..

Han inviterer TV 2 med på en handletur på en Meny-butikk i Oslo, der det bugner av matvarer produsert i andre land.

– Vi er veldig lite selvforsynte i Norge, og i den situasjonen vi står i nå, skjønner jo alle at det ikke er veldig trygt. Selvforsyningen må opp. Mer av det vi spiser må være laget i Norge, sier MDG-toppen.

Han plukker først med seg norske poteter, og påpeker at kålen stort sett kommer fra norske gårdsbruk, før han går forbi hyllene med spisemoden avocado, rødmende mango, appelsiner og meloner.

– De er hundre prosent importert, og det er helt fint, men det tar jo for mye over den frukten vi kan dyrke selv, sier han.

Det er mye frukt og grønt vi burde vært selvforsynt med i Norge, mener Hermstad, og ramser opp epler og pærer, gulrøtter, blomkål og brokkoli før han triller videre med kurven.

– Dette er helt klassisk. De økologiske pærene er fra Nederland, og her kan du kjøpe epler fra Piemonte midt i den norske eplesesongen, når du kan få dem fra Vestfold i stedet, kommenterer Hermstad oppgitt.

Kan ikke kjøpe oss ut

Over 60 prosent av kaloriene vi spiser har kommet over riksgrensen, og det plasserer Norge blant landene i verden med lavest selvforsyningsgrad, ifølge Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Vi er rike nok til å importere mat fra andre land, men klimakrisen og krigen i Ukraina har vist at matforsyningen kan bli stanset, og da er det ikke gitt at vi bare kjøper oss ut, advarer Hermstad.

– Man er nødt til å tenke «worst case-scenario», og den krigen vi opplever i Europa har gjort flere land oppmerksom på at det å ikke tenke beredskap og sikkerhet er rett og slett naivt.

Ambisjonen til MDG er å få opp andelen norskprodusert mat fra 40 til 60 prosent.

– Da kommer vi bort fra jumboplassen i verden, og kan fortsatt spise veldig mye god mat.

MDG-leder Arild Hermstad ser etter norske matvarer i fryseren. Foto: Simen Askjer / TV 2

Hermstad mener regjeringen er bakpå når det gjelder matsikkerhet.

– Vi har dårlig tid. Vi står foran en vinter som kan bli hard for hele verden og vi opplever en internasjonal situasjon som er veldig skremmende, og hvor det per i dag ikke er god nok beredskap for å sikre mat til den norske befolkningen, sier MDGs kommende leder.

Han viser til at krigen i Ukraina allerede har ført til knapphet på korn og høye priser, og peker på bakervarene i butikken.

– Brød er laget i Norge, men stort sett av utenlandsk korn. Vi er totalt avhengig av import for å få tak i brød.

Kan bli rasjonering av mat

Det må bygges opp kornlagre og andre ting som trengs til en god beredskap, krever Hermstad.

– Vi må snu den trenden vi har sett i norsk landbruk veldig lenge, med at vi blir mer og mer sårbare og mer og mer avhengig av import for å ha mat nok til den norske befolkningen.

Dagens beredskapslager i Norge rekker ikke langt, bekrefter spesialrådgiver Arne Bardalen i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Spesialrådgiver Arne Bardalen i NIBIO dyrker grønnsaker til eget bruk i hagen. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Det har vært sagt at vi har mat til rundt 30.000 personer i tre dager, og det er jo ingenting. Og all maten som vi finner i butikken er underveis, og det er jo derfor det er så sårbart. Hvis det svikter i forsyningssystemet - i produksjonen, handel og transport - det er da situasjonen er alvorlig.

– Kan de bli en situasjon i Norge med matmangel?

– Vi bør være forberedt på en situasjon hvor det blir knapphet på mat i Norge og det betyr at myndighetene må ha en verktøykasse, der det å rasjonere med knappe matressurser er en del av de tiltakene som man er forberedt på å kunne ta i bruk. Det er ganske usannsynlig at det vil skje, men likevel, det usannsynlig må vi også være forberedt på.

Beredskap for atomnedfall

Landbruksminister Sandra Borch viser til at regjeringen har satt av 20 millioner kroner i statsbudsjettet til å etablere et kornlager neste år, som skal kunne vare i over to måneder i en krisesituasjon.

– Men dagens beredskapslager er jo så godt som ingenting?

– Det er fordi Norge ikke har prioritert beredskap de siste årene. Nå har regjeringen Støre og Senterpartiet vært veldig tydelige på at beredskap, enten det er forsvaret eller matberedskap, er vår viktigste prioritering, sier Borch.

IGANG: Landbruk- og matminister Sandra Borch (Sp) forteller at regjeringen har satt av penger, og er igang med å øke matsikkerheten i Norge. Foto: Simen Askjer / TV 2

Hun viser til at hun har jevnlige møter med matprodusenter om en beredskap i tilfelle atomavfall over Norge.

Borch sier det ikke gjort over natta å styrke matsikkerheten, men mener regjeringen er på god vei.

– Vi må huske på at det aller viktigste er at vi har en løpende matproduksjon året rundt i hele Norge, og det er grunnen til at regjeringen prioriterte en høy satsning i årets jordbruksoppgjør for å legge til rette for at norske bønder skal kunne produsere mat.

Finner elg

Tilbake i butikken stopper Hermstad opp ved fiskedisken. Selv det norskeste man kan tenke seg til middag, fersk laks fra norske fjorder, er fullstendig avhengig av import av soya fra regnskogen i Brasil.

90 prosent av lakseforet består av produkter som soya og palmeolje. Det er soya også i kraftfor, særlig til kylling og gris.

Hermstad mener det må forskes mer på å få utviklet norsk fòr fra alger i havet, og på å øke planteproduksjonen.

– Nå velger vi alltid billigste løsning, og veldig ofte så betyr det import av for eksempel soya fra Brasil, som verken er bra for planeten eller selvforsyningen vår.

Han nynner og plystrer langs hyllerekkene og stikker nesa ned i den ene fryseboksen etter den andre før han tilslutt plukker opp et produkt fra de norske skogene.

– Elg er noe av det norskeste vi kan ha, sier han fornøyd.