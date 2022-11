Frykter massiv hytteflukt

Direktør frykter eksplosjon i fritidsboligmarkedet. Én av fire vil selge hytta hvis strømprisene er for høye.

SUGER STRØM: For å forebygge skader på hytta, må strømmen stå på. Med høye strømpriser kan det bli for dyrt for mange hytteeiere. Foto: Erik Johansen

En fersk undersøkelse gjort av YouGov for Aktiv Eiendomsmegling viser at én av fire planlegger å selge fritidsboligen sin i løpet av de kommende månedene.

Det vil si at 111.000 fritidsboliger muligens snart er på markedet.

– Med en slik utvikling kan vi i verste fall få en eksplosjon av fritidsboliger på markedet, sier administrerende direktør i Aktiv Eiendomsmegling, Karsten Onsrud.

– Lar seg skremme

Aktiv tok initiativ til denne undersøkelsen fordi de ville se hvordan de høye strømprisene påvirker hyttefolket.

I det siste har strømprisen vært lav. Eksperter tror imidlertid at vinterens strømregning blir dyr.

BEKYMRET: Karsten Onsrud i Aktiv Eiendomsmegling er bekymret for utviklingen. Foto: Aktiv Eiendomsmegling

Onsrud understreker at tallene tar utgangspunkt i at strømprisen fremover blir like høy som den var tidligere i høst.

– Selv om strømprisen er lav nå, ser vi at mange fritidsboligeiere har latt seg skremme av prisene og vurderer å selge.

I tillegg tror Onsrud det at mange nå vurderer å selge fritidsboligen også henger sammen med de økte rentene vi har sett det siste året.

– Utgiftene baller på seg, og våre meglere rapporterer om at mange synes at det er for dyrt å ha fritidsbolig med de enorme strømutgiftene og galopperende renteøkningene, sier Onsrud.

Psykologisk sammenheng

Å tenke at man må selge unna for å holde tritt med de økte utgiftene er en kjent mekanisme, forklarer psykolog Maria Abrahamsen.

PSYKTDEG: Maria Abrahamsen er psykolog og forfatter. På Instagram brukeren @syktdeg formidler hun råd for bedre psykisk helse. Foto: Ida Fiskaa

– Når vi er usikre på hvordan den økonomiske situasjonen kommer til å utvikle seg, kjenner mange seg utrygge og stressa, forklarer hun.

Abrahamsen forteller at det viktigste vi mennesker kan kjenne på er trygghet.

– Økonomi er en bærebjelke for denne tryggheten, sier hun.

– Når vi kjenner på ubehag og vanskelige følelser vil vi agere raskt for å komme oss ut av det. Stress gjør oss rett og slett litt mer impulsive, legger hun til.

Abrahamsen blir derfor ikke overrasket over at folk føler de må ta grep nå.

– Det å vite at vi kan dekke behovene for å betale regninger og håndtere utgifter de kommende månedene blir viktigere enn å kunne ta seg en tur på hytta, sier hun.

– Samtidig er det noe sunt ved denne reaksjonen. At vi kan ofre noe for å få tilbake trygghet, legger Abramansen til.

Variasjon skaper uro

TV 2 har tidligere skrevet om uroen på boligmarkedet. Onsrud forklarer at boligmarkedet styres av tilbud.

– Hvis tilbudet blir større enn omsetningshastigheten går prisene ned, sier han.

I pandemien gikk omsetningen av fritidsboliger betydelig opp. Nå har utviklingen stoppet opp.

– Under pandemien ville alle til fjells. Nå ser vi at mange ønsker å selge, og at det er færre kjøpere, forteller han.

Ifølge Onsrud er det flere grunner til at folk selger hyttene nå.

– Noen selger fordi de ser at de ikke får brukt hytta så mye som de hadde tenkt, og at den bare blir en ekstra kostnad. Men det er også vanlig rullering av fritidsboligene.

RULLERER: Det er flere grunner til at folk selger hyttene sine nå. Aktiv Eiendomsmegling frykter at flere kommer til å selge motivert av økonomiske utfordringer. Foto: Halvard Alvik / NTB

Kan bli eksplosjon i markedet

I første halvår ble det omsatt 2747 fritidsboliger i Norge. Det er 32 prosent færre enn samme periode i fjor. Ser vi på nysalget av fritidsboliger, har det falt med over 50 prosent.

– Omsetningen av antall fritidsboliger er ikke så verst om man ser det opp mot årene før pandemien, så noen krise er det ikke, betrygger Onsrud.

– Problemet kommer hvis strømprisen gjennom vinteren blir høy. Da er det nok mange av de som vurderer å selge allerede nå, som kommer til å gjøre det, sier han.

Det er problematisk, ifølge Onsrud.

– Da vil vi få en eksplosjon på boligmarkedet. En sånn variasjon på boligmarkedet skaper uro.

Strømstøtte til hyttene

Gjennom høsten har strømstøtten til boliger blitt satt stor pris på. Men fritidsboligene får ingenting.

Det til tross for at flere hytter må ha strømmen på, også når det ikke er folk i den, for å forhindre skader.

Derfor tror Onsrud at det vil bli lagt ut flere fjellhytter enn hytter ved sjøen fremover.

– Det vil nok gå hardest utover fjellhyttemarkedet, da disse bruker mest strøm.

Onsrud tror løsningen for å forhindre denne eksplosjonen og uroen er en støtteordning for strøm til hyttene, tilsvarende den vi har for primærboligene.

– Mye hadde nok løst seg dersom regjeringen fikk til en strømstøtteordning for hyttene også, sier Onsrud.