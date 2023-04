– Jeg synes jo allerede at ting koster for mye, så jeg hadde jo håpet at prisene ville stagnere nå, sier Caroline Angelsen.



Hun merker tydelig forskjell på prisene nå, sammenlignet med tidligere.

Og det gjør de fleste kundene TV 2 møter ute på handletur onsdag.

– Det var jo et sjokk da prisene steg, men det er rart hva man blir vant til, sier Kjell Godøy.

SJOKK: Kjell Godøy har blitt vant til høye matvarepriser nå. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Også han har blitt mer bevisst på pris det siste året, men han tenker ikke like mye over det nå, som i begynnelsen.

Nå er det imidlertid nye skjær i sjøen, for de som frykter videre prisstigninger.

I 2022 endte prisveksten på hele 5,8 prosent. Og årets jordbruksoppgjør, ser ikke ut til å gjøre det billigere for forbrukerne.

Bøndene vil ha mer

I årets jordbruksoppgjør krever bøndene 6,9 milliarder kroner.

– Dette er et svært høyt krav som kan karakteriseres som enda mer offensivt enn det man hadde i fjor. Så det blir krevende forhandlinger med slike tallstørrelser, sier forhandlingsleder, Viil Søyland.



VANSKELIG: Forhandlingsleder Viil Søyland er klar på at det vil bli krevende forhandlinger i mai. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Bøndene krever en inntektsvekst på 171.300 kroner per årsverk neste år. Av dette går 120.000 kroner til å tette gapet mellom bonden og andre grupper.

– Vi foreslår en økning, en forsterket inntektsutvikling kontra andre grupper på 120.000 kroner, og det er det vi mener må til for å tette inntektsgapet i løpet av denne stortingsperioden, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

KRYSTALLKLAR: Leder i Norges Bondelag er klar på at bøndene trenger et stort inntektsløft. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Nesten én milliard kroner skal ifølge Norges Bondelagets krav komme i form av økte matpriser.

– Vi trenger et kraftig inntektsløft for å få med bonden videre og sørge for matproduksjon over hele landet. Dette kravet er det vi mener må til, sier Gimming.



Staten vil legge fram sitt tilbud til jordbruket fredag 5. mai.



Det siste forbrukerne trenger

– Vi er i en tid hvor det er veldig høy inflasjon og så stiger rentene samtidig. Det er økte utgifter fra alle kanter, sier forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea.

SJOKK: Derya Incedursun, forbrukerøkonom i Nordea, frykter at flere vil merke prisstigningen om Norges Bondelag får det som de vil. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Ytterliggere økninger i matpriser er nok det siste forbrukerne egentlig trenger, sier Incedursun.

I Bondelagets regnestykke, anslår de at kravene vil koste den norske forbruker 390 kroner i året. Altså litt over én krone dagen.

Det er imidlertid kun det som bøndene vil ende opp med. Men prisstigningen skal innom flere ledd før den når forbrukeren.

– De økte prisene må produsentene ta, og så tar produsentene og øker det videre til butikkjedene, og så er det jo butikkjedene som da setter prisene som kundene faktisk må betale, sier Incedursun.

Villig til å betale

– Jeg syns ikke bøndene har bra nok betalt, men jeg ser begge sider av saken som student. Jeg vil jo gjerne ha lavere priser, sier Alise Øvergaard.



TO SIDER: Studenten Alise Øvergaard vil gjerne at bøndene skal få mer, men skulle gjerne hatt litt lavere priser også. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

I to timer går TV 2 og snakker med folk som er på handletur, og de virker å være nokså enige.

– Bøndene har godt av litt ekstra, sier Eirik Hadeland.

– Jeg er villig til å betale mer for norsk mat, det er jeg. 400 kroner i året har ikke så mye å si for min årsøkonomi, sier Marius Fjeldbo.



Men at frukt og grønt skal opp med 12 prosent i pris, får enkelte til å reagere.

– Jeg tenker at det bør holdes billig. At man kan spise sunt, og så mye vegetar som mulig. Det er viktigere å holde de prisene nede enn akkurat kjøtt, for det må vi spise mindre av uansett, sier Erlend Trebbi.