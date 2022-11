Frykter mange mister krav på erstatning

Ny lov om erstatning til voldsutsatte gir frist på ett år om å søke erstatning etter at saken ble henlagt. Det gir frykt for at mange som har krav på erstatning i dag vil miste det.

NY LOV: En kvinne som selv ble utsatt for voldtekt i 2007, er redd for at den nye voldserstatningsloven fratar mange muligheten til å få erstatning. Foto: Privat

– Jeg synes det er utrolig trist at det er vedtatt endringer i loven om voldsoffererstatning. Det vil frata mange muligheten til å bli trodd og hørt, sier en kvinne til TV 2 om den nye loven om voldsoffererstatning.

Hun anmeldte voldtekt av en bekjent i 2007, og fikk saken henlagt året etter.

Hun søkte ikke om erstatning før i 2013, og fikk i etterkant innvilget totalt 975 000 kroner i erstatning.

Dersom den nye voldserstatningsloven hadde trådd i kraft, ville hun ikke ha fått utbetalt erstatning. Det hadde gått mer enn ett år siden saken ble henlagt.

Ny lov ved nyttår

Den nye loven om erstatning til voldsutsatte trer i kraft 1. januar neste år.

Etter ny lov har man frist på ett år etter henleggelse for å søke om erstatning. Nåværende lov forutsetter kun at saken er strafferettslig foreldet.

Det vil si at saker som er henlagt før 1. januar i år vil være foreldet etter nyttår.

Slet i etterkant av hendelsen

Kvinnen, som i dag er i 30-årene, sier at hun slet med å fungere i etterkant av voldshendelsen. Hun var i behandling hos helsevesenet over flere år og klarte ikke å fullføre skolen.

Etter hvert fikk hun påvist PTSD, og falt ut av arbeidslivet i en lengre periode.

Kvinnen sier at hun ikke hadde klart å gå i gang med en erstatningssak det første året etter at politiet henla saken.

– Det hadde vært for tungt rett og slett, siden jeg var i en situasjon som veldig vanskelig og vond, sier hun.

TUNG TID: Kvinnen er redd for at mange som egentlig har krav på erstatning ikke har fått med seg endringene i loven og dermed får saken sin automatisk avvist. Foto: Privat

Kvinnen ser for seg at det er mange i hennes situasjon som føler skam og skyld for det de har vært utsatt for, og at det da kan ta mange år før de anmelder saken.

– Når saken blir henlagt vil jeg tro at mange får seg en psykisk knekk, som gjør det vanskelig å sette i gang med en erstatningssak innen ett år, sier hun.

Kvinnen frykter at mange heller ikke har fått med seg at det gjøres endringer i loven fra nyttår, slik at flere risikerer å få sakene sine automatisk avvist.

– Jeg kom tilfeldigvis over det via advokaten min. Det er gjort en dårlig jobb med å informere om lovendringen, siden det nok er få som leser det som står på regjeringens nettsider, sier hun og fortsetter:

– I min egen sak fikk jeg innledningsvis ingen informasjon om at jeg kunne søke om erstatning. Det var noe jeg leste om på nettet ved en tilfeldighet flere år senere.

Mener loven trer i kraft for raskt

Stortingsrepresentant for Venstre, Ingvild Wetrhus Thorsvik, er kritisk til endringene som blir gjort i voldserstatningsloven.

Regjeringen vedtok i slutten av september at loven skal tre i kraft 1. januar neste år. Thorsvik mener det er uansvarlig å gi så kort frist, drøye tre måneder, til å omstille seg.

– Det som gjør det spesielt kritisk er dette som omhandler foreldelse. Når man endrer dette til å gjelde for ett år etter henleggelse, så vil det si at alle saker fra før 1. januar i år vil være foreldet, sier hun.

Thorsvik mener også at det ikke er lagt en god nok plan for å nå til frem de berørte med informasjon om lovendringen.

– Det gjelder både de som i dag har krav på erstatning og vil miste det, og alle hjelpeinstanser som bistår folk som har vært utsatt for vold og overgrep, sier hun.

Hun trekker også frem at det ofte tar lang tid før man orker å gå gjennom en prosess med å søke om voldsoffererstatning.

KRITISK: Stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik fra Venstre er kritisk til endringene som blir gjort i voldserstatningsloven. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Dette er rett og slett et dårlig fordekt innsparingstiltak av regjeringen. Her spares det på folk i de absolutt mest sårbare situasjonene man kan tenke seg, sier Thorsvik.

Venstre har levert forslag i Stortinget om å utsette ikrafttredelsen av loven med ett år.

Thorsvik frykter at det er personer som over nyttår endelig føler seg klare til å søke om erstatning, men som ikke vil få noen vurdering av saken sin siden den er blitt foreldet.

– Det å få den annerkjennelsen fra det offentlige, som voldsoffererstatning er, er viktig for folk. Du går gjennom en prosess der du opplever å bli trodd, og får annerkjennelse for at det har skjedd noe med deg som ikke skulle ha skjedd.

Ny lov skal forenkle regelverket

Justis- og beredskapsdepartementet skriver i en e-post til TV 2 at formålet med den nye voldserstatningsloven er å sikre et enklere og mer effektivt regelverk.

Videre skriver de at regjeringen har vært opptatt av at det skal informeres godt om konsekvensene av ny lov.

Departementet sier at de derfor sendte ut en kunngjøring til en rekke aktører samme dag som ikrafttredelsestidspunktet ble fastsatt. Den sier de beskriver endringene i ny lov som kan påvirke retten til erstatning.

Departementet skriver at det nå jobbes med fastsettelse av overgangsregler.

Det vurderes blant annet å gi en overgangsregel som innebærer at fristene for å fremme krav om erstatning for eldre saker etter ny lov kan regnes fra 1. januar i stedet for tidspunktet for rettskraftig dom.

– Viktig å bli hørt og trodd

Den anonyme kvinnen sier at hun i dag lever et nokså vanlig familieliv med barn, samboer og fast jobb. Det å bli hørt igjennom erstatningssaken har hatt mye å si for den hverdagen hun har i dag, mener hun.

– Når man blir utsatt for et overgrep, så tar det så mye fra deg. Man havner bakpå innen både utdanning, jobb og inntekt, og det er lett for at en havner utenfor samfunnet, sier hun.

Kvinnen sier at det viktigste med å få erstatning for henne var å bli hørt og trodd.

– Det var en enorm lettelse å få medhold i søknaden om erstatning. Jeg følte at jeg ble hørt og trodd, og for min del var det avgjørende for å kunne gå videre, sier hun og legger til:

– Pengene man får er selvfølgelig en ting, men den følelsen du får når du endelig blir hørt og trodd overgår alt.