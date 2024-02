Frykter lamming av offshore-trafikken

Etter Turøy-ulykken i 2016 skrinla man all flyging med Super Puma H-225-helikoptre.

Siden den gang har alle offshore-arbeidere blitt fraktet til og fra plattformene med Sikorsky-helikoptre, lik typen som havarerte utenfor Bergen.

Nå som liv har gått tapt, også med denne helikoptertypen, frykter forbundsleder Raymond Midtgård i SAFE at offshore-trafikken skal lammes.

– Helt siden Turøy-ulykken i 2016 har det vært viktig for forbundet å få på plass en alternativ helikoptertype. Hvis ikke det skjer, må vi ha en plan B, og det har vi ikke, sier Midtgård.

Hvis Luftfartstilsynet setter Sikorsky-helikoptrene på bakken, er det kun båt som er alternativ ut til plattformene.

HELIKOPTER: Fagforeningen SAFE sier man må sikre trygghet for besetningen om bord på SIkorsky-helikoptrene, og finne alternative modelltyper. Foto: Tor André Johannesen / NTB Scanpix

Tre alvorlige hendelser

Sikkerhetsforsker Tony Kråkenes i SINTEF har undersøkt helikopterulykker i en årrekke.

Han sier helikoptertypen som havarerte utenfor Bergen har vært ansett som relativt trygg og god.

– Ja, Sikorsky S-92 har ikke vært spesielt ulykkesutsatt, sammenlignet med Super Puma-modellen H-225. Denne sluttet man å bruke på norsk sokkel etter Turøy-ulykken i 2016, mens Sikorsky har vært ansett som et trygt helikopter man har vært fornøyd med, sier Kråkenes.

Likevel har det vært alvorlige hendelser med samme type helikoptermodell, som styrtet utenfor Bergen onsdag.

Ifølge Statens havarikommisjon, har det vært tre av dem:

Feil i 2023

5. juni i fjor fikk et Sikorsky S-92A-helikopter uforutsett motorstans kort tid etter avgang fra en oljeinstallasjon ved Ekofiskfeltet i Nordatlanteren.

Ifølge rapporten fra Havarikommisjonen skal besetningen ha hørt et kraftig smell, etterfulgt av et varsel i cockpiten om at venstre motor hadde stoppet.

Nødmelding ble sendt ut, men helikopteret klarte å fly til Stavanger lufthavn med én motor.

Undersøkelsene påviste brudd i en aksel mellom en turbin og en kompressor.

Det var Bergens Tidende som først meldte om de tidligere maskinfeilene.

SAMME OPERATØR: I alle de alvorlige hendelsene Havarikommisjonen har registrert siden 2020, har Bristow vært operatør. Foto: Frode Hoff / TV 2

Feil i 2021

25. september 2021 fikk et annet Sikorsky S92-helikopter plutselig tap av oljetrykk i hovedgirboksen.

Besetningen hadde gjennomført såkalt «search and rescue» (SAR)-trening i Nordsjøen da varsellampene lyste opp.

Piloten klarte å lande helikopteret på Ekofisk Lima-plattformen, og ingen ble skadet.

Havarikommisjonen sine undersøkelser viste at oljetrykkfallet skyldtes en helt utslitt kobling til den ene oljepumpen.

Feil i 2020

25. september 2020 fikk et tredje Sikorsky S-92-helikopter varsel om feil i instrumentene.

Den gangen fikk besetningen melding om oljetrykkfall og økt oljetemperatur i hovedgirboksen.

Piloten sendte ut mayday, men klarte å ta helikopteret til Sola og lande der.

Undersøkelsene viste at det hadde oppstått en betydelig oljelekkasje på venstre side av hovedgirboksen. Årsaken var en stoppskive av metall som hadde kilt seg fast.

PLATTFORMER: Da besetningen fikk problemer i 2021, klarte piloten å lande helikopteret på en av plattformene ved Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Ingen klar sammenheng

Avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Statens havarikommisjon sier de ikke ser noen direkte sammenheng mellom ulykkene, annet enn lik helikoptertype.

– Det er kun én type som flyr offshore-oppdrag i dag, og det er Sikorsky S-92. Hvis noe skjer, så er det hos denne typen vi finner feil, sier han.

Når vraket blir hevet, vil Havarikommisjonen også få tilgang på instrumenter der alt teknisk data er lagret.

– Da kan vi se en eventuell utvikling der. Før den tid er det for tidlig å si hva som har gått galt.

UNDERSØKELSER: Avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Statens Havarikommisjon sier de skal undersøke ferdsskriveren og snakke med de som var om bord på helikopteret. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Vil snakke med besetningen

Halvorsen sier Havarikommisjonen nå jobber med ressurser for å lokalisere hele vraket. De vil også snakke med dem som har vært involvert i selve flygingen.

– Hvor viktige blir funnene fra de tidligere undersøkelsene, i granskingen av denne nye ulykken?

– Når vi begynner med undersøkelsene vil det kanskje dukke opp noe i retning av det vi har sett før, og da vil tidligere undersøkelser være aktuelle, sier Havlvorsen.

Dette forårsaker ulykker

SINTEF-forsker Kråkenes sier forskningen viser stor forskjell på hva som forårsaker helikopterulykker innenlands og offshore.

FORSKER: Sikkerhetsforsker Tony Kråkenes i SINTEF har undersøkt helikopterulykker i en årrekke. Foto: SINTEF

– Offshore er det ofte tekniske årsaker og forskjellige ting som svikter i helikoptrene, mens innenlands skyldes ulykkene i større grad dårlige vurderinger av pilotene.

Ifølge Kråkenes er innenlandspilotene mer berørt av press på økonomi og tid.

Offshore har man mer ordnede rammebetingelser og et gjennomregulert flyregime.

– Hva blir viktig nå, for å finne årsaken til ulykken utenfor Bergen?

– I tillegg til data fra ferdsskriveren, blir det viktig å snakke med de overlevende som var om bord. Hva hørte og så de? Hvilke feilmeldinger fikk de? Alt utenom det vanlige som de har observert, er av interesse, sier Kråkenes.