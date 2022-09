Frykter katastrofe etter valget: – Ender alltid på samme måte

Høyrekoalisjonen, med partiet Italias brødre (Fratelli d’Italia) og Giorgia Meloni i spissen, gikk med god margin seirende ut av det italienske valget natt til mandag – et valg med den laveste deltakelsen i historien.

Meloni blir dermed etter alt å dømme Italias første kvinnelige statsminister noensinne – i den første ytre høyre regjeringen i landet siden Mussolini og andre verdenskrig.

Førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Elisabetta Cassina Wolff, befinner seg i Italia og har de siste dagene overvært både venstre- og høyresidens valgmøter.

– Venstresiden har styrt siden 2013 og nå vil velgerne prøve noe nytt, konstaterer Wolff.

– Ender i katastrofe

Enrico Letta, leder for sentrumsvenstre partiet Partito Democratico, måtte se seg slått av høyrekoalisjonen.

– Det er en trist dag for Italia. Vi vil ikke la Italia distansere seg fra europeiske verdier, og mest av alt ikke våre egne konstitusjonelle verdier, sier han ifølge BBC.

TREKLØVER: Matteo Salvini fra Ligaen, Silvio Berlusconi fra Fremad Italia og Giorgia Meloni fra Italias brødre avslutter valgkampen Foto: Yara Nardi/Reuters

Mens Polens statsminister gikk tidlig ut og gratulerte Meloni med en «stor seier», frykter Spanias utenriksminister at valgresultatet vil ende i katastrofe.

– I usikre tider som dette vokser alltid populistiske bevegelser, men det ender alltid på samme måte – i katastrofe, fordi de tilbyr enkle og kortsiktige svar på problemer som er veldig komplekse, sa utenriksminister Jose Manue Albares, ifølge BBC.

Mener dette blir nøkkelen

I et innlegg på Facebook takker Meloni alle som har stemt på henne.

– Vi svikter ikke tilliten din. Vi er klare for å løfte Italia opp, skriver hun.

Italia-ekspert Wolff tror imidlertid Meloni vil slite med å innfri valgløftene og at det er en sjanse for at velgerne blir skuffet.

– Skattepolitikk har for eksempel vært en fanesak for høyresiden. De vil redusere skatten, særlig for arbeidsgivere. Men det er slett ikke lett i et land som Italia, med den enorme statsgjelden de har, sier Wolff.

UTSKIFTNING: Italia har i mange år hatt hyppig utskiftning i statsministerstolen. Foto: Flavlo Lo Scalzo

Wolff tror den økonomiske styringen blir avgjørende for hvor godt Meloni blir likt som statsminister, og om hun vil klare å sitte en hel statsministerperiode i landet som har hatt seks forskjellige statsministre de siste elleve årene.

– Hvem som blir finansminister er derfor avgjørende for hvor lenge hun vil sitte som statsminister, mener Wolff.

– Har vært en forbannelse

Wolff sier det har vært problematisk for venstresiden at de ikke har klart å holde på en leder i mer en ett eller to år, med ulike partiledere og regjeringer.

– Det har vært en forbannelse. Man kan si veldig mye om høyresiden, men de klarer å holde sammen og er lojale mot hverandre. Berlusconi klarte å sitte hele sin periode fra 2001 til 2005 og hadde en sterk koalisjon bak seg. Så får vi se om Meloni klarer å gjøre det samme.

EKSPERT: Elisabetta Cassina Wolff har skrevet bøker om Italias politiske historie og høyreradikalisme i Europa. Foto: Universitetet i Oslo

Nyfascistiske assosiasjoner

Høyrepopulisten Meloni er en av grunnleggerne bak Italias brødre, som ble stiftet i 2012. 45-åringen har ledet partiet de åtte siste årene.

Partiene Lega og Forza Italia utgjør resten av høyrekoalisjonen som gikk seirende ut av valget.

Logoen til Italias brødre, flammen i italienske farger, har tydelige røtter til nyfascismen, men Meloni selv nekter å ha noe som helst med nyfascismen å gjøre.

LOGO: Logoen til partiet Fratelli d'Italia - Italias brødre - vekker assosiasjoner til nyfascismen. Foto: Vincenzo Pinto/AFP

Meloni skapte sterke reaksjoner da hun postet en video av en kvinne som ble voldtatt av en asylsøker.

Rent politisk har Meloni blitt mest omtalt for sin konservative og innvandringskritiske politikk.

– Meloni ligger på samme innvandringspolitiske linje som det Demokratiske parti, som også vil slå hardt ned på ulovlig innvandring, samme politikk som Italia har fulgt de siste årene. Men jeg tror ikke Meloni vil innføre noen revolusjonerende tiltak mot innvandring, sier Wolff.