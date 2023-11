Frykter invasjon av «supergriser»

Landbruksminister Geir Pollestad (Sp) var klar i sin tale da regjeringen økte skuddpremien på villsvin tidligere i høst:



– Målet må være at vi skal utrydde villsvinbestanden, sa landbruksministeren.

Villsvin betegnes som en uønsket art i Norge. Årsakene er at de kan ødelegge avlinger og spre sykdommer. Tidligere i høst ble det attpåtil påvist afrikansk svinepest hos bestanden i Sverige.

På den andre siden av Atlanterhavet har imidlertid villsvinproblemet nådd et helt nytt nivå.

I USA fryktes det at en ny type «supergris» skal invadere landet fra grensen til Canada, skriver nyhetsbyrået AP.

Umulig å utrydde

«Supergrisen» er en krysning mellom villsvin og rømte gårdsgriser som har spredt seg med eksplosiv fart i Canada de siste ti årene.

De nye grisene er større og har bedre reproduksjonsevne enn det som har vært vanlig tidligere, forklarer professor Ryan Brook ved University of Saskatchewan til AP.

Én purke av de nye villsvinene kan få opptil tolv unger på ett år.

– Det betyr at bestanden vil fortsette å øke selv om vi dreper 65 prosent av villsvinene hvert år, sier professoren.

I de kanadiske provinsene Manitoba, Saskatchewan og Alberta blir supergrisene nå regnet som umulige å utrydde.

ET SPØRSMÅL OM TID: Den kanadiske professoren Ryan Brook tror det bare er et spørsmål om tid før «supergrisene» sprer seg til USA. Foto: Eric Gay

På amerikansk side blir det nå brukt droner og fly for å speide etter kanadiske griser ved grensen.

Delstatene Montana, Nord-Dakota og Minnesota er dem som er mest utsatte for den fryktede griseinvasjonen.

– Ingen bør bli overrasket når grisene begynner å gå over grensen, hvis de ikke allerede har gjort det, sier Ryan Brook til AP.

Tviler på norsk «supergris»

Inger Maren Rivrud er forsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA), og jobber med å overvåke villsvinbestanden i Norge. Hun tror også at det vil bli vanskelig å utrydde villsvinet her til lands.

Årsaken er at villsvinbestanden kommer inn fra Sverige, der det betegnes som en del av faunaen – og ikke som en uønsket art.

At det oppstår en form for «supergris» i Norge stiller hun seg likevel tvilende til.

– Det må være mange tamgriser som rømmer og etablerer seg i naturen for at det skal bli sånn som i Canada, sier Rivrud til TV 2.

Sjansen for at norsk gris rømmer er i utgangspunktet ganske liten, understreker hun:

– Svineproduksjonen i Norge er relativt lukket, og det er en av de med høyest biosikkerhet i Europa, så vidt jeg vet om.

GJENETABLERT: Villsvinet ble utryddet i Norge og Sverige for om lag 1000 år siden, men etablerte seg på nytt fra importerte villsvin på 70-tallet. Her er et svensk villsvin fotografert utenfor Stockholm. Foto: Gerhard Lachs

– Er norske villsvin noe man trenger å være redd for?

– Jeg skjønner at folk synes de er skumle, men de er i utgangspunktet veldig sky mennesker, svarer Rivrud.

I likhet med andre ville dyr kan villsvin likevel være farlige dersom de blir stresset og ikke har noen fluktmuligheter, forteller forskeren.

– Skadepotensialet mot innmark er mye større enn mot folk. I Sverige ser vi at de river opp avlinger, og at det får store økonomiske konsekvenser, legger hun til.