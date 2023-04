Frykter ikke TikTok-forbud

PÅVIRKER: Oskar Westerlin er aktiv på TikTok, Instagram, Snapchat og med podkast. Han frykter ikke for virksomheten sin hvis TikTok forsvinner. Foto: Aurora Hovland / TV 2

Et totalforbud mot den ultrapopulære appen TikTok kan kanskje være på trappene i USA.

Debatten pågår for fullt i den amerikanske kongressen, og hele fire lovforslag om å gjøre appen forbudt har blitt lagt fram, ifølge CBS News.

VIL FORBY: Flere amerikanske politikere vil forby den kinesiskeide appen. Blant andre Kongress-medlem Troy Nehls fra Texas. Foto: J. Scott Applewhite/AP.

Frykter spionasje

Samtidig har myndigheter og en rekke foretak over hele Europa, og i Australia, gjort den kinesiskeide appen forbudt på de ansattes telefoner den siste tiden.

Her i Norge har regjeringen, Stortinget, universiteter og flere kommuner gjort det samme. Selv politiet fraråder sine ansatte å ha appen på telefonen.

Årsaken er at man frykter at Kina kan spionere på oss, og bruke personinformasjonen vår slik de selv ønsker.

Dette har TikToks administrerende direktør Shou Zi Chew avvist.

– TikTok har aldri delt, eller blitt bedt om å dele amerikanske brukerdata med kinesiske myndigheter, sa han på høring i den amerikanske kongressen nylig.

GRILLET: TikTok-sjef Shou Zi Chew måtte han svare på anklager om Kina kan bruke informasjon fra i TikTok. Foto: Jose Luis Magana/AP.

Ønsker ikke forbud

Et nasjonalt TikTok-forbud er ikke på trappene i Norge, men debatten er langt fra over.

En som ikke er bekymret for et potensielt forbud er influenser Oskar Westerlin.

– Det er ute av min kontroll, så bruker ikke tid på å bekymre meg. Skjer det, så skjer det, sier han til TV 2.

MANGE HATTER: Oskar Westerlin har markert seg med en rekke prosjekter de siste årene. I 2021 deltok han i TV 2-peogrammet Norges nye megahit. Foto: Espen Solli / TV 2

TikToker Henriette Kornelia Kjørmo har 2,9 millioner følgere på plattformen.

Hun ønsker ikke et nasjonalt TikTok-forbud.

– Det vil bli vanskelig å kunne vise gleden jeg har av videoene jeg lager til mine følgere om det ville blitt et forbud. TikTok kan være positivt og negativt, men jeg opplever TikTok for det meste som en positiv plattform hvor man kan være seg selv, sier hun.

Likevel mener Kjørmo at appen har sine dårlige sider.

– Det som bør sikres bedre, i mine øyne, er hva som blir sett på «For you»-siden.

POPULÆR: Nesten tre millioner mennesker følger Henriette Kornelia Kjørmo på TikTok. Foto: Privat.

Dette er «startsiden» på TikTok, der videofeeden er skreddersydd av algoritmene.

Kjørmo syns ikke noe om at barn og unge blir eksponert for upassende og kontroversielle videoer. Hun mener TikTok må bli flinkere på å fjerne slikt innhold.

– Det bør bli klarhet i aldergrense og blokkering av innhold som ikke bør vises i sosiale medier.

Westerlin kan skilte med nesten en halv million følger kun på TikTok. Men dersom et forbud skulle dukke opp, har han en rekke alternativer.

Han er aktiv på Snapchat, Youtube og Instagram. Han har også egne podkaster.

– Jeg har forsøkt å spre meg utover på de andre plattformene slik at jeg ikke er avhengig av bare TikTok.

SOME: Influenser Oskar Westerlin passer på å spre seg på tvers av flere populære apper. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Hevder TikTok bruker barns info

Frykten for nasjonal sikkerhet er ikke det eneste som har definert TikTok-debatten rundt i verden.

Mange er bekymret for hvor avhengige brukerne blir av appen.

Det britiske dataombudet mener TikTok ikke gjør nok for å hindre at barn under 13 år bruker appen.

I tillegg bruker TikTok personlig data fra barna uten foreldrenes tillatelse, ifølge dataombudet.

Ombudet har derfor delt ut en bot på 12,7 millioner pund – over 160 millioner kroner, skriver de i en uttalelse.

Ifølge Medietilsynet bruker syv av ti norske barn og unge TikTok. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Urealistisk

IT-ekspert Torgeir Waterhouse mener det uansett er urealistisk at det blir et nasjonalt forbud av appen.

– Slik jeg ser det er sannsynligheten for et slikt forbud liten. Dersom det skulle bli innført vil det i så fall bli ført frem for retten av de som eier appen.

Han forteller at TikTok-debatten er svært komplisert.

– Det som gjør dette vanskelig er at bakteppet er den geopolitiske situasjonen. I tillegg er det et sammensurium av personvern og hvordan barn og unge bruker appen, sier Waterhouse.

EKSPERT: Torgeir Waterhouse, en av Norges fremste eksperter på IT-sikkerhet gjennom 20 år og grunnlegger av Otte AS. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Det er også svært vanskelig for befolkningen å gjøre en egenvurdering av hvor stor trussel en mulig overvåkning fra TikTok er.

– Populariteten av appen gjør det enda vanskeligere, fordi det berører så mange mennesker og myndighetene må ta stilling til sosiale medier på en måte de ikke har gjort før, sier Waterhouse.

Dersom stadig flere arbeidsplasser fraråder eller forbyr TikTok på tjenesteenheter mener han flere kan komme til å skaffe seg en separat privatmobil.

– Det er jo også et faktum om at mange kjemper om den plassen TikTok har som et sosialt medium. Skulle denne appen bli forbudt vil det nok dukke opp en ny tilsvarende app, sier Waterhouse.

– Avhengig

Vi spurte TV 2s følgere på TikTok hva de mener om saken.

Noen støtter et forbud, men majoriteten vil ikke ha noe av det.

Mange skriver til og med at de ikke klare seg uten appen.

– Vet ikke hva jeg skal uten den, skriver en bruker.

– Har blitt avhengig, skriver en annen.

– Kommer ikke til å klare å leve uten appen, skriver en tredje.

Andre mener TikTok rett og slett er overlegen andre sosiale medier.

– Det er den beste appen, skriver en.

– Andre sosiale medier lever ikke opp til innholdet, skriver en annen.

Flere brukere mener at dersom TikTok skal forbys, bør det samme gjelde andre sosiale medier, som Instagram, Facebook og Snapchat.

– Mer skeptisk til andre sosiale medier. Informasjonen deles jo uansett fra andre apper, skriver en.

