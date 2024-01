Frykter historien skal gjenta seg

Therese Giske Søvik strammer fortøyningene på båten sin i havna i Nørvevika i Ålesund, før ekstremværet «Ingunn» skal slå til.

Tankene går tilbake til den historiske nyttårsorkanen, som feide innover landet i 1992.

Det var den sterkeste orkanen som Meteorologisk institutt noen gang har observert på fastlandet, siden målingene startet i 1867.



– Jeg var ikke store jenta da, men jeg husker at jeg var ute på natta og reddet to kaniner. Og så glemmer jeg aldri synet av den store tråleren som lå langt oppe i fjøresteinene, sier Søvik.

VERSTE NOEN GANG: Nyttårsorkanen i 1992 sendte denne store fisketråleren langt opp på land. Foto: Nrk

Historiens verste

Meteorisk Institutt har vært tydelige om at «Ingunn» kan bli heftig, der vindkastene lokalt kan komme opp i hele 50 meter per sekund.

Også meteorologene trekker linjer til nyttårsorkanen i 92, som var det mest destruktive været Norge har opplevd i moderne tid.

ALVORLIG: Ekstremværet «Ingunn» rammer kysten fra Nordfjord i sør til Helgeland i nord. Foto: Meteorologisk institutt

Vindretningen i ekstremværet som nå er på vei ser ut til å ha samme retning som nyttårsorkanen.

– Man kan trekke litt paralleller til 1992, men det er jo vanskelig å si om det blir riktig så ille som det var den gang, sier statsmeteorolog Unni Nilssen i Meteorologisk institutt.



Men ingen vil ta sjanser, nettopp derfor er Therese og sønnen Jørgen Giske Søvik i båthavna for å gjøre nødvendige forberedelser.

STRAMMER TIL: Jørgen Giske Søvik sikrer båten godt i småbåthavna utenfor Ålesund, før uværet slår inn. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– De to siste kveldene og nettene har vært ganske så heftige. Og med de tydelige farevarslene for morgendagen, fant vi det lurt å stramme fortøyningene og se til at fenderne er på plass, sier Søvik.

Dette bør du gjøre nå

Brannsjef Sindre Egeness i Ålesund er glad for at Therese og sønnen tar forhåndsregler, og håper andre gjør det samme.



Når TV 2 snakker med Egeness kommer han rett fra møte med statsforvalteren, der det ble lagt en plan for hvordan de berørte kommunene skal forberede seg på det som kommer.

– Det er veldig viktig at vi forbereder oss på det som kan komme. Vi vet at det er et ekstremvær med svært kraftig vind, som vil være den største utfordringene. Det er viktig for folk å gjøre seg kjent med det som kan skje, og tenke gjennom det vi kan møte de neste 48 timene, sier brannsjefen.



Meteorologisk institutt har vært tydelige på at et ekstremvær med denne styrken vil føre til at det vil være farlig å være utendørs, samt at det ventes uvanlig stor skade på bygninger, infrastruktur, skog og strømnett.



GODT FORBEREDT: Brannsjef Sindre Egeness i Ålesund ber folk gjøre seg klar for ekstremværet «Ingunn», som ikke er å spøke med. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Han oppfordrer folk til å ta en runde rundt huset og sjekker om det er noe som ligger løst og slenger. For løse gjenstander kan gjøre stor skade, når vinden kan komme opp i 50 meter i sekundet.

Egeness ber også innbyggere om å forberede seg til å kunne være uten strøm en periode fremover.

– Hold deg inne

– Bør folk holde seg inne når dette står på som verst?

– Helt klart. Dersom dette begynner å ta av, slik det er forventet det neste døgnet, så er det veldig viktig at folk holder seg inne og ikke er ute mer enn nødvendig, sier Egeness.

De røde farevarslene gjelder for deler av Nordfjord, Møre og Romsdal, Trøndelag og Helgeland.

Ekstremværet er ventet å først treffe ytre strøk i Møre og Romsdal og Nordfjord rundt klokken 12 onsdag.

Alle videregående skoler i Møre og Romsdal holder stengt under ekstremværet onsdag.

Og i Ålesund holder alle grunnskolene stengt.

– Det blir ingen undervisning ved barne- og ungdomsskolene, opplyser kommunalsjef Hildegunn Pedersen i Ålesund kommune til Sunnmørsposten.



Mens i Molde kommune har kriseledelsen møte klokken 21 tirsdag kveld, og skal da ta en vurdering på om deres skoler også skal stenge.

Det er ventet store variasjoner i de ulike områdene, derfor presiserer brannsjefen i Ålesund at innbyggerne lytter nøye til rådene fra lokale myndigheter der man bor.